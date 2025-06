Alcaraz, Sinner chạy bao xa tại chung kết Roland Garros

Carlos Alcaraz và Janik Sinner có thể chạy hơn 10 km, trong trận chung kết Roland Garros dài nhất lịch sử trên sân Philippe Chatrier hôm 8/6.

Alcaraz và Sinner đều ưa thích những pha bóng bền, với số lần chạm bóng có thể dễ dàng vượt quá 20 hoặc 30, đòi hỏi sự di chuyển nhanh và liên tục trên khắp mặt sân.

Roland Garros không công bố số liệu chính thức về quãng đường di chuyển như US Open và Wimbledon. Nhưng dựa trên lịch sử các trận đấu trên sân đất nện kéo dài gần 5 giờ, trí tuệ nhân tạo (AI) đã đưa ra ước tính khá thực tế.

Theo đó, Alcaraz và Sinner có thể đã di chuyển từ 10 đến 15 km trong trận chung kết trên sân Philippe Chatrier hôm 8/6.

Alcaraz (phải) và Sinner trên bục nhận giải, sau chung kết Roland Garros, tại sân Philippe Chatrier, Paris, Pháp hôm 8/6. Ảnh:Reuters

Trận chung kết Roland Garros của Alcaraz và Sinner đi vào lịch sử với tư cách trận đấu dài nhất lịch sử giải và dài thứ hai lịch sử Grand Slam, chỉ sau trận chung kết Australia Mở rộng 2012 giữa Nadal và Djokovic, dài 5 giờ 53 phút. Alcaraz cứu ba championship-point ở game chín của set bốn để thắng ngược nghẹt thở Sinner để bảo vệ danh hiệu Roland Garros.

Quãng đường di chuyển của các tay vợt phụ thuộc vào phong cách chơi. Theo nghiên cứu được thực hiện vào năm 2015 về Australian Open, trong các tay vợt nam hàng đầu, David Ferrer, nổi tiếng với tốc độ và sự nhanh nhẹn, là một trong những tay vợt di chuyển nhiều nhất.

Qua ba vòng của giải năm đó, tay vợt người Tây Ban Nha chạy trung bình khoảng 10 km mỗi trận, thông số ấn tượng khi xét đến kích thước nhỏ của sân tennis (rộng 8,2 mét cho đánh đơn).

Trong khi đó, Novak Djokovic chỉ di chuyển trung bình từ 4 đến 5 km sau ba vòng. Nguyên nhân là Djokovic có xu hướng chơi gần vạch cuối sân hơn, trong khi Ferrer chơi xa hơn. Thời lượng của mỗi game, set và trận đấu cũng ảnh hưởng đến tổng quãng đường di chuyển - set hoặc trận đấu càng dài, quãng đường chạy càng nhiều.

Novak Djokovic cùng danh hiệu Australian Open 2015. Ảnh: AP

Trong trận mở màn US Open 2023, Coco Gauff chạy 3,329 km còn Laura Siegemund chạy 3,290 km. Vậy là trong ba set, mỗi tay vợt di chuyển hơn 3,2 km.

Phân tích tương tự tại US Open 2014 cho thấy Caroline Wozniacki chạy hơn gấp hai lần Serena Williams (9,709 km so với 4,509 km) để vào chung kết. Wozniacki thua trận tranh danh hiệu đó, rồi lần đầu chạy marathon tại New York hai tháng sau đó với thời gian 3 giờ 26 phút 33 giây.

Với người chơi tennis nghiệp dư, quãng đường di chuyển cũng tương tự. Năm 2020, Fitbit báo cáo rằng theo dữ liệu người dùng, một giờ đánh đơn tạo ra trung bình khoảng 10.680 bước, trong khi đánh đôi tạo ra 7.980 bước. Điều này tương đương với khoảng 6,4 đến 8 km trong đánh đơn và 4,8 đến 6,4 km trong đánh đôi, tùy thuộc vào sải chân.

Lượng calo tiêu hao khi đánh tennis cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, gồm thời gian thi đấu và cường độ. Tennis là hoạt động aerobic cường độ cao, tác động toàn thân, và lượng calo tiêu hao sẽ tùy thuộc vào từng người và cân nặng. Theo Hội đồng Thể dục Mỹ, một người nặng 68 kg có thể đốt cháy khoảng 544 calo trong một trận đánh đơn kéo dài một giờ - gần bằng lượng calo tiêu hao khi chạy với tốc độ thong thả trong một giờ.

Hồng Duy tổng hợp