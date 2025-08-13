Real phản đối Barca đá một trận La Liga tại Mỹ

Tây Ban NhaÝ tưởng tổ chức các trận đấu La Liga bên ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha nhận được sự phê chuẩn từ LĐBĐ Tây Ban Nha, nhưng vấp phải phản ứng từ Real Madrid.

Đưa các trận đấu La Liga sang nước ngoài, cụ thể là Mỹ, từ lâu đã là ý tưởng ấp ủ của Chủ tịch Javier Tebas. Giờ đây, tham vọng này đã đạt được bước tiến quyết định. LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) vừa thông qua việc chuyển yêu cầu của các CLB La Liga đến LĐBĐ châu Âu (UEFA), để bắt đầu quy trình xin phép LĐBĐ thế giới (FIFA) tổ chức trận đấu giữa Villarreal và Barca, thuộc vòng 17 của La Liga mùa giải mới, vào ngày 21/12 năm nay tại SVĐ Hard Rock – sân nhà của Inter Miami.

Tuy nhiên, trong thông cáo hôm nay, Real Madrid cho rằng đây có thể là sự kiện đánh dấu sự đi xuống của giải đấu. Họ quan ngại cho sự cân bằng của giải đấu, và việc các yếu tố thương mại tác động ngày càng xấu đến tính chuyên môn trong bóng đá.

Lamine Yamal (trái) đi bóng trong trận Barca thắng Real 4-0 ở vòng 11 La Liga trên sân Bernabeu. Ảnh: Reuters

Việc đưa một trận đấu của La Liga đến Mỹ, vốn từng là tâm điểm của tranh chấp pháp lý giữa chính La Liga và RFEF cách đây 5 năm, cũng vấp phải sự phản đối từ Hiệp hội Cầu thủ Tây Ban Nha (AFE). AFE chỉ trích RFEF và La Liga đơn phương xử lý vấn đề mà không tham khảo ý kiến của các cầu thủ.

Cách đây 5 năm, La Liga và RFEF từng đối đầu tại tòa án do RFEF từ chối cho phép tổ chức trận Girona - Barca của mùa giải 2018-2019 trên đất Mỹ. Vụ kiện đã được giải quyết với kết quả bất lợi cho La Liga. Khi đó, RFEF không chấp thuận việc chuyển trận đấu sang nước ngoài, viện dẫn nguyên tắc chung rằng các trận đấu chính thức của giải VĐQG phải được tổ chức trong lãnh thổ của liên đoàn quốc gia đó.

Cách đây một năm, FIFA đã sửa đổi Quy định về Các trận đấu Quốc tế, nới lỏng các quy định liên quan đến việc tổ chức các trận đấu ngoài lãnh thổ của liên đoàn tương ứng, đồng thời xem xét các tác động đến sự cân bằng cạnh tranh, bao gồm lợi ích của các đội khác trong giải đấu. Với thay đổi này, việc tổ chức trận đấu của La Liga ở nước ngoài không còn bị cấm.

Nếu UEFA và FIFA không phản đối, La Liga mùa giải 2025-2026 sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha vào ngày 21/12 tới, và Barca khả năng cao sẽ hành quân đến "mái ấm" hiện tại của huyền thoại khoác áo họ một thời là Lionel Messi. Đây sẽ là một cột mốc lịch sử đối với bóng đá Tây Ban Nha và là một động thái có tác động lớn về truyền thông và kinh tế, nhưng cũng là một quyết định có khả năng sẽ tái mở cuộc tranh luận về tính toàn vẹn cạnh tranh và sự công bằng giữa các CLB.

Cách đây vài ngày, Chủ tịch Javier Tebas của La Liga trong một cuộc phỏng vấn trên ESPN nói rằng ông ưu tiên một "CLB lớn" cho lần ra mắt xuyên Đại Tây Dương này. Ông thừa nhận rằng, dựa trên mối quan hệ hiện tại, Barca sẽ dễ hợp tác hơn Real Madrid và cho rằng Villarreal là đối thủ hấp dẫn nhờ trình độ cạnh tranh và sự hiện diện của họ tại Champions League mùa tới.

Việc lựa chọn thời điểm không phải ngẫu nhiên. Tuần từ 15-21/12 năm nay không có các giải đấu châu Âu, và dù vòng 1/16 Cup Nhà vua Tây Ban Nha được lên kế hoạch diễn ra từ ngày 16-18/12, song lịch thi đấu có thể được điều chỉnh để Barca và Villarreal có thời gian di chuyển và thích nghi trước trận đấu tại Florida.

Chủ tịch Joan Laporta của Barca trong khuôn khổ chuyến du đấu Hàn Quốc mới đây từng tỏ ra hào hứng trước cơ hội thi đấu một trận La Liga ở Mỹ, khi phỏng vấn với CNN Sports: "Tôi nghĩ sẽ rất thú vị. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ La Liga. Với Barca, đó sẽ là một vinh dự lớn khi tham gia sự kiện này, vừa là một trận đấu chính thức của La Liga, vừa là một sự kiện lớn tại Mỹ, với trách nhiệm quảng bá giải đấu. Chúng tôi rất vui nếu có thể đến Mỹ mỗi năm vì ở đó Barca được yêu mến, tôn trọng và có rất nhiều người hâm mộ".

Đây không phải lần đầu tiên Barca cân nhắc việc thi đấu tại Miami. Mùa trước, trong bối cảnh mối quan hệ giữa La Liga và RFEF đã hòa thuận hơn, một trận đấu với Atletico Madrid đã được đàm phán. Thỏa thuận gần như đã hoàn tất, nhưng La Liga quyết định tạm dừng do bối cảnh không phù hợp sau thảm họa lũ quét DANA.

Trong những năm qua, các trận tranh Siêu Cup Tây Ban Nha cũng đã được tổ chức ở nước ngoài. Bắt đầu từ phiên bản năm 2018 với trận tranh Siêu cúp giữa Barca và Sevilla ở Morocco, phiên bản mới gồm bốn đội tranh tài từ năm 2020 đến nay gần như đều diễn ra ở Arab Saudi – ngoại lệ là năm 2021 ở Seville. Mục đích gia tăng trận đấu, tăng thêm doanh thu thông qua tài trợ và bản quyền truyền hình.

Tại Italy, CLB AC Milan cũng hy vọng có thể chơi trận với Como ở Australia vào tháng 2/2026, khi lịch thi đấu trận này trùng với thời điểm diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông ở San Siro. Song, kế hoạch này vẫn còn chờ sự phê duyệt từ FIFA, UEFA, LĐBĐ Australia và LĐBĐ châu Á.

Còn ở Anh, ban tổ chức Ngoại hạng không ít lần tuyên bố họ chưa có kế hoạch đưa các trận đấu ra nước ngoài.

