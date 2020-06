Aaron Carter đính hôn

Ca sĩ người Mỹ Aaron Carter cho biết đính hôn với nhà tạo mẫu tóc Melanie Martin, sau khi bạn gái sảy thai.

Trên trang cá nhân hôm 13/6, giọng ca 33 tuổi đăng ảnh bàn tay bạn gái đeo nhẫn và viết: "Tình yêu chiến thắng" cùng các hashtag "yêu em 3.000 lần", "đính hôn", "chuyện tình của chúng tôi".

Aaron Carter đăng nhẫn đính hôn trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram.

Aaron Carter và Melanie Martin công khai hẹn hò từ đầu năm. Cuối tháng 3, ca sĩ báo cảnh sát bị bạn gái hành hung tại nhà riêng. Melanie bị bắt và được thả sau đó một ngày với mức phí tại ngoại 50.000 USD. Sau vụ ẩu đả, Aaron chia tay Melanie nhưng nhanh chóng tái hợp.

Hồi tháng 4, ca sĩ tiết lộ bạn gái mang thai. Trên People, anh nói muốn trở thành người cha tốt, gia đình là điều quan trọng nhất với anh. Tuy nhiên khi livestream hôm 8/6, Aaron tiết lộ Melanie Martin sảy thai. Cả hai đau buồn khi không giữ được em bé. Anh chăm sóc bạn gái, động viên cô vượt qua cú sốc. Cả hai đều mong sớm có con.

Aaron Carter và bạn gái. Ảnh: Instagram.

Aaron là em trai của Nick Carter - thành viên nhóm Backstreet Boys. Anh nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 với các ca khúc Oh Aaron, I Want Candy, Not Too Young Not Too Old... Aaron từng kiếm được 200 triệu USD khi 18 tuổi, được mệnh danh là "Hoàng tử nhạc Pop". Sau đó, sự nghiệp của nam ca sĩ tụt dốc do mải mê ăn chơi, nghiện ngập. Aaron từng bị bắt vì lái xe lúc say rượu và tàng trữ cần sa.

Aaron Carter - "I Want Candy" MV "I Want Candy" của Aaron Carter. Video: Youtube.

Như Anh (theo People)