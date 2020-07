Ai đã quyết Memorial đấu kín?

Trong vai trò sáng lập và chủ trì giải, golfer vĩ đại Jack Nicklaus khẳng định chính PGA Tour quyết định cấm cửa khán giả vào giờ chót.

Memorial khởi tranh ngày 16/7 trên sân Muirfield Village, và không có fan thực địa, dù ban đầu định đón khoảng 8.000 người mỗi ngày. Trong cuộc họp báo trước giải, một thành viên trong bộ phận truyền thông của PGA Tour đã đặt câu hỏi gợi ý cho Nicklaus về khó khăn ra sao khi thay đổi kế hoạch.

"Chính các anh chứ chúng tôi không quyết. Ở vấn đề này, đơn vị đăng cai có làm được gì đâu. Chúng tôi được chính quyền bang phê duyệt, thống đốc Mike DeWine thích đề xuất của chúng tôi. Cậu ấy nghĩ chúng tôi có sự chuẩn bị thấu đáo nhất có thể trong vấn đề an toàn sức khoẻ chung. Và thế là chúng tôi được phép triển khai", Nicklaus đính chính.

Tiger Woods trở lại thi đấu tại Memorial, nhưng sẽ không được khán giả thực địa cổ vũ như mọi khi. Ảnh: AP.

Bên cạnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trở lại trên toàn nước Mỹ, đơn vị đăng cai còn ghi nhận lo ngại từ các golfer.

"Tôi không muốn dồn trách nhiệm lên PGA Tour, nhưng tôi nghĩ các đấu thủ thành viên cũng có tư tưởng dè dặt. Lỡ nhiễm bệnh thì họ phải tự cách ly và gác gậy 2-3 tuần, trong khi đấu golf là cần câu cơm. Như thế, tình hình sẽ làm họ rất khó khăn", Nicklaus nói, tỏ ý đồng cảm với hoàn cảnh của các golfer thành viên PGA Tour.

Dù vậy, chủ nhân kỷ lục 18 major nghĩ quyết định của PGA Tour là đúng đắn dù, người hâm mộ golf lần đầu lỡ hẹn với Memorial ra mắt từ năm 1976. Nicklaus nói: "Có lẽ chúng ta cấm cửa hơi sớm. Tôi lập giải này vì muốn đưa một sự kiện sánh ngang với đấu trường major trở lại Columbus, nơi tôi lớn lên. Memorial được tổ chức không vì các golfer mà là vì miền trung bang Ohio. Nhưng tôi hiểu vấn đề và cho đó là quyết định đúng".

Một khi đủ khoẻ, Tiger Woods không hề bỏ qua Memorial mà anh đã vô địch năm kỳ. Năm nay, anh vắng mặt ở golf đỉnh cao từ giữa tháng 2 và bỏ qua năm chặng kể từ khi PGA Tour mở lại đấu trường sau ba tháng nghỉ Covid-19 hôm 11/6.

Nicklaus đoán Woods chưa lên đến điểm rơi phong độ khi đến Muirfield Village, nhưng vẫn có thể chứng tỏ đẳng cấp của một siêu sao từng 15 lần đoạt major. "Tôi không nghĩ Tiger sẽ sắc bén hoặc sẵn sàng như bình thường. Nhưng Tiger vẫn là Tiger. Tôi đoán cậu ấy đã luyện golf ở nhà trong thời gian qua và hẳn cậu ấy không muốn đến đây rồi chơi kém sức hoặc không nỗ lực hết mình", Nicklaus nhận xét.

Quy chế phòng dịch của PGA Tour khuyến cáo mọi người không bắt tay nhau ở giải. Còn Nicklaus quyết tâm giữ thông lệ mà ông dành cho nhà vô địch hàng năm. "Tôi sẽ bắt tay. Nếu họ không muốn thì cũng chẳng sao cả. Lúc đó thì đổi cách khác, có thể là chạm nắm đấm hoặc huých chỏ. Còn nếu tôi mang nguy cơ nhiễm bệnh, tôi sẽ chẳng bắt tay bao giờ", Nicklaus quả quyết.

Nicklaus sinh năm 1940. Thời còn thi đấu, ông mang biệt danh "Gấu Vàng", đoạt tổng cộng 73 danh hiệu PGA Tour, 9 cúp European Tour. Năm 1974, golfer vĩ đại này được ghi tên vào "Đền Danh vọng Golf Thế giới".

Nicklaus giải nghệ sau khi kết thúc vòng hai major The Open Championship 2005. Khi đó, ông chấm dứt hành trình chuyên nghiệp bằng birdie trên green hố 18 của sân Old Course thuộc "thánh địa" St. Andrews. Sau khi gác gậy, ông đẩy mạnh kinh doanh golf. Tại Việt Nam, Nicklaus Design là đơn vị thiết kế hai sân ở miền Bắc, một sân ở Đà Nẵng. Cả ba sân này thuộc sở hữu của Tập đoàn BRG.

Quốc Huy tổng hợp