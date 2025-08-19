Ronaldo đứng trước cơ hội phá dớp cùng Al Nassr

Hong KongCristiano Ronaldo sẽ tiếp một bước dài trong hành trình tìm danh hiệu đầu tiên cùng Al Nassr, nếu đánh bại Al Ittihad của Karim Benzema ở bán kết Siêu Cup Saudi hôm nay.

*Al Nassr - Al Ittihad: 19h hôm nay 19/8, giờ Hà Nội.

Siêu Cup Saudi năm nay lần đầu được tổ chức tại Hong Kong, như một bước đi nhằm quảng bá bóng đá Arab Saudi ra thế giới. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện này không chỉ mang đến bầu không khí cuồng nhiệt cho khán giả châu Á mà còn khẳng định tham vọng toàn cầu của bóng đá Saudi.

Trận bán kết tâm điểm sẽ là màn đối đầu giữa Al Nassr - với những ngôi sao Ronaldo, Sadio Mane, Joao Felix, Kingsley Coman, và Al Ittihad của Benzema, N'Golo Kante cùng Fabinho.

Cristiano Ronaldo trong buổi tập của Al Nassr tại Hong Kong ngày 18/8. Ảnh: Al Nassr

Đây là cơ hội để Ronaldo đoạt danh hiệu chính thức đầu tiên cùng Al Nassr. Từ khi chuyển đến Al Nassr, tiền đạo 40 tuổi về nhì Saudi Pro League hai lần, thua hai trận bán kết và một trận chung kết Siêu Cup Arab Saudi. Ngoài ra, anh cùng đồng đội đã thất bại ở một trận bán kết và một trận chung kết King Cup, bị loại ở tứ kết và bán kết AFC Champions League châu Á. Danh hiệu duy nhất Ronaldo giành được với Al Nassr là giải giao hữu Arab Champions Cup 2023.

Dù trắng tay tại các giải đấu chính, Ronaldo vẫn đạt thành tích cá nhân cao, ghi 99 bàn và 19 kiến tạo qua 111 trận trên mọi đấu trường cho Al Nassr. Tiền đạo Bồ Đào Nha giành Vua phá lưới Saudi Pro League hai mùa gần nhất, với lần lượt 35 và 25 bàn.

Trận bán kết giữa Al Nassr và Al Ittihad hứa hẹn khó lường bởi quá khứ cạnh tranh khốc liệt. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, kết quả liên tục đảo chiều: Al Nassr từng thắng đậm 5-2 và 4-2, nhưng cũng thua 1-2 rồi 2-3. Trận đấu ngày 7/5/2025 là minh chứng rõ nét: Al Nassr dẫn 2-0 sau hiệp một, nhưng để Al Ittihad ngược dòng thắng 3-2 nhờ các bàn của Benzema, Kante và Aouar. Thất bại đó khiến Ronaldo tức giận, trách đồng đội mơ ngủ ngay trên sân.

Siêu Cup Saudi chứng kiến những thay đổi sát giờ khi Al Hilal rút lui, để tập trung cho FIFA Club World Cup và đảm bảo cam kết nghỉ phép cho các cầu thủ. Liên đoàn bóng đá Saudi (SAFF) sau đó cấm Al Hilal tham dự hai kỳ Siêu Cup kế tiếp và phạt CLB này khoảng 133.350 USD.

Điều này càng khiến cuộc đối đầu giữa Al Nassr và Al Ittihad trở thành tâm điểm chú ý lớn nhất. Đội thắng sẽ gặp Al Ahli hoặc Al Qadsiah ở chung kết trên Sân vận động Hong Kong lúc 19h ngày 23/8, giờ Hà Nội.

Hồng Duy tổng hợp