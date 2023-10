Alec Balwin đưa bảy người con tới sự kiện

MỹVợ chồng Alec Balwin cùng bảy con - từ 1 đến 10 tuổi - dự Liên hoan phim quốc tế Hamptons lần thứ 31.

Theo People, gia đình gây chú ý khi xuất hiện trong tiệc chiêu đãi của chủ tịch liên hoan phim, hôm 7/10. Alec và con trai Romeo (năm tuổi) diện sơ mi kẻ sọc. Hilaria, Rafael (tám tuổi) và Leonardo (bảy tuổi) chọn quần áo tối màu, còn Eduardo (ba tuổi) mặc trang phục Người Nhện.

Con gái Carmen (10 tuổi) mặc jumpsuit lửng, kết hợp bốt đen và áo len màu kem, Lucia (hai tuổi) diện đầm trắng và em út Ilaria (một tuổi) trong bộ trang phục denim tối màu. Bảy con của tài tử tự tin, liên tục tạo dáng trước ống kính camera.

Tài tử Alec Balwin cùng vợ - Hilaria (trái) và bảy con chung tại Liên hoan phim Hamptons, hôm 7/10. Ảnh: Hamptons Film Festival

Vợ chồng tài tử thường xuyên đăng tải các khoảnh khắc đời thường của gia đình lên mạng xã hội. Tháng trước, Hilaria đăng ảnh đi chơi ở Greenwich Village. Cặp sao tươi cười nhìn vào máy ảnh bên cạnh các con.

Alec và Hilaria kết hôn năm 2012, có ba con gái và bốn con trai. Trong cuộc phỏng vấn với Meyer vào tháng 6, Hilaria cho biết lần có thai Ilaria hồi năm 2022 có thể là lần cuối cô mang bầu. "Mỗi lần tôi sinh con, bác sĩ khoa sản đều giới thiệu người thắt ống dẫn tinh cho Alec. Tuy nhiên, anh ấy vẫn chưa làm việc đó", cô nói.

Trước đó, Alec có con riêng Ireland Baldwin với vợ cũ Kim Basinger.

Alec Balwin và 7 con Một số khoảnh khắc đời thường của gia đình Alec Balwin. Video: Instagram Hilaria Balwin

Alec Baldwin, 65 tuổi, là diễn viên, danh hài người Mỹ từng nhiều lần thắng giải Emmy, Quả Cầu Vàng. Tài tử được biết đến qua các phim như The Hunt for Red October (1990), The Aviator (2004) và loạt bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi. Đầu tháng 2/2022, tài tử trở lại đóng phim sau hơn bốn tháng kể từ tai nạn trên phim trường Rust. Hồi tháng 4, tài tử thoát cáo buộc ngộ sát nhưng có thể bị khởi tố lại nếu công tố viên phát hiện các tình tiết mới.

Quế Chi (theo People)