Alec Baldwin bị chỉ trích vì ăn mừng Halloween

Nhiều người không hài lòng khi tài tử Alec Baldwin cùng gia đình hóa trang, ăn mừng Halloween sau khi gây tai nạn chết người trên phim trường.

Dịp lễ Halloween, Hilaria - vợ Baldwin - đăng loạt ảnh cả nhà trên trang cá nhân và viết: "Hôm nay, chúng tôi quyết định tổ chức ngày lễ cho các con. Tất cả khá lộn xộn vì được chuẩn bị muộn. Tuy nhiên, lũ trẻ rất hạnh phúc và khiến trái tim người mẹ như tôi thấy thật ấm áp".

Alec Baldwin mừng lễ Halloween bên vợ con. Ảnh: Hilaria Baldwin Instagram

Ngày 1/11, theo Standard UK, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ chỉ trích gia đình tài tử. Người dẫn chương trình người Scotland Lorraine Kelly nói trên talk show: "Họ đăng những bức ảnh thật không thể hiểu nổi. Cả gia đình mặc đồ Halloween và Baldwin cũng xuất hiện trong hình. Chuyện này thật khủng khiếp và kỳ lạ. Họ có thể tổ chức tiệc Halloween nhưng không nên chia sẻ trên mạng xã hội như vậy".

Người dẫn chương trình Piers Morgan viết trên trang cá nhân rằng các bức ảnh của Hilaria thiếu tế nhị. Một số người khác cho rằng bài viết của Hilaria có thể khiến gia đình nạn nhân cảm thấy tủi thân, đau khổ.

Bên cạnh chỉ trích, bài viết của Hilaria thu hút nhiều bình luận động viên từ người hâm mộ. "Baldwin có lẽ đang giấu nỗi đau để cùng vui với gia đình. Anh ấy phải vượt qua chuyện đó và sống tiếp. Lũ trẻ cần cảm thấy cuộc sống bình thường trở lại sau những ồn ào vừa qua", một người dùng Instagram bình luận.

Alec Baldwin (phải) đến thăm gia đình nạn nhân Halyna Hutchins sau khi gây tai nạn. Ảnh: Backgrid

Hôm 21/10, Alec Baldwin quay cảnh hành động trong phim viễn tây ở Santa Fe, bang New Mexico. Được thông báo đạo cụ không có đạn, ông bóp cò nhưng súng vẫn phát nổ. Đạo diễn kiêm biên kịch Joel Souza bị trúng đạn ở xương đòn, đã hồi phục và xuất viện. Đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins bị nặng hơn, được cấp cứu bằng trực thăng nhưng không qua khỏi.

Những ngày qua, Alec Baldwin suy sụp vì biến cố, rút khỏi tất cả dự án phim. Một người quen của ông nói với People: "Anh ấy bị kích động và buồn đến mức không thể an ủi trong nhiều giờ". Sau khi sự việc diễn ra, Baldwin viết trên trang cá nhân: "Không có từ ngữ nào có thể lột tả sự bàng hoàng và đau buồn về tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng Halyna Hutchins - người vợ, người mẹ và người đồng nghiệp chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ.

Alec Baldwin, 63 tuổi, là diễn viên, danh hài người Mỹ từng nhiều lần thắng giải Emmy, Quả Cầu Vàng. Tài tử được biết đến qua các phim như The Hunt for Red October (1990), The Aviator (2004) và loạt bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi. Ông cưới huấn luyện viên yoga Hilaria năm 2012 và có bảy con.

Phim trường xảy ra tai nạn của Alec Baldwin Phim trường xảy ra tai nạn của Alec Baldwin. Video: KOB

Phương Mai (theo Standard UK)