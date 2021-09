Âm nhạc ABBA sau 40 năm

Hai ca khúc mới của ABBA gợi ký ức thập niên 1970, 1980 - thời kỳ đỉnh cao của ban nhạc.

Sau nhiều lần lỡ hẹn người hâm mộ, hôm 2/9, ABBA thông báo ra CD vào tháng 11, đồng thời giới thiệu hai nhạc phẩm mới trong album. Sau năm ngày, hai ca khúc nhận được khoảng 20 triệu lượt xem trên Youtube - một thành tích khả quan với một ban nhạc đã rời xa công chúng suốt 40 năm.

Theo cây bút Michael Idato của tờ SMH, I Still Have Faith In You và Don’t Shut Me Down mang đặc trưng âm nhạc thuần túy của ABBA, với giai điệu, ca từ đẹp. Ngày nay, khi đa số nghệ sĩ sử dụng các bản phối phức tạp, kết hợp công nghệ chỉnh sửa từ phòng thu để tạo hiệu ứng, ABBA vẫn theo đuổi thứ âm nhạc giản đơn và sang trọng. Tuy vậy, tờ The Independent nhận định các ca khúc mới không hề lỗi thời. I Still Have Faith in You là bản hòa âm dịu dàng của piano, trống và guitar. Trên nền âm thanh ấy, Agnetha Fältkog và Anni-Frid Lyngstad hát về niềm tin vào tình bạn, tình yêu. Ở tuổi ngoài 70, giọng hát của hai nữ ca sĩ không trong trẻo như thuở mới vào nghề, nhưng thêm nét dịu dàng và tinh tế.

Abba - I Still Have Faith In You Ca khúc "I Still Have Faith In You". Video:Youtube ABBA

"I still have faith in you, I see it now

Through all these years, that faith lives on, somehow

There was a union, of heart and mind

The likes of which are rare and oh so hard to find"

"Tôi vẫn đặt niềm tin nơi bạn, giờ đây tôi đã nhận ra

Qua ngần ấy năm, niềm tin đó vẫn tồn tại, bằng một cách nào đó

Chúng liên kết chặt chẽ với nhau, giữa trái tim và khối óc

Một thứ hiếm có khó tìm"

Agnetha Fältkog và Anni-Frid Lyngstad trau chuốt từng câu từ. Khi hát câu "Do I have it in me?" (Liệu trong tôi có tồn tại điều đó không?), giọng của họ chất chứa nét vui tươi, tò mò. Giọng họ trầm xuống ở câu hát gợi hồi ức: "For I know I hear a bittersweet song. In the memories we share" (Tôi nghe thấy một giai điệu đắng cay-ngọt ngào cứ lặp đi lặp lại. Trong ký ức của chúng ta).

Lời ca khúc giống như câu chuyện của chính họ, về sự hợp tan, những thăng trầm của nhóm. Sau nhiều biến cố, thứ trường tồn vĩnh cửu là tình yêu, niềm tin. Ca khúc gợi liên tưởng đến Thank You For the Music - bài hát được sử dụng trong trong vở kịch nhỏ của nhóm hồi năm 1977. Trên Youtube, một số người cho rằng bài hát có nét trong sáng giống album Arrival (1976).

Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus and Anni-Frid Lyngstad (từ trái sang) của nhóm ABBA. Ảnh: AP

Don’t Shut Me Down - ca khúc còn lại ABBA giới thiệu trong dịp này - có phong cách tương đồng album The Visitor (1981) - giai đoạn nhóm nỗ lực hướng đến âm nhạc có chiều sâu. Giọng hát của Agnetha Fältkog đượm buồn, khiến ca khúc trở nên quyến rũ. Giai điệu boogie đặc trưng khiến nhiều khán giả bày tỏ họ muốn đứng lên khiêu vũ lập tức khi nghe nhạc.

Các nhà nghiên cứu chia âm nhạc của ABBA thành hai nhánh: giai đoạn đầu gồm các bản disco hấp dẫn như Waterloo, Dancing Queen. Ở giai đoạn sau, nhóm có nhiều bản ballad chín chắn, trưởng thành hơn như Slipping Through My Fingers hay The Winner Takes It All. I Still Have Faith In You và Don’t Shut Me Down không hoàn toàn thuộc về giai đoạn nào. Chúng mang vẻ đẹp cổ điển và hiện đại, cộng thêm một chút tươi mới của ABBA ở hiện tại. Nhóm nhạc Thuỵ Điển đã thoát khỏi "cái bóng" của mình, điều mà Coldplay hay Take That không thể làm được.

Dont Shut Me Down - ABBA Ca khúc "Dont Shut Me Down". Video: Youtube ABBA

Trên Youtube, khán giả hào hứng chia sẻ câu chuyện với âm nhạc của nhóm. Nhiều người trong số họ đã ở tuổi xế chiều, số khác thuộc thế hệ 8x, 9x, thừa hưởng tình yêu ABBA từ ông bà, cha mẹ. Tài khoản Helge viết: "Tôi, người đàn ông 54 tuổi, mê ABBA từ khi còn trẻ, thường nghe nhạc của họ với mối tình đầu của mình. Cô ấy đã mất từ lâu nhưng tôi không bao giờ quên những kỷ niệm ấy. ABBA thân mến, các bạn đã trở lại đúng thời điểm để khiến thế giới trở nên tươi đẹp hơn. Cảm ơn rất nhiều". Tài khoản Danel Tuy viết: "Tôi được sinh ra rất lâu sau khi ABBA tan rã. Hai bài hát này khiến tôi hoài niệm về những kỷ niệm đẹp đẽ mà tôi chưa từng có. Tôi nghĩ đó là âm nhạc đích thực".

Nhiều thứ đã thay đổi trong 40 năm ABBA tan rã, chỉ có tình yêu người hâm mộ dành cho họ vẫn vẹn nguyên. Có lẽ đó là động lực để họ trở lại, giống như lời bộc bạch trong ca khúc Don’t Shut Me Down.

"You ask me not to leave

Well, here I am again

And I love you still and so I won't pretend

I have learnt to cope, and love and hope is why I am here now"

"Bạn nói tôi đừng rời đi

Ồ, tôi lại ở đây rồi nhé

Và tôi vẫn yêu bạn nên chẳng thể giả bộ

Tôi đã học cách đối diện, tình yêu và hy vọng là lý do tôi hiện diện ở đây".

Hà Thu