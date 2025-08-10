CEO Unitree: Robot hình người chờ đợi 'khoảnh khắc ChatGPT'

Wang Xingxing, nhà sáng lập Unitree Robotics, đánh giá lĩnh vực robot hình người đang phát triển nhanh, nhưng vài năm nữa "khoảnh khắc ChatGPT" mới diễn ra.

"Cảm giác chúng ta đang ở giai đoạn từ một đến ba năm trước khi 'ChatGPT' xuất hiện", Wang Xingxing nói tại Hội nghị Robot Thế giới WRC 2025 ở Bắc Kinh ngày 9/8. "Ngành công nghiệp này đã xác định hướng nào nên đi, chỉ là chưa ai hiện thực hóa được điều đó".

Nhà sáng lập kiêm CEO Unitree Robotics Wang Xingxing. Ảnh: VCG

Theo Xingxing, trong nửa đầu năm, ngành công nghiệp robot hình người Trung Quốc chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể và thu hút sự chú ý trên toàn cầu. Nước này có những nhà sản xuất máy móc hoàn chỉnh và nhiều nhà sản xuất linh kiện. Các công ty trong lĩnh vực đã đạt mức tăng trưởng 50-100%.

Thế nhưng các mô hình AI dành cho robot hình người chưa hoàn thiện, khiến nỗ lực phát triển "chưa thực sự rõ ràng". "Thách thức quan trọng với việc triển khai trên quy mô lớn hiện nay là thiếu mô hình AI đủ tốt cho robot hình người", CEO Unitree nhấn mạnh.

Theo dự đoán của ông, trong 2-3 năm nữa, khi AI đạt đến độ hoàn hảo, số lượng robot hình người xuất xưởng sẽ đột phá, có thể đạt tới hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu robot ra lò mỗi năm. Khi đó, "khoảnh khắc ChatGPT" sẽ xuất hiện, tương tự cách chatbot của OpenAI trở thành thuật ngữ quen thuộc.

Dự đoán của CEO Unitree được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt công ty Mỹ và Trung Quốc chạy đua sản xuất robot hình người, nhưng ứng dụng thực tế vẫn còn mơ hồ. Unitree là "ngôi sao" trong lĩnh vực khi các mẫu H1, G1 của công ty có thể thực hiện nhiều động tác phức tạp. Đầu tháng này, công ty cũng giới thiệu mẫu R1 với giá rẻ, khoảng 39.900 nhân dân tệ (5.500 USD).

"Giá đang giảm nhanh chóng, và robot cỡ nhỏ hơn sẽ còn rẻ hơn nữa", Xingxing nói. "Một khi robot hình người thực sự có thể hoạt động, nhận thức toàn cầu về chúng sẽ thay đổi đáng kể".

Bảo Lâm (theo Global Times, TechinAsia)