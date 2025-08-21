Ajinomoto Việt Nam hợp tác địa phương phát triển dinh dưỡng mẹ và bé

Công ty Ajinomoto Việt Nam liên tục phối hợp các Sở Y tế giới thiệu và thúc đẩy việc xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em.

Mới đây nhất, ngày 15/8, Ajinomoto Việt Nam và Sở Y tế Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị thúc đẩy Phần mềm "Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi", nhằm hướng tới một thế hệ trẻ em phát triển toàn diện ngay từ trong bụng mẹ.

Ông Trần Đăng Khoa - Phó cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em - Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Ngọc

Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý cho mẹ và bé, đặc biệt giai đoạn mẹ mang thai, sau sinh, cho con bú và giai đoạn trẻ dưới 5 tuổi là một yếu tố quan trọng giúp trẻ khỏe mạnh và phát triển toàn diện. Tuy nhiên, không phải bà mẹ hay gia đình nào cũng có đủ kiến thức hoặc thời gian để tự lên kế hoạch ăn uống cân bằng, đầy đủ dưỡng chất.

Với năng lực thừa hưởng từ Tập đoàn Ajinomoto (Nhật Bản) vốn có hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm và sức khỏe, công ty Ajinomoto Việt Nam luôn mong muốn được đóng góp vào nỗ lực chung của các gia đình cũng như cả xã hội cải thiện tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em. Từ tháng 5/2018, công ty đã phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (nay là Cục Bà mẹ và Trẻ em) và Viện Dinh dưỡng Quốc gia phát triển các nội dung cho Phần mềm "Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi", cùng các nội dung khác thuộc Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em tại Việt Nam.

Đến nay, đã có hơn 21.000 cán bộ y tế và hơn 1,7 triệu bà mẹ trên cả nước truy cập và sử dụng những nội dung của phần mềm này.

Gợi ý thực đơn một ngày cho mẹ đang mang thai giai đoạn ba tháng giữa, tại Phần mềm. Ảnh: Thực đơn từ website

Tại Hội nghị hôm 15/8, các cán bộ y tế phụ trách chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em của các bệnh viện công lập, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa ngoài công lập trên địa bàn Vĩnh Long đã được cố vấn kỹ thuật của Công ty Ajinomoto Việt Nam chia sẻ về nội dung, ý nghĩa của phần mềm. Từ đó, các cán bộ y tế có ứng dụng vào công tác chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em, giúp nâng cao tầm vóc cho thế hệ tương lai Việt Nam.

Phần mềm cung cấp ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé dưới 5 tuổi, với hơn 2.000 món ăn được nghiên cứu và phát triển theo từng giai đoạn, từ khi bắt đầu thai kỳ đến lúc cho con bú đối với mẹ, và từ 7 tháng đến dưới 60 tháng tuổi đối với bé.

Phần mềm còn cung cấp các công cụ theo dõi sức khỏe tại nhà và kiến thức dinh dưỡng được biên soạn bởi các chuyên gia. Người dùng chỉ cần đăng ký một tài khoản tại trang dinh dưỡng mẹ và bé để sử dụng toàn bộ các tính năng hoàn toàn miễn phí.

Một bà mẹ vừa sinh con tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM nghiên cứu về phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé. Ảnh: Thế Anh

Hướng đến cải thiện tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ ở lứa tuổi lớn hơn, công ty phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) triển khai Dự án Bữa ăn học đường nhiều năm qua. Dự án cung cấp các thực đơn cân bằng về dinh dưỡng, đa dạng về thực phẩm và ngon miệng dành cho học sinh của các trường tiểu học bán trú; chương trình giáo dục dinh dưỡng "Ba phút thay đổi nhận thức"; cũng như bếp ăn một chiều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đến nay, dự án đã được triển khai tại 4.300 trường tiểu học bán trú trên toàn quốc, mang đến bữa ăn cân bằng dinh dưỡng, đồng thời giáo dục kiến thức dinh dưỡng về thực phẩm cho hơn 2,2 triệu học sinh.

Các em học sinh tại một trường tiểu học ở Đồng Nai thưởng thức bữa trưa cân bằng dinh dưỡng thực hiện theo thực đơn từ Dự án Bữa ăn học đường. Ảnh: Thế Anh

Những sáng kiến trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe này chính là cách Ajinomoto Việt Nam hiện thực hóa "Mục đích tồn tại" của mình: "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng 'Khoa học về Axit amin'".

Công ty kỳ vọng, với sự đồng hành của ngành y tế và những sáng kiến từ các doanh nghiệp, bà mẹ và trẻ em sẽ được chăm sóc tốt hơn về dinh dưỡng, sức khỏe trong một tương lai không xa. Theo Ajinomoto Việt Nam, phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng không chỉ là công nghệ phục vụ sức khỏe mà còn là cam kết lâu dài cho một thế hệ Việt Nam phát triển toàn diện, cả về thể chất lẫn trí tuệ.

Kim Anh