Ẩm thực Việt áp đảo top 100 món ăn sợi ngon nhất thế giới

Với 18 đại diện góp mặt trong danh sách "100 món sợi ngon nhất thế giới", ẩm thực Việt Nam đứng thứ hai về số lượng sau Nhật Bản, theo đánh giá của Taste Atlas.

Trong bảng xếp hạng năm 2026 theo hạng mục (Best Food by Category) của Taste Atlas, Việt Nam đứng thứ hai thế giới về số lượng món sợi, chỉ sau Nhật Bản. 18 đại diện được vinh danh bao gồm nhiều phiên bản của phở như bò tái chín, gà, chay, trộn và xào. Các món bún cũng góp mặt đông đảo với bún chả, bún riêu, bún đậu mắm tôm, bún thịt nướng, bún măng vịt và bún bò Nam Bộ.

Ngoài ra, danh sách còn ghi nhận các đặc sản như mì Quảng, cao lầu, bánh canh, hủ tiếu và bánh đa cua.

Mì Quảng có vị trí cao nhất sau bún bò Nam Bộ. Ảnh: Taste Atlas

Mì Quảng có thứ hạng cao nhất trong top 3 của ẩm thực Việt, sau bún bò Nam Bộ và phở bò, hai món đã lọt top 100 ngon nhất thế giới 2026 của Taste Atlas. Với điểm đánh giá 4,3/5, mì Quảng được gọi là "món ăn kinh điển của Việt Nam", là sự kết hợp giữa sợi mì gạo dẹt và mì trứng vàng, lượng nhỏ nước dùng đậm đà, các loại rau củ tươi như bắp chuối, xà lách, rau mùi, hành lá và rau răm.

Món ăn đa dạng khi kết hợp, có thể kèm thịt ba chỉ, gà, tôm hay cá. Các thành phần bắt buộc khác có trứng luộc, lạc rang, bánh tráng (bánh đa). Có nguồn gốc từ miền Trung, nhưng hiện món ăn phổ biến khắp Việt Nam.

Nhật Bản dẫn đầu với 26 món vào danh sách, trong đó mì ramen với nhiều phiên bản như ramen Yokohama (hạng 1), Tonkotsu, Miso, Shoyu, Shio, Hakata chiếm hầu hết các vị trí dẫn đầu. Trung Quốc có 10 món, còn lại là các quốc gia như Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia...

Được thành lập năm 2015, Taste Atlas kết nối 9.000 nhà hàng địa phương, giới thiệu hàng chục nghìn món ăn đến độc giả dựa trên đánh giá, nghiên cứu của các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp và độc giả. Trang web được coi là bản đồ thế giới về các món ăn truyền thống được chế biến từ nguyên liệu địa phương, nhằm tôn vinh những món ăn ngon, gây dựng niềm tự hào về các món ăn truyền thống, và khơi gợi tò mò về những món du khách chưa từng thử.

Xếp hạng Taste Atlas có cơ chế nhận diện người dùng thật, loại bỏ đánh giá từ máy tính, đánh giá mang tính địa phương, ưu tiên những đánh giá từ người dùng được hệ thống xác định là am hiểu. Đối với danh sách "100 món sợi ngon nhất thế giới", tính đến ngày 4/12, có 14.405 lượt đánh giá được ghi nhận, trong đó 10.998 lượt hợp lệ.

Tâm Anh (theo Taste Atlas)