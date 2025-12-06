Hai món ăn Việt vào top 100 ngon nhất thế giới 2026

Bún bò Nam Bộ và phở bò xuất hiện trong bảng xếp hạng được mong chờ nhất năm của Taste Atlas, ở vị trí lần lượt 81 và 83.

Sáng 6/12, Taste Atlas công bố danh sách 100 món ăn ngon nhất thế giới 2026 (Best Dishes in the world 2026) nằm trong chuỗi giải thưởng thường niên của cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới.

Danh sách được tổng hợp từ 453.720 lượt đánh giá hợp lệ cho 11.781 món ăn. Bún bò Nam Bộ xếp hạng 81 (4,4/5 điểm), phở bò xếp hạng 83 (4,34/5) điểm. Trong xếp hạng năm ngoái, phở bò là món Việt duy nhất có tên, ở vị trí 91.

Bún bò Nam Bộ trong top 100 món ăn ngon nhất thế giới. Ảnh: Taste Atlas

Miêu tả về bún bò Nam Bộ, Taste Atlas viết: "Món ăn đã thể hiện rõ thành phần và vị trí địa lý. Nguyên liệu chính gồm có thịt bò, bún sợi nhỏ, tỏi, các loại rau thơm tươi (rau mùi, bạc hà), và rau củ (cà rốt, dưa chuột, xà lách, giá đỗ), trong khi lạc rang và hành phi là những thành phần tùy chọn. Bún và rau thơm được xếp sẵn vào bát, sau đó cho thịt bò xào rồi lạc, hành phi lên trên".

Với phở bò, Taste Atlas mô tả: "Đây là món ăn đặc trưng và được yêu thích nhất. Nước dùng được ninh từ xương ống, bắp, đuôi và cổ của bò, và các loại gia vị khô như quế, hồi, đinh hương, thảo quả... Phần thịt ăn kèm có thể là nạm gầu thái mỏng, thịt tái, chín (tái nạm), gân hoặc bò viên (dù bò viên không phổ biến ở Việt Nam).

Món ăn được phục vụ nóng với bánh phở, hành lá thái nhỏ và có thể thêm rau sống. Tại một số nơi, thực khách có thể thấy đồ ăn kèm là giá đỗ, chanh và ớt tươi cắt lát. Tương đen và tương ớt cũng là những gia vị phổ biến đi kèm. Ba quán phở được Taste Atlas đề xuất thực khách nên thử là phở Thìn Lò Đúc, phở gia truyền Bát Đàn và phở Tư Lùn Ấu Triệu, đều ở Hà Nội.

Phở bò thường xuyên có mặt trong top 100 món ăn ngon nhất thế giới. Ảnh: Taste Atlas

Nền ẩm thực Việt Nam được đánh giá cao với vị trí 16 trong top 100. Nhiều món ăn được nhắc đến gồm bánh mì, bò nhúng giấm, chả cá Lã Vọng, mì Quảng, thịt kho Tàu.

Top 1 của bảng xếp hạng năm nay là Vori-vori, một món súp truyền thống của Paraguay, được chế biến từ bột ngô trộn phô mai và nấu trong nước dùng thịt gà, rau củ và các loại thảo mộc. Món ăn nhận 4,6 điểm đánh giá. Các quốc gia có nhiều đại diện xuất hiện trong top 100 gồm Italy (12 món), Thổ Nhĩ Kỳ (10), Nhật Bản (8), Hy Lạp (5), Thái Lan (4), Trung Quốc (4).

Được thành lập năm 2015, Taste Atlas kết nối 9.000 nhà hàng địa phương, giới thiệu hàng chục nghìn món ăn đến độc giả dựa trên đánh giá, nghiên cứu của các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp và độc giả. Trang web được coi là bản đồ thế giới về các món ăn truyền thống được chế biến từ nguyên liệu địa phương, nhằm tôn vinh những món ăn ngon, gây dựng niềm tự hào về các món ăn truyền thống, và khơi gợi tò mò về những món du khách chưa từng thử.

Xếp hạng Taste Atlas có cơ chế nhận diện người dùng thật, loại bỏ đánh giá từ máy tính, đánh giá mang tính địa phương, ưu tiên những đánh giá từ người dùng được hệ thống xác định là am hiểu.

Tâm Anh (theo Taste Atlas)