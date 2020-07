Tiger Woods tái xuất ở Memorial

“Siêu Hổ” cam kết dự Memorial - sự kiện PGA Tour trên sân Muirfield Village tuần tới - sau năm tháng dưỡng thương và nghỉ Covid-19.

"Tôi đang mong đến Memorial tuần tới. Tôi nhớ cảm giác ra sân so tài cùng các đồng nghiệp. Rất nóng lòng trở lại", Woods viết trên Twitter hôm 9/7. Golfer này đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng thế giới (OWGR) và lịch trở lại của anh hiện chỉ vẻn vẹn một điểm đến.

Woods sẽ trở lại sau gần nửa năm không thi đấu. Ảnh: NY Post.

Memorial là lần xuất trận đầu tiên của Woods ở PGA Tour kể từ khi anh chủ trì đồng thời đấu Genesis Invitational hồi giữa tháng 2 năm nay. Giải hạ màn, chủ nhân 15 major cán đích đáy bảng. Sau đó, anh than đau lưng, bỏ những chặng đấu lớn như WGC-Mexico Championship, Arnold Palmer Invitational và cả sự kiện chủ lực The Players Championship rồi vào "kỳ nghỉ bất khả kháng" do Covid-19 khiến PGA Tour đóng cửa.

Trong thời gian vắng mặt này, Woods có một lần chơi golf ở The Match mùa thứ hai hồi tháng 5, nhưng đó chỉ là sự kiện biểu diễn nhằm gây quỹ cứu trợ nạn nhân trong đại dịch.

Đến khi PGA Tour mở cửa từ 11/6, Woods vẫn làm ngơ dù các đồng nghiệp đang đấu chặng thứ năm - Workday Charity Open ở Muirfield Village. Đây cũng là sân đấu của Memorial do Jack Nicklaus vĩ đại chủ trì. Giải khởi tranh ngày 16/7 và phải đấu kín theo kế hoạch "Sức khoẻ và An toàn" của PGA Tour. Và theo quy chế phòng dịch, Woods phải xét nghiệm trước khi lên đường đến Ohio rồi phải vượt qua đợt tầm soát trước khi vào Muirfield Village.

Dự Memorial, Woods có cơ hội vượt lên độc chiếm kỷ lục về số danh hiệu PGA Tour mà anh hiện chia sẻ cùng huyền thoại Sam Snead với mỗi người 82 danh hiệu. Ban tổ chức Memorial đặt tốc độ green hơn 13.0, kéo dài sân hơn mức bình thường. Nhưng họ sẽ cắm cờ đánh dấu miệng hố theo truyền thống.

Woods không lạ Muirfield Village với 17 lần dự Memorial trong đó năm lần lên bục đăng quang. Trong những thắng lợi này, điểm chung cuộc sâu nhất là -19 năm 2000, cao nhất -9 cách đây tám năm. Nhưng cách biệt ở đích đến xa nhất là bảy gậy so với T2 của Paul Azinger và Sergio Garcia hồi 2001.

Nhưng sân đấu do Nicklaus sở hữu kỷ lục 18 major thiết kế cũng ghi nhận bảng điểm tệ hại nhất của Woods ở PGA Tour. Đó là lần anh đánh 85 gậy còn sân par72 hồi năm 2015. Năm này, anh chấn thương nặng ở lưng.

Quốc Huy tổng hợp