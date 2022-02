Alec Baldwin bị tố cáo 'chối bỏ trách nhiệm'

MỹMatt Hutchins - chồng đạo diễn Halyna - tức giận vì Alec Baldwin không chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn súng khiến vợ anh qua đời.

Ngày 24/2, Matt Hutchins nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Today: "Tôi thấy thật vô lý khi kẻ cầm khẩu súng, khiến nó phát nổ lại nói không có trách nhiệm trong cái chết của Halyna. Trên phim trường đó không chỉ gặp vấn đề duy nhất về an toàn đạo cụ. Họ vi phạm nhiều quy chuẩn của ngành và nhiều bên phải chịu trách nhiệm cho tai nạn".

Chồng Halyna Hutchins nói về Alec Baldwin Matt Hutchins nói về Alec Baldwin trên sóng truyền hình. Video: Inside Edition/Today

Matt cho biết tức giận với Alec Baldwin sau cuộc phỏng vấn của nam diễn viên trên kênh ABC News tháng 12 năm ngoái. Khi đó, ngôi sao 30 Rock nói: "Có một người phải chịu trách nhiệm cho tai nạn đó. Tôi hiện không thể tiết lộ danh tính nhưng đó không phải tôi". Matt cũng bức xúc việc Baldwin kể trên sóng truyền hình chi tiết cách vợ anh chết. "Ông ta phủ nhận mọi trách nhiệm sau khi mô tả cách đã giết Halyna như thế nào", Matt nói với Today.

Tháng 10/2021, Alec Baldwin quay cảnh hành động trong phim viễn tây Rust ở Santa Fe, bang New Mexico. Được thông báo đạo cụ không có đạn, ông bóp cò nhưng súng vẫn phát nổ. Đạo diễn kiêm biên kịch Joel Souza bị trúng đạn ở xương đòn, đã hồi phục và xuất viện. Đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins bị nặng hơn, được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng nhưng không qua khỏi.

Giữa tháng 2, gia đình Hutchins kiện Alec Baldwin, yêu cầu bồi thường. Trong đơn, Matt cho rằng diễn viên "không thực hiện quy trình cơ bản kiểm tra súng đạo cụ" và "bất cẩn bắn chết người". Hồi tháng 10/2021, Baldwin từng cho biết đề nghị hỗ trợ kinh tế cho gia đình nạn nhân nhưng cả hai bên không tiết lộ chi tiết.

Alec Baldwin (phải) gặp chồng và con trai Halyna Hutchins ở một khách sạn bang New Mexico hồi tháng 10/2021. Ảnh: Backgrid

Alec Baldwin, 63 tuổi, là diễn viên, danh hài người Mỹ từng nhiều lần thắng giải Emmy, Quả Cầu Vàng. Tài tử được biết đến qua các phim như The Hunt for Red October (1990), The Aviator (2004) và loạt bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi. Ông cưới huấn luyện viên yoga Hilaria năm 2012 và có bảy con. Đầu tháng 2, tài tử trở lại đóng phim sau hơn bốn tháng nghỉ ngơi.