Alonso khó chịu khi liên tục bị hỏi về Yamal

Tây Ban NhaHLV Xabi Alonso mất bình tĩnh khi ba lần bị hỏi về những phát biểu tranh cãi của Lamine Yamal, trước trận Real Madrid gặp Barca ở vòng 10 La Liga.

Trong cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với streamer Ibai Llanos, Yamal nhắc lại việc anh ghi một bàn trong chiến thắng 4-0 tại Bernabeu ở La Liga mùa 2024-2025. Khi được hỏi thêm về việc Real và Barca liên tục cáo buộc nhau về vấn đề trọng tài thời gian qua, tiền vệ Tây Ban Nha tuyên bố: "Real vừa ăn cắp, vừa la làng, họ làm những điều tôi không hiểu nổi".

HLV Xabi Alonso trong buổi họp báo trước trận Real Madrid gặp Barca ở vòng 10 La Liga. Ảnh: AFP

Những bình luận này làm nóng thêm bầu không khí trước trận đại chiến tại Berbabeu, nhưng Alonso kiên quyết không bị cuốn vào tranh cãi. "Đây là một trận đấu quan trọng", ông nói hôm 25/10 trong buổi họp báo trước trận. "Có rất nhiều yếu tố khiến chúng tôi háo hức được ra sân và thể hiện. Điều khiến tôi phấn khích nhất là được chơi thứ bóng đá tốt, tận hưởng trận đấu. Đó là động lực lớn nhất của chúng tôi".

Khi bị hỏi lại lần thứ hai, nhà cầm quân người Tây Ban Nha giữ nguyên thái độ điềm tĩnh. "Tôi sẽ không đi sâu vào chuyện đó", ông bày tỏ. "Có quá nhiều phát biểu từ phía Barca, và tôi không thể bình luận hết được. Với chúng tôi, điều quan trọng là những gì diễn ra trên sân, cách chúng tôi chuẩn bị và thi đấu ra sao".

Lần thứ ba chủ đề Yamal được nhắc đến, Alonso có phần mất kiên nhẫn. "Chúng ta lại quay lại chuyện đó à?", HLV 43 tuổi nói. "Điều tôi nghĩ đến bây giờ là một trận đấu căng thẳng, đòi hỏi toàn đội phải sẵn sàng cho mọi tình huống. Các cầu thủ phải có đủ quyết tâm, vì tôi không nghĩ đến bất kỳ hệ lụy nào khác ngoài sân cỏ".

Real tập luyện trước trận gặp Barca Real Madrid tập luyện trước trận gặp Barca.

Sau khi khép lại phần ồn ào về Yamal, Alonso hướng cuộc họp báo trở lại chuyên môn, nhấn mạnh Real cần linh hoạt trong tấn công. "Chúng tôi có những tiền đạo với phong cách khác nhau, di chuyển thông minh và chuyền bóng chính xác. Đội phải biết linh hoạt, thay đổi cách tiếp cận tùy trận. May mắn là đội hình đủ chiều sâu để làm điều đó", ông chia sẻ.

Alonso tin Real đã rút ra nhiều bài học từ bốn trận El Clasico toàn thua mùa trước và đang đạt trạng thái tốt nhất về tinh thần lẫn thể lực. "Tôi muốn thắng, và muốn khán giả tận hưởng từng phút", HLV Tây Ban Nha cho biết. "Trận này có sự căng thẳng đặc trưng, nhưng đó cũng là điều khiến El Clasico trở nên đặc biệt".

Alonso nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của trận El Clasico đầu tiên trên cương vị HLV Real và kêu gọi người hâm mộ tiếp lửa cho toàn đội. "Chúng tôi muốn Bernabéu thực sự rung chuyển, muốn người hâm mộ cảm nhận năng lượng của một trận cầu lớn. Hy vọng cuối cùng chúng tôi sẽ ăn mừng cùng họ", ông nói.

Hồng Duy tổng hợp