Alec Baldwin bị kiện vì gây chết người

Gia đình đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins nộp đơn kiện tài tử Alec Baldwin gây ra cái chết của cô trên phim trường "Rust".

Theo E News!, ngày 15/2, Matthew Hutchins - chồng Halyna Hutchins - cùng con trai chín tuổi kiện Baldwin lên tòa án thành phố Santa Fe. Trong đơn, gia đình cho rằng nam diễn viên "không thực hiện quy trình cơ bản kiểm tra súng đạo cụ" và "bất cẩn bắn chết người".

Alec Baldwin tại đồn cảnh sát hạt Santa Fe sau tai nạn hồi tháng 10/2021. Ảnh: The New Mexican

Brian Panish - luật sư đại diện Matthew Hutchins - cho biết gia đình đòi Alec Baldwin bồi thường về mặt kinh tế. "Halyna xứng đáng được sống. Một cậu con trai mất mẹ và một người đàn ông đã mất vợ. Matthew rất đau buồn và hiểu rằng cần nộp đơn kiện để tìm câu trả lời", luật sư nói trong cuộc họp báo hôm 15/2.

Tháng 10/2021, Alec Baldwin quay cảnh hành động trong phim viễn tây Rust ở Santa Fe, bang New Mexico. Được thông báo đạo cụ không có đạn, ông bóp cò nhưng súng vẫn phát nổ. Đạo diễn kiêm biên kịch Joel Souza bị trúng đạn ở xương đòn, đã hồi phục và xuất viện. Đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins bị nặng hơn, được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng nhưng không qua khỏi.

Halyna Hutchins qua đời sau sự cố súng đạo cụ của Alec Baldwin hồi tháng 10/2021. Ảnh: Halyna Hutchins Twitter

Alec Baldwin đối mặt nhiều rắc rối pháp lý sau tai nạn trên phim trường Rust. Ủy viên công tố quận hạt Santa Fe cho biết sẽ mất vài tháng trước khi có thể khởi tố hình sự. Phía tòa án hiện chờ lực lượng cảnh sát hoàn thành khâu điều tra. Trong những tháng qua, ông cùng các nhà sản xuất phim Rust cũng bị nhiều nhân viên đoàn phim kiện vì vi phạm các quy định an toàn khi làm việc.

Theo The Wrap, các chuyên gia về luật nói trong trường hợp xấu nhất, tài tử 63 tuổi có thể bị kết tội ngộ sát. Tuy nhiên, tòa án cần chứng minh tài tử bất cẩn khi bóp cò. Hình phạt cho trường hợp này có thể lên tới 18 tháng tù và nộp 5.000 USD. Tuy nhiên, tài tử nhiều khả năng vướng các rắc rối pháp lý với tư cách nhà sản xuất dự án Rust hơn là ở việc ông trực tiếp nổ súng gây ra cái chết.

Alec Baldwin, 63 tuổi, là diễn viên, danh hài người Mỹ từng nhiều lần thắng giải Emmy, Quả Cầu Vàng. Tài tử được biết đến qua các phim như The Hunt for Red October (1990), The Aviator (2004) và loạt bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi. Ông cưới huấn luyện viên yoga Hilaria năm 2012 và có bảy con.

Alec Baldwin khóc trong buổi phỏng vấn đầu tiên sau tai nạn.

