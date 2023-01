Alec Baldwin bị truy tố tội ngộ sát

Theo TMZ, hôm 19/1, kiểm sát viên ở hạt Santa Fe, New Mexico, phát thông báo Alec Baldwin bị buộc tội với tư cách diễn viên lẫn nhà sản xuất, đối mặt án tù giam đến 5 năm. Hồi tháng 10/2021, khi quay cảnh hành động phim Rust, diễn viên Alec Baldwin bóp cò khiến nữ đạo diễn hình ảnh - Halyna Hutchins, 42 tuổi - tử vong.

Ủy viên công tố quận - bà Mary Carmack - Altwies - cho rằng với vai trò nhà sản xuất, tài tử buộc phải bảo đảm an toàn trên trường quay. Theo bà, cáo buộc được đưa ra dựa trên phân tích của FBI. Quá trình điều tra mất hơn một năm vì các kiểm sát viên cần chờ kết luận FBI về khẩu súng.

Alec Baldwin tại đồn cảnh sát hạt Santa Fe sau tai nạn hồi tháng 10/2021. Ảnh: The New Mexican

Luật sư Alec Baldwin ra thông cáo, cho rằng phán quyết trên "bóp méo cái chết bi kịch của đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins và thể hiện sự thất bại tồi tệ của công lý". "Ông Baldwin không có lý do nào để biết trước có viên đạn trong súng - hoặc bất cứ đâu trên phim trường. Ông ấy tin vào các chuyên gia ông làm việc - những người cam đoan trong súng không có đạn thật. Chúng tôi sẽ chiến đấu với các lời buộc tội và sẽ chiến thắng", luật sư nói. Người đứng đầu dự án phim - Hannah Gutierrez-Reed - cũng bị buộc tội ngộ sát với án tù 5 năm.

Tháng 10/2021, Alec Baldwin quay cảnh hành động trong phim viễn tây Rust ở Santa Fe, bang New Mexico. Được thông báo đạo cụ không có đạn, ông bóp cò nhưng súng vẫn phát nổ. Đạo diễn kiêm biên kịch Joel Souza bị trúng đạn ở xương đòn, đã hồi phục và xuất viện. Đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins bị nặng hơn, được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng nhưng không qua khỏi.

Giữa tháng 2/2022 , gia đình Hutchins kiện Alec Baldwin, yêu cầu bồi thường. Đơn kiện cho rằng diễn viên "không thực hiện quy trình cơ bản kiểm tra súng đạo cụ" và "bất cẩn bắn chết người". Tháng 10/2022, gia đình Hutchins đồng ý rút đơn kiện, thống nhất đây là một "vụ tai nạn khủng khiếp". Dù vậy, một công tố viên lúc ấy cho biết Alec Baldwin vẫn có khả năng bị khởi tố hình sự vì gây ra cái chết của Halyna Hutchin.

Alec Baldwin, 63 tuổi, là diễn viên, danh hài người Mỹ từng nhiều lần thắng giải Emmy, Quả Cầu Vàng. Tài tử được biết đến qua các phim như The Hunt for Red October (1990), The Aviator (2004) và loạt bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi. Ông cưới huấn luyện viên yoga Hilaria năm 2012 và có bảy con. Đầu tháng 2/2022, tài tử trở lại đóng phim sau hơn bốn tháng nghỉ ngơi.

Alec Baldwin trong buổi phỏng vấn đầu tiên sau tai nạn Alec Baldwin khóc trong buổi phỏng vấn đầu tiên sau tai nạn. Video: ABC News

Mai Nhật