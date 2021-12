ABBA kiện ban nhạc 'nhái'

MỹNhóm nhạc Pop huyền thoại của Thụy Điển, ABBA, đệ đơn kiện cho rằng ban nhạc Abba Mania có "hành vi ký sinh và thiếu đạo đức" khi sử dụng tên nhái.

Trong đơn khiếu nại gửi lên Tòa án quận Manhattan hôm 3/12, các luật sư của ABBA đã cáo buộc các quản lý của Abba Mania dùng danh tiếng của ABBA trong việc quảng bá nhóm nhạc "nhái", Abba Mania.

Nguyên đơn Polar Music International AB xử lý các công việc kinh doanh của ABBA kể từ khi thành lập năm 1972 tại Stockholm,Thụy Điển. Bên bị đơn gồm các công ty giải trí và phát hành âm nhạc của Anh, Handshake Ltd của Manchester, và TAL Entertainment Ltd của Bicester.

Các thành viên ABBA năm 1974. Ảnh Reuters

ABBA cho biết trước đó đã yêu cầu bên bị đơn ngừng sử dụng tên Abba Mania trên phương tiện truyền thông xã hội, YouTube và trang web abbamania.com hoặc sử dụng tên khác hẳn để tránh gây nhầm lẫn cho mọi người, song "các bị đơn đã phớt lờ".

Trong khi đó, trang web của nhóm Abba Mania xác nhận: "Abba Mania hoàn toàn không liên kết hoặc liên quan đến Polar Music hoặc ABBA".

Vụ kiện vi phạm nhãn hiệu của ABBA xảy ra trong bối cảnh chuyến lưu diễn nước Mỹ của Abba Mania, sẽ bắt đầu vào tháng 2/2022 tại Middletown, New York.

Ban nhạc Abba Mania đến từ nước Anh thành lập năm 1999, gồm 4 người, chuyên hoá trang giống hệt các thành viên và biểu diễn lại những bài hát huyền thoại của nhóm nhạc ABBA. Ban nhạc đã lưu diễn quốc tế ở nhiều nước như Venezuela, Mỹ, Mexico, Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Hà Lan, Đan Mạch...

Trên trang web chính thức, Abba Mania nêu tôn chỉ hoạt động là "vinh danh, đưa bạn quay ngược thời gian bằng cách tái hiện một trong những nhóm nhạc pop xuất sắc nhất thế giới trong một buổi biểu diễn trực tiếp trên sân khấu".

Hình ảnh các thành viên Abba Mania trong các chuyến lưu diễn đăng tải trên website chính thức. Ảnh: Abba Mania

ABBA đã bán được ước tính 385 triệu đĩa và nổi tiếng toàn cầu với các ca khúc Waterloo, Dancing Queen, Money, Money, Money, The Winner Takes It All... Tháng trước, nhóm đã phát hành album mới đầu tiên sau 40 năm Voyage và đang lên kế hoạch cho một chương trình biểu diễn trên sân khấu sử dụng hình ảnh được dựng bằng kỹ thuật số của các thành viên hiện đã ở tuổi 70 để tái tạo diện mạo những năm 1970 của họ.

Hải Thư (Theo Reuters)