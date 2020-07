PGA Tour đấu kín đến hết mùa

Các sự kiện còn lại trong lịch tái đấu của PGA Tour mùa 2019-2020 sẽ cấm cửa khán giải thực địa vì Covid-19 lại diễn biến phức tạp ở Mỹ.

Hôm 13/7, toàn bộ đơn vị đăng cai các chặng còn lại của PGA Tour đã đồng loạt thông báo kế hoạch tổ chức "không khán giả". Cuối tuần trước, thông tin này đã xuất hiện trên Golf Channel nhưng chưa được PGA Tour xác nhận.

Tính đến 11h ngày 14/7 theo giờ Hà Nội, số liệu của Đại học Johns Hopkins ở Mỹ ghi nhận toàn nước này có 3.363.056 ca nhiễm nCoV và hơn 135.000 ca tử vong kể từ đầu dịch. Bang Florida đang đứng đầu về số ca nhiễm mới với 15.300 trường hợp dương tính được phát hiện chỉ trong ngày 11/7. Trong khi đó, cả nước Mỹ trải qua 59 ngày mới đạt con số 15.000 ca nhiễm, từ 21/1 đến 20/3.

PGA TOur mở cửa trở lại từ hôm 11/6, và đến nay đã xong năm chặng đấu kín. Trong kế hoạch ban đầu, Memorial Tournament từ 16/7 đến 19/7 ở Muirfield Village thuộc thành phố Dublin, Ohio sẽ khoảng 8.000 fan thực địa mỗi ngày. Nhưng khi số ca nhiễm mới ở khu vực này tăng ở mức báo động, nên Ban tổ chức sự kiện do golfer vĩ đại Jack Nicklaus chủ trì đã huỷ dự định này.

Được chờ đợi là sự kiện đầu tiên mở cửa với khán giả thực địa sau Covid-19, nhưng Memorial vẫn sẽ vắng lặng và không khán giả khi khởi tranh giữa tuần này. Ảnh: AP.

Sau Memorial, PGA Tour 2019-2020 còn tám chặng đấu nữa là hạ mà, gồm 3M Open, WGC-FedEx St. Jude Invitational và Barracuda Championship đều trong khung 23/7-2/8. Riêng trong tháng 8, họ phải giải quyết major PGA Championship, Wyndham Championship và hai chặng play-off của FedEx Cup là Northern Trust, BMW Championship. Sau phần này sẽ là sự kiện chốt mùa Tour Championship từ ngày 4 đến 7/9, quyết định kết quả FedEx Cup cùng 15 triệu USD cho người thắng chung cuộc.

"Sau khi họp bàn với chính quyền và cơ quan y tế địa phương, chúng tôi quyết định tổ chức giải không có khán giả nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ cộng đồng. Đây là ưu tiên cao nhất", thông báo của Ban tổ chức Northern Trust giải thích lý do đấu kín. Đây là chặng play-off thứ nhất, quy tụ top 125 golfer trên bảng xếp hạng FedEx Cup. Sau đó là BMW Championship với top 70. Giải này cũng có văn bản tương tự. "Chúng tôi đã làm việc cật lực trong vài tháng qua để phát triển kế hoạch tối ưu nhằm đón khán giả nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc phòng dịch. Tuy nhiên, các thử thách và quan ngại do dịch bệnh hiện nay đã khiến chúng tôi bỏ ý định này vì lợi ích chung", đại diện ban tổ chức cho biết.

Major PGA Championship trên sân TPC Harding Park ở San Francisco thì đã quyết định cấm cửa fan hồi tháng 5.

Quốc Huy tổng hợp