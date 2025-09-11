Alcaraz: 'Hoàn hảo không tồn tại, nhưng có thể chạm đến'

Tay vợt số một thế giới chia sẻ trên tờ El Pais (Tây Ban Nha) về mục tiêu vươn đến sự hoàn hảo, không ngừng hoàn thiện bản thân và không được phép tự mãn dù vừa vô địch Grand Slam thứ sáu trong sự nghiệp.

Carlos Alcaraz ăn mừng sau khi đánh bại Novak Djokovic ở bán kết Mỹ Mở rộng 2025, diễn ra ngày 5/9/2025 ở New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Carlos Alcaraz bước đi trong hành lang của sân Arthur Ashe, New York, ôm chặt chiếc cúp Mỹ Mở rộng 2025 như thể đứa con bé bỏng. "Coi chừng, đừng để nó bị rơi! Không hay chút nào đâu...", anh nói đùa khi rời đi.

Giờ đây, khi đã sở hữu Grand Slam thứ sáu sự nghiệp và trở thành ngôi sao toàn cầu với thu nhập cao nhất làng banh nỉ 2025, tay vợt sinh ra ở El Palmar, Murcia, Tây Ban Nha vẫn giữ nguyên sự chân thành, gần gũi như những ngày đầu.

- Mỹ Mở rộng 2025 phải chăng là giải đấu hoàn hảo nhất của anh?

- Có lẽ là vậy, vì tôi đã chơi ở trình độ rất cao từ đầu đến cuối, duy trì sự ổn định trong tất cả các trận đấu. Xét ở mặt chuyên môn, đó là hai tuần thi đấu tuyệt vời. Suy cho cùng, tôi nỗ lực mỗi ngày là để hướng đến điều này. Bạn phải trân trọng thành quả vì giành được Grand Slam là vô cùng khó khăn, nên giờ là lúc để tận hưởng.

- HLV Juan Carlos Ferrero nhắc đến "sự hoàn hảo", còn cựu số một thế giới Mats Wilander nói rằng anh "quá xuất sắc và toàn diện" đến mức khiến ông lo ngại về tương lai làng quần vợt. Anh cảm thấy thế nào với những lời khen đó?

- Chúng tôi cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Với tôi, đấy là điều quan trọng nhất. Ferrero và tôi từng nói về sự hoàn hảo vì tôi đã chơi tốt từ đầu đến cuối giải, nhưng thực tế, tôi không nghĩ nó tồn tại. Sự hoàn hảo không bao giờ có thể đạt được, nhưng có lẽ chúng ta có thể chạm đến nó. Vì vậy, tôi giữ đôi chân mình trên mặt đất bằng cách tự nhắc nhở rằng mình luôn có thể tiến bộ, rằng đến một lúc, sẽ có một tay vợt khác, hoặc thậm chí chính Jannik Sinner, có thể vượt qua tôi và xuất sắc hơn tôi. Chúng tôi phải không ngừng tiến lên, tập luyện và hoàn thiện mỗi ngày. Do đó, tôi hiểu rằng mình sẽ không bao giờ hoàn hảo. Chỉ cần cố gắng chạm đến nó. Đó là điều giữ tôi luôn có động lực.

- Dường như những lời chỉ trích cũng là động lực của anh, nhất là khi gần đây một số người cho rằng anh là một tay chơi thích tiệc tùng và thiếu cống hiến?

- Không, động lực đến từ chính bản thân tôi. Rõ ràng, từ khi bộ phim tài liệu về tôi A Mi Manera (Theo cách của tôi) được công chiếu cuối tháng 4, đã có rất nhiều bàn tán về chuyện đó. Người ta nói tôi nghiện tiệc tùng... Nhưng tôi chỉ thích tận hưởng cuộc sống! Ai mà không thích tận hưởng cơ chứ!

- Nếu biết sắp xếp, chúng ta sẽ có thời gian dành cho mọi thứ, đúng không?

- Tôi nghĩ đó là lý do chúng ta làm việc, chịu đựng vất vả, chấp nhận xa nhà trong một thời gian dài; để rồi sau đó có những khoảnh khắc của riêng mình và được vui chơi. Mỗi người tận hưởng theo cách riêng, và về mặt cá nhân, tôi thích ra ngoài vui chơi, vì tôi mới 22 tuổi. Ai mà chưa từng làm điều đó ở tuổi này? Ai mà chưa từng tận hưởng tuổi 22? Tôi thích dành thời gian vui vẻ bên gia đình và bạn bè, dù là đi tiệc tùng hay chỉ là những kế hoạch nhẹ nhàng hơn... Quan trọng là có được quãng thời gian chất lượng, ý nghĩa ở nhà bên gia đình để có thêm động lực trước khi bước vào các giải đấu.

- Tuy nhiên, anh dường như đột nhiên trưởng thành hơn rất nhiều. Thậm chí anh còn nói về sự chín chắn. Việc lớn lên nhanh như vậy có khiến anh cảm thấy chóng mặt?

