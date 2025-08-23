Al Nassr kỳ vọng cơn sốt Ronaldo tiếp tục bùng nổ ở Hong Kong

Hong KongHLV Jorge Jesus tin siêu sao Cristiano Ronaldo sẽ tiếp tục tạo nên hiệu ứng đặc biệt khi Al Nassr gặp Al Ahli ở chung kết Siêu Cup Saudi tại Hong Kong hôm nay.

* Al Nassr - Al Ahli: 19h ngày 23/8, giờ Hà Nội.

Ronaldo tạo cơn sốt tại Hong Kong, từ khi cùng Al Nassr đến quốc gia này thi đấu Siêu Cup Saudi. Sự cuồng nhiệt của khán giả tại sân vận động Hong Kong trở thành nguồn động lực lớn giúp Al Nassr thắng bán kết, và Jesus tin kịch bản ấy sẽ lặp lại trong trận tranh ngôi vô địch.

Ronaldo và các đồng đội mừng bàn trong trận Al Nassr thắng Al Ittihad 2-1 trên sân vận động Hong Kong ngày 19/8/2025. Ảnh: Al Nassr

"Tôi chờ đợi một sân đấu chật kín để chứng kiến Ronaldo và các cầu thủ khác", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói hôm 22/8 trong buổi họp báo trước trận. "Nguồn năng lượng từ đám đông sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Dù đối thủ rất mạnh, tôi vẫn tin Al Nassr sẽ thắng".

Ở bán kết, Al Nassr thắng Al Ittihad 2-1 dù Sadio Mane nhận thẻ đỏ trực tiếp từ phút 25. Kết quả này Ronaldo tiếp tục hành trình tìm danh hiệu đầu tiên cùng Al Nassr.

HLV Jorge Jesus (trái) và Inigo Martinez dự họp báo trước chung kết Siêu Cup Saudi. Ảnh: SCMP

Jesus khẳng định trận chung kết tại Hong Kong là cơ hội để bóng đá Saudi "phơi bày trước toàn thế giới", đồng thời tiết lộ cân nhắc phương án thay Mane sau buổi tập cuối cùng ngày 22/8. "Tôi mới làm việc với đội chưa đầy một tháng, nhưng tin vào tiềm năng và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Họ sẽ sẵn sàng mang Cup về Riyadh", ông nhấn mạnh.

Tân binh Inigo Martinez, trung vệ vừa vô địch La Liga mùa 2024-2025 cùng Barca, cho rằng chiến thắng với 10 người ở bán kết thể hiện tinh thần gắn kết của toàn đội. "Đây mới là trận thứ hai của tôi cho Al Nassr, và tôi thấy thật vinh dự khi có cơ hội góp mặt ở chung kết", trung vệ người Tây Ban Nha bày tỏ. " Chúng tôi phải đối mặt với một đối thủ giàu sức mạnh, nhưng toàn đội đã sẵn sàng, đoàn kết và quyết tâm như bán kết".

Tiền đạo Ivan Toney trong buổi họp báo trước trận. Ảnh: SCMP

Phía đối diện, Al Ahli bức xúc vì điều kiện tập luyện và thi đấu tại Siêu Cup Saudi. Ivan Toney, tiền đạo ghi một bàn trong trận bán kết thắng Al Qadsiah 5-1, gọi cách đội bóng bị đối xử tại Hong Kong là điên rồ. "Chúng tôi tập trên sân tệ nhất, luôn sau các đội khác. Al-Ahli giống như đội bị ghét nhất ở đây, nhưng điều đó càng khiến chúng tôi thêm khát khao chiến thắng", cựu tiền đạo Brentford nói.

HLV Matthias Jaissle đồng tình với học trò về sự bất công trong công tác tổ chức, đồng thời công kích một số thông tin từ truyền thông Saudi mà ông cho là "vô căn cứ, làm hỏng môi trường bóng đá". Tuy nhiên, ông khẳng định Al Ahli vẫn sẵn sàng đối mặt thử thách. "Ngày mai là chung kết, sẽ không có chỗ cho tình bạn. Chúng tôi muốn làm hết sức để giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải", Jaissle nhấn mạnh.

Hồng Duy (theo South China Morning Post)