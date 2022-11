Aaron Carter - 'hoàng tử nhạc pop' sớm nở chóng tàn

Ca sĩ Aaron Carter kiếm hơn 200 triệu USD tính đến năm 18 tuổi, nhưng phải nộp đơn phá sản vài năm sau đó.

Aaron Carter, qua đời tại nhà riêng ở Mỹ hôm 5/11, là em ruột Nick Carter của nhóm Backstreet Boys. Anh nối nghiệp anh trai làm ca sĩ, sớm lập nhóm nhạc riêng tại trường năm bảy tuổi. Carter nhanh chóng gây chú ý với album đầu tay lấy tên chính mình và bán được hơn một triệu bản. Trong đó, nhiều ca khúc thành hit như I Want Candy, I'm All About You... Khi chín tuổi, Carter đã trở thành một trong những ngôi sao nhạc pop hàng đầu lúc bấy giờ.

Ca sĩ Aaron Carter qua đời ở tuổi 35. Ảnh: Popcultured

Theo Billboard, tính đến năm 18 tuổi, Carter từng kiếm khoảng 200 triệu USD. Tờ Mirror từng ví anh là "Justin Bieber của thập niên 1990". Trước khi giọng ca Baby nổi đình đám, Carter là người giữ danh xưng "hoàng tử nhạc pop" tại Hollywood. Ngoài lĩnh vực âm nhạc, anh cũng là gương mặt nhí rất được yêu thích trên kênh truyền hình Disney.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Carter sớm tàn lụi vì những vấn đề cá nhân. Aaron Carter nói vụ ly dị của cha mẹ năm 2003 thay đổi tất cả. Nam ca sĩ suy sụp tinh thần và đưa ra những quyết định sai lầm. Ngôi sao trẻ tuổi lao vào rượu, ma túy và các bữa tiệc thâu đêm, hẹn hò những "cô nàng rắc rối" tại Hollywood như Lindsay Lohan, Paris Hilton. Nam ca sĩ không ra bài hát mới, chỉ sống nhờ tiền lợi nhuận của sản phẩm cũ và những album tổng hợp - phát hành lấy lòng người hâm mộ. Mối quan hệ giữa Aaron Carter và các anh chị em cũng sứt mẻ. Nick từng rất giận dữ khi phát hiện em trai hẹn hò bạn gái cũ Paris Hilton nhằm trêu tức anh.

Nick Carter và Aaron Carter cãi vã Nick Carter và Aaron Carter cãi vã trên chương trình truyền hình thực tế vì Paris Hilton. Video: Carter Family Youtube

Năm 2009, Aaron Carter bị sở thuế vụ Mỹ truy thu hơn 1 triệu USD. Nam ca sĩ cho biết từ nhỏ cha mẹ chịu trách nhiệm giữ các khoản lợi nhuận kiếm từ âm nhạc và họ đã trốn đóng thuế. Anh phải đứng ra trả khoản nợ để người thân thoát án tù. Năm 2013, Aaron nộp đơn xin phá sản. Theo TMZ, giai đoạn này anh chỉ kiếm 2.000 USD một tháng và nợ hơn 2,2 triệu USD.

Aaron Carter dần trở thành cái tên bị quên lãng, chỉ thỉnh thoảng được nhớ đến khi lộ thêm các bê bối đời tư. Năm 2019, anh gây chú ý khi gửi thư đe dọa giết vợ của anh trai. Tòa án sau đó ra lệnh cấm Aaron đến gần gia đình Nick Carter. Tức giận, ca sĩ lên mạng gọi anh trai là "kẻ hiếp dâm hàng loạt", liên hệ các cô gái từng kiện giọng ca Backstreet Boys tội quấy rối và thuyết phục họ khơi lại vụ án năm xưa. Aaron cũng tiết lộ bị chị gái Leslie Carter - qua đời năm 2012 - cưỡng hiếp lúc nhỏ.

Tiều tụy vì thói ăn chơi nghiện ngập, Aaron Carter vướng loạt tin đồn mắc bệnh tâm thần, AIDS, bị nhiều người xa lánh. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên có nhiều hành động khó hiểu như khoe súng, cần sa hay tự nhận là người đồng tính. Anh cũng vướng nhiều rắc rối pháp lý vì tàng trữ chất kích thích, lái xe trong tình trạng say xỉn, phê thuốc...

Aaron Carter - "I Want Candy" MV "I Want Candy". Video: Aaron Carter Youtube

Gần đây, Aaron cố gắng gây dựng lại sự nghiệp. Năm 2018, ca sĩ phát hành album Love sau gần 16 năm không hoạt động âm nhạc. Anh cho biết đã cai rượu và chất kích thích nhưng vẫn sử dụng cần sa. Trước tour diễn, Aaron uống sữa tăng cân theo yêu cầu của bác sĩ - thứ thực phẩm duy nhất anh thích vì mắc bệnh chán ăn. Các ca khúc mới thu hút hàng chục triệu lượt nghe trực tuyến. Show diễn tại Mỹ của Aaron - tuy không được như thời hoàng kim - thu hút nhiều người hâm mộ mua vé. Tuy nhiên, việc chạy show quá độ để kiếm tiền khiến tình trạng sức khỏe anh bị ảnh hưởng. Tháng 11/2019, nam ca sĩ phải nhập điều trị vì kiệt sức.

Những năm cuối đời, Aaron Carter có mối quan hệ phức tạp với ca sĩ Melanie Martin. Họ công khai hẹn hò từ đầu năm 2020. Chuyện tình trải qua nhiều thăng trầm, Aaron Carter từng tố cáo bị bạn gái bạo hành, xô xát chỉ sau vài bên nhau. Cả hai làm lành khi Aaron cầu hôn cô vào giữa năm 2020. Tháng 11/2021, họ chào đón con trai đầu lòng, đặt tên là Prince. Sau thời gian êm ấm, cả hai tiếp tục xung đột. Hồi tháng 2, Aaron mất quyền nuôi con sau khi bị buộc tội làm Melanie Martin chấn thương, gãy xương sườn. Trước khi mất, Carter tham gia một chương trình cai nghiện tự nguyện với hy vọng xin lại quyền nuôi con.

Phương Mai