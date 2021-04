Amanda Seyfried giấu việc mang thai khi đóng 'Mank'

Diễn viên Amanda Seyfried giấu đoàn phim "Mank" tin mang thai khi hóa thân Marion Davies, vai giúp cô nhận đề cử Oscar đầu tiên.

Ngày 15/4, Seyfried kể lại câu chuyện trên chương trình Vanity Fair Cocktail Hour: "Tôi rất vui khi có em bé nhưng cũng cảm thấy ốm yếu. Trước cảnh quay quan trọng, dù không cần diễn thoại và phải dậy từ 3h30 sáng để trang điểm, tôi nghĩ công việc hôm đó sẽ dễ dàng hơn thường lệ. Tuy nhiên, tôi thao thức cả đêm vì lo lắng. Tôi không thể vừa ốm vừa đóng vai Marion Davies trong một dự án của David Fincher".

Diễn viên Amanda Seyfried phát hiện mang thai con trai Thomas khi đang đóng "Mank". Ảnh: Amanda Seyfried Instagram.

Seyfried cho biết phát hiện mang thai khoảng bốn tuần khi đang trên trường quay. Người duy nhất cô tiết lộ tin là Trish Summerville, phụ trách trang phục của đoàn phim. "Tôi không muốn nói với bất kỳ ai nhưng cơ thể lúc đó bắt đầu phình ra. Đồng thời, tôi chỉ ăn được kem phô mai", Seyfriend nói.

Nữ diễn viên hoàn thành khâu quay phim trong hơn ba tháng, từ tháng 11/2019 đến tháng 2/2020. Cô hóa thân Marion Davies, minh tinh hàng đầu của Hollywood trong thập niên 1920. Vai diễn giúp Seyfried nhận đề cử Oscar đầu tiên sau hơn hai thập kỷ vào nghề. Cô sinh con trai Thomas hồi tháng 9 năm ngoái.

Amanda Seyfried, sinh năm 1985, là diễn viên kiêm ca sĩ người Mỹ. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 15 tuổi và sớm gây chú ý nhờ ngoại hình sáng, biểu cảm tự nhiên và tài ca hát. Diễn viên đóng chính nhiều dự án phim thành công như Mamma Mia! (2008), Dear John (2010), In Time (2011), Mamma Mia! Here We Go Again (2018)...

Mank teaser Trailer "Mank", phim nhận nhiều đề cử nhất tại Oscar 2021. Video: Netflix.

Phương Mai (theo Pagesix)