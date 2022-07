Ẩm thực Việt Nam vào top ngon nhất thế giới

Mỹ là cái tên đầu tiên được nhắc đến. Đây là một trong những quốc gia có nền ẩm thực đa dạng nhất trên thế giới. Có hàng loạt món ngon trải đều khắp 50 bang, một số vùng có đặc sản gắn liền với sản phẩm nông nghiệp địa phương, có nơi là sự kết hợp hài hòa của những nền ẩm thực khác. Một số điểm đến ẩm thực tốt nhất nước gồm New Orleans, New York, Miami, Savannah và New York. Ảnh: Fodors