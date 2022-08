Amber Heard bán nhà

MỹNữ diễn viên Amber Heard bán khu nhà ở phía nam bang California sau khi thua kiện chồng cũ Johnny Depp.

Ngày 31/7, theo TMZ, Amber Heard mới bán khu biệt thự trên sa mạc ở thị trấn Yucca Valley với giá 1,05 triệu USD. Nữ diễn viên mua bất động sản này năm 2019 qua một quỹ giấu tên với giá 570.000 USD. Người mua xác nhận đã làm việc với nhân viên của Heard để hoàn thành thủ tục sang tên.

Khu biệt thự ở Yucca Valley của Amber Heard. Ảnh: MLS

Nguồn tin thân cận cho biết diễn viên gặp khó khăn tài chính thời gian gần đây, trước khi bị xử thua Johnny Depp tại tòa. Heard phải trả tiền cho đội ngũ pháp lý để theo đuổi vụ kiện suốt nhiều năm. Các dự án của Heard bị ảnh hưởng nặng từ vụ kiện. Phía diễn viên ước tính mất cơ hội kiếm 45-50 triệu USD vì bị các hãng phim quay lưng. Trước đó, hơn ba triệu người ký vào đơn đòi xóa vai của Heard trong bom tấn Aquaman 2, ra mắt năm 2023.

Heard cũng muốn tránh xa sự chú ý của công chúng một thời gian, tập trung nuôi con. Diễn viên hy vọng xây dựng lại sự nghiệp phim ảnh khi các ồn ào qua đi.

Sau khi nghe phán quyết của tòa hôm 1/6, Amber Heard nói bản án "kéo lùi quan điểm rằng bạo lực với phụ nữ cần được xem xét một cách nghiêm túc". Cô phải nộp phạt 10,35 triệu USD vì các tội danh liên quan đến phỉ báng. Nữ diễn viên không nhắc đến tình hình tài chính hiện tại hoặc khả năng đóng phạt. Heard nhận hai triệu USD tiền bồi thường từ phía Depp, vì một luận điểm luật sư phía tài tử nêu ra trong các bài viết trên tờ Daily Mail.

Phán quyết của tòa án về Amber Heard. Video: People Phán quyết của tòa án về Amber Heard. Video: People

Hôm 21/7, phía Heard nộp đơn kháng cáo. Người phát ngôn của ngôi sao Aquaman cho biết: "Chúng tôi tin rằng tòa án đã sai sót dẫn đến một phán quyết thiếu công bằng và phù hợp với Tu chính án thứ nhất (quy định trong Hiến pháp Mỹ bảo vệ năm quyền: tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do hội họp và tự do kiến nghị với chính phủ)". Đáp trả, Johnny Depp cũng nộp đơn kháng cáo xin hủy án phạt hai triệu USD tòa yêu cầu anh trả cho Heard.

Vụ kiện giữa Amber Heard và Johnny Depp khởi nguồn từ bài viết của Amber Heard trên Washington Post năm 2018, hai năm sau khi họ ly hôn. Trong đó, Heard kêu gọi phản đối bạo lực tình dục, xem bản thân là nạn nhân của bạo hành gia đình. Dù cô không trực tiếp nhắc tên Depp, tài tử bị Hollywood tẩy chay, mất nhiều dự án. Anh kiện vợ cũ 50 triệu USD tội phỉ báng. Heard kiện ngược, đòi bồi thường 100 triệu USD với tội tương tự.

Phương Mai (theo TMZ)