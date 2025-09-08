Sinner: 'Alcaraz đã tiến hóa, giờ đến lượt tôi'

MỹJannik Sinner sẵn sàng đón nhận thất bại trước Carlos Alcaraz ở chung kết Mỹ Mở rộng nhằm cải thiện lối chơi, nâng cấp cú quả và chờ cơ hội khác.

Phát biểu sau khi thua chung kết Mỹ Mở rộng và mất luôn vị trí số một thế giới, Sinner thừa nhận anh thất vọng, nhưng không quá chán nản. Trái lại, trận đấu này gợi mở cho Sinner nhiều điều về bản thân và đối thủ sau một năm tranh tài đỉnh cao với liên tiếp những màn đối đầu lớn.

"Hôm nay lối chơi của tôi khá dễ đoán", Sinner nói trong cuộc họp báo sau trận đấu mà anh thua 2-6, 6-3, 1-6, 4-6. "Alcaraz thì làm được nhiều điều, cậu ấy đã thay đổi lối chơi. Đây cũng là phong cách biến hóa của Alcaraz. Giờ thì việc có muốn thay đổi hay không phụ thuộc vào tôi. Chúng tôi sẽ phải cải thiện, cố gắng chuẩn bị tốt hơn cho trận tiếp theo với Alcaraz".

Sinner ở chung kết Mỹ Mở rộng 2025, trên sân Arthur Ashe, New York, Mỹ hôm 7/9. Ảnh: Reuters

Sinner lép vế trong phần lớn trận chung kết Mỹ Mở rộng, trái với hình ảnh có phần áp đảo Alcaraz của anh ở Roland Garros và Wimbledon. Tay vợt Tây Ban Nha thi triển hiệu quả nhiều vũ khí lợi hại, như ngắt bóng, nhồi bóng cao sâu, lên lưới và đặc biệt là quả giao bóng. Alcaraz đã kết liễu Sinner bằng một cú giao sấm sét về phía trái tay. Trong cả giải đấu, tay vợt Tây Ban Nha chỉ ba lần thua game giao và chỉ thua một set.

So với các kỳ Grand Slam trước, Alcaraz nâng cấp giao bóng thành vũ khí mới, dù không có lợi thế chiều cao. "Giải này tôi không thực hiện được một cú giao bóng volley nào, không sử dụng nhiều cú bỏ nhỏ", Sinner thừa nhận thiếu sót của bản thân. "Đấu với Alcaraz, bạn phải thoát khỏi vùng an toàn để tìm cơ hội. Tôi không làm được điều đó".

Theo Sinner, mục tiêu tiếp theo của anh là thay đổi lối chơi để trở nên khó lường hơn, đánh đổi bằng việc chấp nhận những thất bại lớn. "Bạn luôn phải trả một cái giá nào đó cho sự tiến bộ của bản thân", anh nói. Ở trận chung kết Mỹ Mở rộng, Sinner chỉ kiếm được 21 winner, bằng một nửa Alcaraz.

Sinner gần như bất khả chiến bại ở sân cứng một năm qua, cho tới khi thua Alcaraz tối 7/9. Anh đã tạo chuỗi thắng Grand Slam sân cứng tốt thứ hai kỷ nguyên Mở với 27 trận, ngang thành tích tốt nhất của đàn anh Novak Djokovic và chỉ kém 40 trận của huyền thoại Roger Federer.

"Nhìn chung Alcaraz chơi gọn gàng hơn, từ giao bóng đến các cú đánh thuận và trái tay", Sinner nhận xét. "Tôi biết ơn những gì Alcaraz thể hiện trên sân. Tôi vẫn tự hào về bản thân, rõ ràng tôi đã có một mùa giải tốt và vẫn đang trong quá trình xây dựng".

4 sự kiện Grand Slam mùa này khép lại với các danh hiệu chia đều cho Sinner và Alcaraz, một lần nữa khẳng định sự thống trị của hay tay vợt này. Trong đó, Sinner cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc khi vào cả bốn trận chung kết, dù bị ngắt quãng vì ba tháng treo giò.

"Từ giờ tôi sẽ là kẻ đi săn, thay vì bị săn đuổi", tay vợt Italy đùa về việc bị Alcaraz lấy mất vị trí số một ATP.

Vy Anh