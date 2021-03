Phim của David Fincher dẫn đầu đề cử Oscar 2021

"Mank" - phim mới nhất của đạo diễn David Fincher - được đề cử 10 hạng mục tại Oscar lần 93.

Trong danh sách được ban tổ chức công bố ngày 15/3, Mank tranh giải "Phim xuất sắc" (hạng mục quan trọng nhất) với các tác phẩm The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal, The Trial of the Chicago 7. Ngoài ra, phim xuất hiện tại các hạng mục quan trọng khác như đạo diễn, quay phim, âm thanh gốc xuất sắc... Hai diễn viên Gary Oldman và Amanda Seyfried lần lượt tranh giải nam chính và nữ phụ.

Mank teaser Trailer "Mank". Video: Netflix.

Mank xoay quanh câu chuyện về biên kịch Herman J. Mankiewicz và quá trình sáng tạo của ông để hình thành kịch bản Citizen Kane, phim thuộc hàng kinh điển của Hollywood. Kịch bản do Jack Fincher - cha David Fincher - hoàn thiện một thời gian ngắn trước khi qua đời. Trước đó, tác phẩm cũng dẫn đầu số lượng đề cử tại Quả Cầu Vàng hồi tháng 2 với sáu hạng mục nhưng thất bại.

David Fincher từng hai lần được đề cử giải đạo diễn Oscar. Các phim của ông như Gone Girl, The Social Network, The Curious Case of Benjamin Button, Fight Club... từng nhiều lần thắng hoặc nhận đề cử các giải điện ảnh lớn như Oscar, Quả Cầu Vàng.

Các phim Nomadland, The Trial of the Chicago 7, Minari, The Father, Sound of Metal cùng xếp sau với sáu đề cử. Phim đoạt giải Sư Tử Vàng 2020 - Nomadland - vẫn được giới phê bình đánh giá tiềm năng nhất cho giải phim hay nhất tại Oscar. Hồi tháng 2, tác phẩm đoạt giải tương đương tại Quả Cầu Vàng.

*Đề cử Oscar 2021

Trailer "Nomadland" phim thắng Sư Tử Vàng 2020 Trailer "Nomadland". Video: Searching Lights.

Ở các hạng mục về diễn xuất, Chadwick Boseman lần đầu tiên nhận đề cử Oscar với vai chính trong Ma Rainey’s Black Bottom. Tài tử Black Panther cũng được giới phê bình đánh giá là cái tên tiềm năng nhất tại giải thưởng năm nay. Anthony Hopkins trở thành người già nhất nhận đề cử nam chính ở tuổi 83 với phim Father. Carey Mulligan có tên ở hạng mục nữ chính dù mới đây không có tên trong đề cử tại BAFTA - giải thưởng được mệnh danh là "Oscar của nước Anh". Cô sẽ tranh danh hiệu với các tên tuổi như Viola Davis, Andra Day, Vanessa Kirby...

Oscar là giải thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, là một trong các sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Năm nay là lần thứ 93 sự kiện được tổ chức, vinh danh các tác phẩm điện ảnh phát hành từ ngày 1/1/2020 đến 28/2 năm nay. Lễ trao giải sẽ diễn ra tại nhà hát Dolby, Hollywood, Mỹ vào ngày 25/4.

Vì dịch, Viện Hàn lâm thay đổi nhiều điều luật. Các tác phẩm phát hành trực tuyến và VOD (dịch vụ phim theo yêu cầu) được phép tranh giải. Tuy nhiên, các hãng phải tổ chức buổi chiếu riêng cho các thành viên của hội đồng chấm giải. Hai giải "Biên tập âm thanh" và "Hòa âm" được gộp làm một, trở thành giải "Thành tựu về mặt âm thanh".

Đạt Phan