- Tôi đang trưởng thành và tiến bộ, học cách xử lý nhiều tình huống khác nhau, nhưng tôi vẫn giữ nguyên tinh thần nhiệt huyết như trước. Tôi cố gắng quản lý mọi thứ theo cách tốt nhất có thể, vì điều này không hề dễ dàng. Nhưng khi mọi việc bên ngoài sân đấu thuận lợi thì chuyện trong sân cũng thường suôn sẻ. Hai khía cạnh này có mối liên hệ chặt chẽ. Đó là điểm tôi đã cải thiện nhiều nhất. Ngoài sân đấu, tôi đã tiến bộ nhiều và nhận ra tầm quan trọng của việc chăm chút từng chi tiết để đạt được trạng thái hoàn hảo. Tôi nghĩ đó là bước tiến lớn nhất của mình.

- Nhân tiện, gần đây người ta vài lần hỏi anh về Tổng thống Mỹ Donald Trump. Anh làm thế nào để có ý thức trong các phát ngôn của mình?

- Tôi hiểu rõ rằng những gì tôi nói có thể bị phóng đại lên nhiều lần. Nếu bạn nói điều gì đó không hẳn là xấu, là sai, nhưng lại không chọn từ ngữ phù hợp, nó có thể gây ra rắc rối. Tôi chỉ đơn giản là cố gắng cẩn trọng nhất có thể với những gì mình nói và cách mình diễn đạt. Bởi nhiều lúc, khi đang nóng giận vì thua trận hoặc có một ngày tồi tệ, việc kiềm chế lời nói không hề dễ. Tôi luôn cố gắng thể hiện bản thân mình là người tôn trọng và đúng mực.

- Anh có cho rằng một VĐV hàng đầu như mình phải là một tấm gương?

- Mỗi người có cách sống và hành xử riêng. Có người thích làm mọi thứ theo cách riêng của họ, dù không phải lúc nào cũng là hình mẫu lý tưởng, nhưng có thể vẫn hiệu quả với họ. Nhưng cũng có người muốn làm mọi thứ theo cách chuẩn mực và gương mẫu hơn, và tôi thuộc nhóm này. Tôi thích truyền cảm hứng để các bạn trẻ có một hình mẫu noi theo.

- Chắc chắn rồi, lối đánh tennis của anh thực sự rất đáng học hỏi. Toni Nadal từng nói anh có thể làm được mọi thứ và làm tốt tất cả. Mà ông ấy không phải người dễ dàng khen ai. Anh nghĩ sao?

- Đó là phong cách của tôi, tôi thích chơi như vậy. Từ nhỏ tôi đã như thế. Tôi tin mình có thể làm nhiều thứ trên sân, thực hiện nhiều cú đánh khác nhau, từ bỏ nhỏ đến đánh bóng xoáy. Hơn nữa, tôi ngày càng hài lòng với thể lực của mình, vì nó mang lại rất nhiều sự tự tin.

- Anh nghĩ sao khi Sinner tự nhận lối đánh của anh ấy "quá dễ đoán"?

- Tôi không nghĩ thế. Cũng như anh ấy, tôi xem và nghiên cứu rất nhiều trận đấu của đối thủ. Tôi thích cách anh ấy chơi, những gì anh ấy làm thật sự rất tuyệt. Tôi không cho rằng anh ấy dễ đoán, chỉ là chúng tôi ngày càng hiểu nhau hơn vì đã đối đầu khá nhiều lần, tổng cộng là 15 lần chứ chẳng ít. Tôi biết điểm mạnh của anh ấy và cố gắng điều chỉnh để đối phó.

- Sinner cũng nói rằng giờ đến lượt anh ấy phải hành động và tiến hóa, rằng sẽ có nhiều thứ phải thay đổi. Anh dự đoán thế nào?

- Tôi không nghĩ "quả bóng" đang ở phần sân của anh ấy, vì tôi cũng phải luôn sẵn sàng cảnh giác để xem anh ấy sẽ làm gì khác biệt. Tức là, tôi phải đi trước một bước, chuẩn bị kỹ hơn và tiếp tục cải thiện ở nhiều khía cạnh. Đó chính là điều thú vị của cuộc đối đầu này, của những trận đấu giữa chúng tôi. Chúng tôi thúc đẩy nhau đến giới hạn, buộc cả hai phải tốt hơn mỗi ngày, ở mỗi giải đấu. Tôi nghĩ phiên bản Carlos giỏi nhất vẫn chưa xuất hiện đâu.

- Bảng thứ tự một lần nữa ghi nhận anh là số một thế giới, sau hai năm. Như vậy, mục tiêu năm nay có thể xem là đã hoàn thành?

- Đúng vậy. Một trong những mục tiêu của mùa giải này là cố gắng lấy lại vị trí số một càng sớm càng tốt, hoặc ít nhất là trước khi năm nay kết thúc. Vì thế, mơ ước đã thành hiện thực. Hơn nữa, nếu mục tiêu đó được hoàn thành cùng thời điểm bạn vô địch một giải Grand Slam, giống như lần đầu tôi đạt được vào ngày 11/9/2022, cảm giác còn gì tuyệt bằng.

Hoàng Thông (theo El Pais)