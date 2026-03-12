AFC không phạt CLB Malaysia vụ dùng cầu thủ nhập tịch

LĐBĐ châu Á (AFC) khẳng định các CLB Malaysia, trong đó có Johor Darul Ta'zim, sẽ không bị ảnh hưởng bởi án phạt liên quan đến bê bối giấy tờ nhập tịch của các cầu thủ đội tuyển quốc gia.

Phát biểu tại Kuala Lumpur, Tổng thư ký AFC Windsor Paul John cho biết các quy định về tư cách thi đấu trong vụ việc chỉ áp dụng cho đội tuyển quốc gia. Vì vậy, những CLB có cầu thủ nằm trong danh sách bị kỷ luật vẫn được phép tham dự các giải đấu của châu Á.

"Quy định về điều kiện thi đấu thuộc phạm vi đội tuyển quốc gia. Đối với các giải CLB của AFC, không có tiêu chí về quốc tịch để cầu thủ được ra sân", ông Windsor nói.

Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Hector Hevel (từ trái sang) trong màu áo CLB Malaysia Johor Darul Ta'zim. Ảnh: JDT

Tuyên bố này đồng nghĩa các đội bóng Malaysia, đặc biệt là Johor Darul Ta'zim (JDT) vẫn thi đấu bình thường ở các giải khu vực và châu lục. Ba cầu thủ của JDT nằm trong nhóm bị treo giò gồm Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal.

Theo AFC, lệnh cấm của FIFA đối với các cầu thủ chỉ áp dụng trong các trận đấu chính thức của đội tuyển quốc gia. Điều này không ảnh hưởng đến việc họ thi đấu cho CLB tại các giải do AFC tổ chức như AFC Champions League Elite hay các giải khu vực như ASEAN Club Championship.

Vụ việc bắt nguồn từ bê bối làm giả giấy tờ liên quan đến tư cách thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Bảy cầu thủ được cho là có nguồn gốc tổ tiên Malaysia, bị phát hiện sử dụng tài liệu không hợp lệ để đăng ký thi đấu quốc tế.

Sau khi xem xét kháng cáo, Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) quyết định giữ nguyên án treo giò 12 tháng đối với cả bảy cầu thủ. Tuy nhiên, lệnh cấm chỉ áp dụng cho các trận đấu chính thức, thay vì mọi hoạt động liên quan đến bóng đá.

Ngoài ba cầu thủ của JDT, danh sách còn có Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces và Rodrigo Holgado. Cả bảy người đều từng được triệu tập vào đội tuyển Malaysia và thi đấu trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10/6/2025.

Theo ông Windsor, FIFA có thể mở thêm một cuộc điều tra sau khi quá trình kháng cáo tại CAS hoàn tất. Ông cho biết trọng tâm tiếp theo có thể là những cá nhân đứng sau việc chuẩn bị và xác nhận các giấy tờ liên quan.

"Một khía cạnh khác FIFA có thẩm quyền là điều tra những cá nhân liên quan, như người đại diện hoặc quan chức tham gia vào quá trình này", ông nói. "Nếu nói vụ việc đã kết thúc thì có thể chưa chính xác. Những cuộc điều tra thường diễn ra theo từng giai đoạn".

Theo báo Malaysia Sinar Harian, FIFA đang xem xét vai trò của các trung gian và người đại diện cầu thủ. Những cái tên này từng được đề cập trong bản quyết định chi tiết dài 64 trang của FIFA ngày 6/10/2025.

Báo cáo đó kêu gọi tiến hành điều tra chính thức đối với những người đã hỗ trợ quá trình liên lạc và chuẩn bị hồ sơ giữa cầu thủ với LĐBĐ Malaysia (FAM). Theo quy định của FIFA, các đại diện cầu thủ đều phải đăng ký và chịu sự quản lý của tổ chức này.

Nếu phát hiện hành vi vi phạm quy định, FIFA có thể áp dụng thêm các biện pháp kỷ luật đối với những cá nhân liên quan. Điều này khiến vụ việc được nhiều nhà quan sát ví như một bộ phim tội phạm chưa đi đến hồi kết.

Trong khi đó, AFC cho biết họ đã nhận đầy đủ hồ sơ vụ việc từ FIFA và đang tiến hành các bước xem xét với FAM. Tuy nhiên, bất kỳ động thái nào nếu có, cũng chỉ liên quan đến cấp đội tuyển.

Hoàng An (theo NST, Sinar Harian)