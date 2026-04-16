AFF không phạt CLB Malaysia vụ cầu thủ nhập tịch

LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) xác nhận sẽ không phạt CLB Malaysia Johor Darul Ta'zim (JDT) về việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch làm giả giấy tờ.

Trong thông báo gửi ngày 14/4, AFF cho biết đã hoàn tất quá trình điều tra và không tìm thấy cơ sở pháp lý để xử lý JDT hay các cầu thủ liên quan theo Bộ quy tắc kỷ luật và đạo đức của tổ chức. Ba cầu thủ thuộc diện bị xem xét gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, đang bị cấm thi đấu một năm vì làm giả hồ sơ phả hệ để thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Theo AFF, quá trình rà soát kéo dài do tính chất phức tạp của vụ việc. Họ phải chờ kết luận từ các thủ tục pháp lý quốc tế liên quan nhằm đảm bảo đánh giá công bằng. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, tài liệu và các quy định hiện hành, liên đoàn khu vực khẳng định không có cơ sở để kỷ luật.

Đội hình xuất phát của Johor Darul Tazim chỉ có Arif Aiman Hanapi (hàng dưới giữa) mang quốc tịch Malaysia, trong trận thắng Pohang Steelers của Hàn Quốc 5-2 ở lượt cuối vòng bảng AFC Champions League Elite 2024-2025, tại sân Sultan Ibrahim, thành phố Johor, Malaysia tối 18/2/2025. Ảnh: JDT

AFF đồng thời xác nhận JDT không nộp bất kỳ tài liệu giả mạo nào trong quá trình đăng ký cầu thủ dự giải vô địch CLB Đông Nam Á. Liên đoàn cũng xác nhận cả ba cầu thủ đều có quốc tịch Malaysia hợp lệ tại thời điểm đăng ký, do đó không vi phạm các quy định về hạn ngạch ngoại binh.

Figueiredo, Irazabal và Hevel nằm trong nhóm bảy cầu thủ bị FIFA cấm thi đấu một năm vì làm giả giấy tờ. Họ cho rằng có ông hoặc bà là người Malaysia, nhưng giấy tờ FIFA tìm được cho thấy nhóm cầu thủ này không có gốc gác Malaysia. Dù vậy, họ được nhập tịch Malaysia một cách hợp lệ, nếu theo quy định của nước này.

Quyết định của AFF đồng nghĩa JDT tiếp tục thi đấu bình thường tại các giải đấu khu vực. Đây là kết luận tương tự với LĐBĐ châu Á (AFC), khi cơ quan này cho rằng các án phạt liên quan đến tư cách thi đấu chỉ áp dụng cho đội tuyển quốc gia, không ảnh hưởng tới các CLB.

Vụ việc bắt nguồn từ bê bối làm giả giấy tờ liên quan đến quá trình nhập tịch cầu thủ cho đội tuyển Malaysia. FIFA đã cấm bảy cầu thủ thi đấu trong 12 tháng và phạt tiền mỗi người, đồng thời xử phạt LĐBĐ Malaysia vì vi phạm quy định. Các án phạt này sau đó được Tòa Trọng tài Thể thao giữ nguyên sau khi đơn kháng cáo bị bác bỏ.

Không chỉ dừng lại ở án treo giò, bóng đá Malaysia còn chịu thêm hệ quả khi bị xử thua 0-3 ở hai trận vòng loại Asian Cup 2027, và năm trận giao hữu FIFA, do sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở phạm vi áp dụng quy định. Theo các cơ quan quản lý, án phạt của FIFA chỉ liên quan đến các trận đấu chính thức cấp đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, các giải đấu cấp CLB do AFC hay AFF tổ chức, không áp dụng tiêu chí quốc tịch theo cùng cách, miễn là cầu thủ đáp ứng điều kiện đăng ký tại thời điểm tham dự.

Sự khác biệt này dẫn đến việc một cầu thủ có thể bị treo giò ở cấp đội tuyển nhưng vẫn đủ điều kiện thi đấu cho CLB. AFF cho biết họ đã kiểm tra kỹ hồ sơ đăng ký của JDT và không phát hiện sai phạm trong khuôn khổ giải đấu do họ quản lý.

Dù vậy, AFF cũng khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ tính minh bạch và liêm chính của các giải đấu khu vực, đồng thời xử lý mọi vấn đề theo hướng công bằng và dựa trên quy định. Tổ chức này cho biết việc chờ kết luận từ các cơ quan quốc tế là cần thiết để tránh đưa ra quyết định vội vàng.

Hoàng An (theo NST)