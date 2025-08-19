Alonso: 'Tôi là người nói ít làm nhiều'

Tây Ban NhaHLV Xabi Alonso khẳng định không hứa hẹn bằng lời nói mà muốn chứng minh bằng hành động, trước trận Real gặp Osasuna ở vòng một La Liga mùa 2025-2026.

"Tôi là người làm nhiều hơn là nói. Trong bóng đá, những lời hứa trước khi thực sự làm thường không có ý nghĩa", Alonso nói ngày 18/8 ở họp báo trước trận ra quân La Liga. "Chúng tôi rất khao khát, muốn mang năng lượng đó tới sân và chứng minh trên sân cỏ. Chỉ nói suông thì không thể. Chúng tôi muốn bắt đầu con đường ấy ngay ngày mai".

HLV Xabi Alonso trong buổi họp báo trước trận Real gặp Osasuna ở vòng một La Liga mùa 2025-2026. Ảnh: EFE

Alonso, người đưa Leverkusen tới cú đúp quốc nội và vào chung kết Europa League 2023-2024, thế chỗ Carlo Ancelotti với mục tiêu cứu vãn mùa giải bằng Club World Cup. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Tây Ban Nha, Real khởi đầu tốt, thắng 4 và hòa một trong năm trận đầu, rồi thảm bại 0-4 trước PSG ở bán kết.

Cũng vì dự giải đấu trên đất Mỹ, đội bóng hoàng gia chỉ có 15 ngày tập luyện trước mùa giải mới. Real từng xin hoãn trận gặp Osasuna để có thêm thời gian chuẩn bị nhưng bị Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha từ chối, với lý do cầu thủ chỉ bắt buộc được nghỉ tối thiểu 21 ngày sau mùa giải, chứ không có quy định về quãng tập huấn.

"Với sức khỏe cầu thủ, sau một mùa giải dài, chúng tôi muốn có thêm thời gian. Nhưng cuối cùng điều đó không xảy ra. Chúng tôi không viện cớ. Dù chỉ tập hai tuần, đội vẫn sẵn sàng ra sân và cạnh tranh," Alonso nhấn mạnh.

HLV Xabi Alonso chỉ đạo trong buổi tập của Real Madrid ngày 17/8. Ảnh: Real Madrid FC

Real không có lực lượng mạnh nhất, khi Jude Bellingham, Endrick, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy chấn thương, còn Antonio Rudiger bị treo giò. Dù vắng nhiều trụ cột, Alonso vẫn nhấn mạnh triết lý gắn kết toàn đội, đặc biệt ở hàng công với hai ngôi sao Vinicius và Kylian Mbappe.

"Điều quan trọng là cả ba tuyến đều phải ý thức được vai trò của mình", ông nói. "Với các tiền đạo, họ không được để bị bỏ lại khi chuyển trạng thái, đồng thời hàng thủ phải dâng cao khi chúng tôi tấn công. Chúng tôi muốn vận hành như một tập thể, giữ được cự ly hợp lý cả khi phòng ngự lẫn khi tấn công. Tại Club World Cup, chúng tôi đã tiến thêm một bước. Đó là điều toàn đội đang ý thức rõ và tiếp tục rèn luyện".

HLV 43 tuổi cũng ủng hộ quan điểm của Real khi phản đối kế hoạch La Liga đưa trận Villarreal - Barca sang Mỹ vào tháng 12. "Ngay từ đầu mùa chúng ta đã biết luật. Nếu thay đổi, cần có sự đồng thuận từ tất cả các bên", Alonso bày tỏ.

Hồng Duy (theo ESPN, Managing Madrid)