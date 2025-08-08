Al Nassr rút ruột Barca

Tây Ban NhaTrung vệ trụ cột của Barca mùa trước Inigo Martinez sẽ gia nhập Al Nassr theo dạng chuyển nhượng tự do hè này.

Hợp đồng giữa Barca và Martinez chỉ còn một năm. Một trong những điều khoản cho phép Martinez tự do ra đi nếu được một CLB Arab Saudi tiếp cận, và trung vệ 34 tuổi đã kích hoạt.

Martinez mừng chiến thắng tại Siêu Cup Tây Ban Nha mùa 2024-2025. Ảnh: EFE

Barca không nhận được phí chuyển nhượng từ Al Nassr. Tuy nhiên, với việc tiết kiệm 19 triệu USD tiền lương năm còn lại của hợp đồng, nhà ĐKVĐ La Liga có thể đăng ký thi đấu cho trung vệ thay thế và một số cầu thủ khác. Về phía Martinez, việc chuyển sang Al Nassr cũng đem lại lợi ích thiết thực, có thể nâng lương sau thuế lên nhiều lần.

Hồi hè 2023, Martinez từ Bilbao gia nhập Barca theo dạng chuyển nhượng tự do. Trung vệ 34 tuổi đóng vai trò trụ cột hai mùa vừa qua, chơi 71 trận, ghi ba bàn, giành La Liga, Cup Nhà vua và Siêu Cup Tây Ban Nha. Mùa trước, anh lọt vào đội hình tiêu biểu La Liga.

Việc mất Martinez sẽ ảnh hưởng lớn đến chiều sâu sức mạnh Barca. Mùa trước, anh và Pau Cubarsi là lựa chọn hàng đầu cho hai vị trí trung vệ. Trái lại, Ronald Araujo và Andreas Christensen chưa đem lại cảm giác an toàn, thậm chí thường xuyên phải nghỉ thi đấu do chấn thương. Hiện chưa rõ Barca sẽ mua trung vệ thay thế, hay bổ sung nhân sự từ đội trẻ.

Ngày 10/8, Barca sẽ tranh Cup giao hữu Joan Gamper với Como. Đến ngày 16/8, thầy trò HLV Hansi Flick bắt đầu chiến dịch bảo vệ La Liga bằng chuyến làm khách trên sân Mallorca.

Martinez là tân binh thứ hai từ châu Âu gia nhập Al Nassr hè này. Trước đó, đội của Cristiano Ronaldo đã mua tiền đạo Joao Felix từ Chelsea với giá 47 triệu USD.

Thanh Quý (theo MD)