'A Quiet Place 2' chiếu sớm

Phim kinh dị "A Quiet Place 2", Emily Blunt đóng chính, ra mắt ngày 28/5 thay vì vào tháng 9 như kế hoạch.

Ngày 4/3, đạo diễn phim - John Krasinski, cho biết tác phẩm được hãng Paramount chọn ra mắt đúng dịp Lễ Tưởng niệm (Memorial Day) của Mỹ, thay suất chiếu của phim hành động Infinite - có Mark Wahlberg đóng chính. Theo Variety, bom tấn Fast 9 của Universal dời lịch chiếu từ tháng 5 sang cuối tháng 6, nên A Quiet Place 2 khi ra mắt sẽ không đụng độ đối thủ "nặng ký" này.

Trên Twitter, đạo diễn hai phần - John Krasinski - nói: "Điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết chờ đợi. Tôi nghĩ chúng ta đã đợi đủ lâu rồi". Vì dịch, A Quiet Place 2 trải qua nhiều lần đổi lịch, từ đầu năm 2020 sang năm nay. Trong lần hoãn chiếu đầu tiên, ngày 20/3/2020, tác phẩm tốn 60% ngân sách dành cho quảng bá của Paramount.

A Quiet Place phần đầu ra mắt năm 2018, thành công về mặt thương mại, với doanh thu toàn cầu 340 triệu USD (kinh phí 17 triệu USD). Tác phẩm cũng được giới chuyên môn đánh giá cao về nội dung, đạt 96% trên Rotten Tomatoes.

Chuyện phim lấy bối cảnh hậu tận thế, khi loài người trở thành con mồi của những sinh vật tuy mù nhưng có thính giác siêu nhạy. Trong phần phim mới, Evelyn (Emily Blunt đóng) cùng ba người con đã biết cách đối đầu chúng. Tuy nhiên, họ gặp những hiểm nguy mới đáng sợ hơn.

A Quiet Place 2 cùng nhiều phim khác của Paramount sẽ được ra mắt trên nền tảng trực tuyến Paramount Plus, 45 ngày sau khi phim ra rạp. Trên Variety, cây viết Rebecca Rubin nói đây là chính sách điện ảnh mang tính đột phá. Theo thông lệ thời trước dịch, các studio Mỹ chỉ mang phim chiếu rạp lên nền tảng trực tuyến hoặc đĩa DVD sau 90 ngày.

Theo Variety, nền điện ảnh đang có chuyển biến tích cực, khi chính quyền Mỹ mới đây thông báo sẽ có đủ vaccine cho người dân trong tương lai gần. Hệ thống rạp tại các thị trường lớn như New York, California cũng đang dần mở cửa trở lại.

Gần đây, nhiều hãng lớn bắt đầu phát hành nhiều phim hơn sau khi một số tác phẩm đạt hiệu ứng tích cực tại phòng vé. Bộ hoạt hình Peter Rabbit 2 sẽ phát hành vào giữa tháng 5, sớm một tháng so với kế hoạch. Sony ra quyết định sau khi các phim hoạt hình như Tom and Jerry, The Croods: A New Age thu hút khán giả đến rạp. Disney cũng mới ra mắt Raya and the Last Dragon dịp cuối tuần này, sau thành công của Soul Giáng sinh năm ngoái. Tháng 5, Black Widow sẽ ra rạp phục vụ khán giả, trở thành bom tấn Marvel đầu tiên được phát hành kể từ khi Covid-19 bùng phát.

