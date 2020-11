'The Croods 2': Người tiền sử lạc vào thế giới hiện đại

Trong "The Croods: A New Age" - phần hai phim hoạt hình về người tiền sử, gia đình Croods học cách dùng thang máy, ngủ phòng riêng, đi xông hơi.

The Croods: A New Age ra rạp Việt Nam từ ngày 27/11, xoay quanh gia đình Crood và Guy - chàng trai người tinh khôn do Ryan Reynolds lồng tiếng. Ở phần trước, nhà Crood rời hang động vì một biến cố địa chấn, phải đối mặt với thế giới tiền sử đầy nguy hiểm. Trong The Croods: A New Age, họ bước vào thế giới văn minh của gia đình Betterman, hàng xóm của Guy trước khi anh bị lạc. Tại đây, con người sống thoải mái với nguồn lương thực dồi dào, không phải đối mặt với những mối nguy như nơi ở cũ của nhà Crood.

Grug - người cha trong nhà Crood - lo lắng sau khi nghe lén được Guy và con gái Eep của anh muốn lập gia đình riêng. Trong khi đó, Phil - người cha trong nhà Betterman - muốn tác hợp Guy với con gái ông, tách anh khỏi đám người hang động. Hai gia đình cũng xảy ra mâu thuẫn về lối sống khi chung nơi ở, trước khi phải đoàn kết để đối phó với thảm họa đến từ rừng sâu.

Trailer The Croods 2 - The Croods: A New Age Trailer "The Croods: A New Age". Video: CGV.

Hãng Dreamworks thành công trong khâu xây dựng thế giới hiện đại nhưng mang đậm phong cách của kỷ nguyên Croodacious ở phần một. Các công nghệ hiện đại như thang máy, vòi hoa sen... được biến hóa từ những vật dụng thời tiền sử như cây cỏ hay các loài động vật. Để thêm vô tuyến, máy tính bảng, nhà làm phim sử dụng những hình ảnh ẩn dụ như cửa sổ, khung chữ nhật làm từ cành cây. Hàng loạt loài động vật, thực vật mới được các họa sĩ sáng tạo thêm.

Bối cảnh mới là tiền đề để đạo diễn "chiêu đãi" khán giả những cảnh quay hoành tráng. Nhà làm phim chọn những màu sắc rực rỡ, tươi sáng để làm nổi bật ý tưởng về thế giới mới giàu hy vọng với gia đình Croods, trước khi đẩy họ vào hành trình trở về thế giới hoang dã của người tiền sử ở nửa sau phim.

Ở đoạn cuối, tạo hình trang phục nhân vật lấy cảm hứng từ bìa album của các nghệ sĩ dòng heavy metal như Iron Maiden hay Slayer, với phần chữ chú thích theo phong cách bộ truyện tranh Conan The Barbarian. Thay đổi này tạo ra sự tương phản giữa hai phần chính trong bộ phim và đẩy cao trào phim. Nửa đầu yên bình, tươi đẹp giống bản pop ballad. Nửa sau sôi động với tiết tấu dồn dập như những đoạn độc tấu guitar của dòng hard rock.

Dàn sinh vật thời tiền sử trong The Croods 2 Dàn sinh vật thời tiền sử trong "The Croods 2". Video: CGV.

Trái ngược phần hình ảnh - âm thanh, kịch bản The Croods: A New Age dễ đoán và lộn xộn. Tác phẩm thường xuyên đi lệch khỏi mạch truyện chính (hành trình Guy và Eep ra ở riêng), nhường chỗ cho những trích đoạn ngắn về từng nhóm nhân vật và các phân đoạn hài hước. Sự xuất hiện của gia đình Betterman khiến dàn nhân vật (vốn có bảy người trong phần một), trở nên quá đông. Điều này cũng buộc êkíp dành thời lượng phát triển những tình tiết về từng người, không thể tập trung phát triển câu chuyện chính. Tuy nhiên, phim tạo được ra cái kết trọn vẹn để giải quyết vấn đề đặt ra ban đầu.

Dreamworks lồng những thông điệp phụ như bảo vệ môi trường, tác hại của việc lạm dụng công nghệ, nữ quyền, sự phân chia giai cấp giàu nghèo bên cạnh chủ đề chính về tình cảm gia đình. Điều này giúp The Croods 2 chứa nhiều bài học ý nghĩa cho khán giả thiếu nhi. Tuy nhiên, chúng không được triển khai chi tiết. Tất cả dừng lại ở nêu vấn đề, trước khi bị chen ngang bởi những tình tiết hài hước để giữ mạch vui vẻ của toàn bộ phim.

Nhà làm phim "cứu" kịch bản nhờ những thủ pháp kể chuyện, dựng phim. Đạo diễn luôn chủ đích đặt những chi tiết mang tính cột mốc trước khi đổi hướng khai thác tình tiết phụ, để khi quay lại khán giả vẫn dễ dàng nắm bắt được mạch chính của toàn tác phẩm. Các tình tiết được móc nối khéo léo, cộng thêm tiết tấu được đẩy dần từ chậm sang nhanh, khiến khán giả dễ dàng bị cuốn theo các sự việc trong phim thay vì tập trung vào hành trình của nhân vật chính.

Những tình tiết vui nhộn xuất hiện liên tục khiến The Croods 2 luôn giữ được nụ cười trên môi khán giả. Người xem đang chìm đắm trong những phân đoạn giàu ý nghĩa bị kéo ngược trở lại với những câu thoại châm biếm, ngờ nghệch của những nhân vật tiền sử. Nhà làm phim dùng kỹ thuật dựng montage (tập hợp cảnh quay ngắn kết hợp nhạc nền, chú thích) khiến khán giả như thoát khỏi mạch phim, tập trung vào dàn nhân vật hài hước, ngổ ngáo.

Biệt đội "Thunder Sisters" do các thành viên nữ của hai gia đình Crood và Betterman lãnh đạo. Ảnh: Dreamworks.

Trong bối cảnh phòng chiếu thiếu những tựa phim cho thiếu nhi, bom tấn hoạt hình The Croods 2 hội tụ đủ tính giải trí và mãn nhãn. Tuy nhiên, tác phẩm không đạt kỳ vọng với những phụ huynh muốn con thưởng thức một tác phẩm giàu về mặt nội dung hay chủ đề tư tưởng. Trên IndieWire, đạo diễn Joel Crawford cho biết muốn truyền tải thông điệp về sự đoàn kết trong bối cảnh xã hội đang có nhiều sự rạn nứt, bên cạnh bài học chính về tình cảm gia đình.

The Croods: A New Age nhận đánh giá tích cực từ đa phần giới phê bình, đạt điểm trung bình 74% tươi trên Rotten Tomatoes trên tổng 38 bài đánh giá. Nhiều trang phê bình uy tín như Vulture, Deadline khen ngợi tính giải trí và khâu hình ảnh, âm thanh của phim. Trong khi đó, số khác như Variety, RogerEbert cho rằng tác phẩm không mang nhiều giá trị nội dung, chỉ tập trung gây cười.

Đạt Phan