AI và cuộc cách mạng trên đường chạy

Dữ liệu hiệu suất và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách VĐV chạy bộ tập luyện và thi đấu, đồng thời mở ra cơ hội kinh doanh mới cho ngành công nghiệp thể thao

Từ việc theo dõi tốc độ, nhịp tim cho tới phân tích công suất vận động theo thời gian thực, dữ liệu ngày càng đóng vai trò trung tâm trong thể thao hiện đại. Theo South China Morning Post (SCMP) các công ty công nghệ đang đẩy mạnh khai thác dữ liệu hiệu suất VĐV, không chỉ để hỗ trợ huấn luyện mà còn nhằm cung cấp nội dung mới cho truyền hình và các nền tảng số.

Cảm biến hiệu suất đeo trên người, công nghệ camera mới và sức mạnh của trí tuệ nhân tạo đang thu hút các doanh nghiệp khai thác tiềm năng trong lĩnh vực thể thao. Ảnh: Shutterstock

Trong bối cảnh đó, chạy bộ - đặc biệt là marathon và các giải đường dài - được xem là một trong những lĩnh vực hưởng lợi rõ rệt từ xu hướng này. Nhờ thiết bị đeo và cảm biến sinh trắc học, VĐV có thể theo dõi chi tiết tốc độ, quãng đường, nhịp tim hay mức độ tiêu hao năng lượng trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu. Các hệ thống camera tại sân vận động và trên đường đua cũng cho phép ghi lại chuyển động của từng cá nhân, kể cả khi không trực tiếp tham gia tranh chấp vị trí.

Frank Imbach, Giám đốc tập đoàn công nghệ thể thao SeeSports (Pháp), cho biết khi một CLB hoặc liên đoàn sở hữu dữ liệu cầu thủ, doanh nghiệp có thể phân tích và đưa ra khuyến nghị nhằm tối ưu hiệu suất hoặc phòng tránh chấn thương. Trong chạy bộ, điều này đồng nghĩa với việc điều chỉnh giáo án tập luyện dựa trên dữ liệu thực tế thay vì chỉ dựa vào cảm giác chủ quan của VĐV.

Arnaud Santin, đồng sáng lập startup SportsDynamics có trụ sở tại Anh, cho biết công nghệ hiện nay cho phép tái hiện "100% những gì diễn ra trên sân", thay vì chỉ theo dõi trái bóng. Với các trận đấu lớn, hệ thống có thể cung cấp tới 50 hình ảnh mỗi giây, giúp phân tích chuyển động ở mức độ chi tiết cao. Dù phát biểu này đề cập tới thể thao nói chung, nguyên lý tương tự đang được áp dụng trong phân tích chuyển động và kỹ thuật chạy của VĐV điền kinh.

Cảm biến gắn trên giày bóng đá cho phép các CLB phân tích dữ liệu cầu thủ. Ảnh: SCMP

Sự phát triển của phân tích dữ liệu thể thao được thúc đẩy mạnh mẽ kể từ thời kỳ "Moneyball" - bộ phim ra mắt năm 2011 kể lại cách nhà quản lý Billy Beane khai thác thống kê cầu thủ để tạo lợi thế cho đội bóng chày Oakland Athletics. Theo SCMP, từ chỗ là công cụ hỗ trợ ra quyết định chiến thuật, dữ liệu nay đã trở thành nền tảng của cả một ngành công nghiệp.

Theo Lodovico Mangiavacchi, chuyên gia của hãng tư vấn EY, các báo cáo dự báo thị trường phân tích thể thao tại châu Âu có thể đạt quy mô nhiều tỷ USD trong thập kỷ tới. Một nghiên cứu của Market Research Future được ông dẫn lại cho rằng thị trường này có thể đạt 7,5 tỷ USD vào năm 2032. Động lực tăng trưởng đến từ đầu tư vào thiết bị đeo, công cụ phân tích video tinh vi và các thiết bị Internet vạn vật (IoT).

Không chỉ phục vụ huấn luyện, dữ liệu còn tạo ra giá trị thương mại. Data Sports Group (Đức) sử dụng tín hiệu truyền hình trực tiếp các môn như bóng bầu dục và cricket để cung cấp nội dung cho đối tác truyền thông, nhà cái và nền tảng thể thao giả tưởng. Theo Rajesh D’Souza, Giám đốc kinh doanh của công ty, dữ liệu thống kê và kho lưu trữ dài hạn giúp người chơi có thêm cơ sở đưa ra quyết định. Mô hình này có thể mở rộng sang các giải chạy lớn, nơi dữ liệu thời gian thực và lịch sử thành tích là yếu tố thu hút người hâm mộ.

Khối lượng dữ liệu ngày càng lớn cũng đặt ra câu hỏi về quyền kiểm soát và bảo mật. Tại châu Âu, dữ liệu cá nhân phải tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR). Tuy vậy, theo Santin, trong phần lớn trường hợp, VĐV chuyên nghiệp ký hợp đồng cho phép CLB và ban tổ chức sử dụng dữ liệu của họ.

Kỳ vọng vào nhu cầu gia tăng được phản ánh qua các thương vụ lớn trong ngành. Tháng 2 năm nay, Genius Sports - công ty công nghệ và dữ liệu của Mỹ - thông báo mua lại nền tảng nội dung cá cược và trò chơi Legend với giá 1,2 tỷ USD, theo SCMP.

Từ sân cỏ đến đường chạy marathon, dữ liệu đang dần trở thành "nhiên liệu" mới của thể thao hiện đại. Với chạy bộ, mỗi bước chân không chỉ được đo bằng thời gian hoàn thành cự ly, mà còn bằng những chỉ số chi tiết giúp tối ưu thành tích và mở rộng hệ sinh thái nội dung số xung quanh môn thể thao này.

Hồng Duy (theo South China Morning Post)