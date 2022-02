Alec Baldwin trở lại đóng phim

Tài tử Alec Baldwin cho biết thấy "lạ lẫm" khi lần đầu trở lại trường quay sau sự cố gây chết người năm ngoái.

Theo Hollywood Reporter, diễn viên người Mỹ trở lại làm việc sau khoảng bốn tháng kể từ tai nạn trên phim trường Rust. Ông nói trong đoạn video trên trang cá nhân hôm 9/2: "Hôm nay, chúng tôi bắt đầu ngày làm việc đầu tiên, luôn chứa nhiều thách thức. Tôi đã lâu không làm việc theo tần suất đều đặn như trước. Tôi đi quay và quên mất bản thân phải làm những gì. Tôi hoang mang tự hỏi diễn xuất là thế nào. Thật lạ lẫm khi trở lại làm việc".

Alec Baldwin đến Anh đóng phim mới sau gần bốn tháng nghỉ ngơi. Ảnh: Mega

Baldwin không quên tưởng nhớ người đồng nghiệp xấu số: "Tôi ngừng diễn xuất từ ngày 21/10 năm ngoái khi tai nạn khủng khiếp cướp đi sinh mạng của quay phim Halyna Hutchins. Tôi vẫn cảm thấy thật khó khăn khi nhắc lại chuyện này".

Diễn viên cũng chia sẻ về vấn đề an toàn trên phim trường và hiện trạng các đoàn phim tuyển nhân viên ít kinh nghiệm để tiết kiệm chi phí. Ông nói các êkíp độc lập tại Mỹ có rất ít lựa chọn về nhân sự. Những người có chuyên môn tốt sớm rời đi để tìm cơ hội trong những dự án lớn hơn. Các nhà sản xuất buộc phải tìm đến những bạn trẻ để lấp chỗ trống. Baldwin nói đa phần nhân viên chăm chỉ, cầu thị. Tuy nhiên, họ đôi khi quá thiếu kinh nghiệm, dẫn đến sự cố.

Halyna Hutchins qua đời sau sự cố súng đạo cụ của Alec Baldwin hồi tháng 10/2021. Ảnh: Halyna Hutchins Twitter

Dù không nêu tên trực tiếp, nhiều người hâm mộ cho rằng Baldwin ám chỉ Hannah Gutierrez-Reed - người phụ trách súng đạo cụ của êkíp Rust. Cả hai hiện bị cảnh sát điều tra về sự cố dẫn đến cái chết của Hutchins. Theo NY Times, Gutierrez-Reed khai đã lắp đạn giả và thử bắn tất cả để đảm bảo an toàn trước khi rời đi ăn trưa. Trợ lý đạo diễn Dave Halls là người trực tiếp lấy súng và đưa cho Baldwin tập diễn, dẫn đến tai nạn.

Alec Baldwin, sinh năm 1958, là diễn viên, danh hài người Mỹ từng nhiều lần thắng giải Emmy, Quả Cầu Vàng. Tài tử được biết đến qua các phim như The Hunt for Red October (1990), The Aviator (2004) và loạt bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi. Ông cưới huấn luyện viên yoga Hilaria năm 2012 và có bảy con.

Tháng 10/2021, Alec Baldwin quay cảnh hành động trong phim viễn tây Rust ở Santa Fe, bang New Mexico (Mỹ). Được thông báo đạo cụ không có đạn, ông bóp cò nhưng súng vẫn phát nổ. Đạo diễn kiêm biên kịch Joel Souza bị trúng đạn ở xương đòn, đã hồi phục và xuất viện. Đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins bị nặng hơn, được cấp cứu bằng trực thăng nhưng không qua khỏi.

Alec Baldwin trong buổi phỏng vấn đầu tiên sau tai nạn Alec Baldwin khóc trong buổi phỏng vấn đầu tiên sau vụ tai nạn. Video: ABC

Phương Mai (theo Hollywood Reporter)