Á hậu Quỳnh Châu nói yêu chồng kể cả lúc khó khăn

TP HCMÁ hậu Quỳnh Châu, doanh nhân Phát Nguyễn cho biết từng vượt qua khó khăn, thất bại để yêu nhau bằng sự chân thành, ở lễ cưới tối 26/10.

Cả hai làm tiệc cưới tại một trung tâm tổ chức sự kiện, tối 26/10. Trước phần tiệc, họ tổ chức lễ thề nguyện, có sự chứng kiến của người thân, bạn bè.

Quỳnh Châu và chồng nói lời hẹn ước Quỳnh Châu và chồng trao lời hẹn ước.

Phát Nguyễn nói: "Anh hứa cùng em chăm lo cho con cái, gia đình, bằng tình yêu, hiểu biết và trách nhiệm. Với anh, hạnh phúc của em là quan trọng nhất. Khi em mỉm cười, anh biết mình đang sống với những gì đẹp đẽ nhất".

Chú rể cho biết luôn nhìn lại bản thân trước mọi lời nói, hành động khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Nếu Quỳnh Châu quên sạc điện thoại trước khi đi ngủ, anh sẽ làm giúp cô hoặc nấu các bữa cơm khi á hậu bận rộn.

Quỳnh Châu xúc động đáp: "Mọi người đều nghĩ anh là thiếu gia. Còn những người thân có mặt tại đây đều biết chúng ta cùng đi qua những ngày không có một đồng nào trong tay vào thời dịch. Em đã chọn anh làm chồng của em. Em sẽ yêu anh bây giờ, sau này, và cho đến khi tim em ngừng đập".

Vợ chồng Quỳnh Châu thể hiện tình cảm trước tiếng cổ vũ của mọi người.

Họ kể lại chuyện tình 5 năm trước khi cưới. Chú rể Ngọc Phát từng bắt đầu mối quan hệ bằng tin nhắn có nội dung: "Hi Châu, Phát hỏi Châu chuyện này được không?". Thời điểm đó, Quỳnh Châu "ế show" suốt hơn một năm, nghĩ đối tác liên hệ về công việc nên trả lời. Sau nhiều lần trò chuyện, họ gặp gỡ, tiến tới hẹn hò. Năm 2020 và 2021, công việc kinh doanh của Phát Nguyễn ở Đà Lạt không thuận lợi do dịch. Quỳnh Châu ở cạnh động viên, cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn. Anh ngỏ lời cầu hôn người đẹp vào năm 2024 trong một chuyến du lịch ở Phan Thiết.

Giây phút xúc động của Quỳnh Châu, Phát Nguyễn tại lễ cưới Giây phút Quỳnh Châu, Phát Nguyễn tại lễ cưới. Video: Tân Cao

Lúc 19h30, sự kiện diễn ra trong tiếng reo hò của gần 800 khách mời. Cô dâu khoác tay bố bước vào lễ đường trong tiếng nhạc của dàn giao hưởng và ca khúc Cô dâu đẹp nhất do Trung Quân Idol thể hiện. Khi trao tay Quỳnh Châu cho Phát Nguyễn, ông Chế Quang Diệp ôm hôn, dặn dò hai con.

Quỳnh Châu bật khóc lắng nghe lời hứa "anh sẽ yêu em đến hết đời" của chồng. Cô nói biết ơn vì Phát Nguyễn luôn ân cần, yêu thương cô vô điều kiện.

Cô dâu cho biết bản thân nóng tính, trước hôm cưới ba ngày còn cãi nhau với chú rể. Thế nhưng, Phát Nguyễn luôn nhường nhịn vợ. Quỳnh Châu hứa sẽ kiềm chế cảm xúc để cuộc sống hôn nhân ngày càng có sự thấu hiểu, bền chặt.

Quỳnh Châu, Phát Nguyễn nhận nhiều lời chúc phúc của người thân, bạn bè.

Không gian hôn lễ trang trí nhiều hoa tươi, khăn voan tạo cảm giác nhẹ nhàng, lãng mạn. Cả hai cắt bánh, rót rượu mừng, làm nghi lễ theo đạo Công giáo. Họ sau đó dâng rượu mời bố mẹ hai bên.

Trước đó một ngày, họ làm lễ hôn phối tại nhà thờ, sau đó là vu quy ở nhà gái và rước dâu về Đồng Nai.

Lễ vu quy và hôn phối của Quỳnh Châu, Phát Nguyễn Hình ảnh tại lễ vu quy và hôn phối của Quỳnh Châu, Phát Nguyễn. Video: Êkíp nhân vật cung cấp

Người đẹp Chế Nguyễn Quỳnh Châu, 31 tuổi, quê Lâm Đồng, cao 1,75 m, số đo 82-61-87 cm. Người đẹp được công chúng biết đến qua các chương trình thời trang như Project Runway, Vietnam's Next Top Model 2014. Năm 2015, cô thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam, vào top 5. Tháng 9/2022, Quỳnh Châu tham gia Miss Grand Vietnam, đoạt á hậu 1. Cô còn lấn sân sang lĩnh vực MC, từng đóng phim điện ảnh Hoa hậu giang hồ, Bố già.

Doanh nhân Phát Nguyễn tên đầy đủ Nguyễn Ngọc Phát, hơn Quỳnh Châu năm tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ở Anh.

Tân Cao

Ảnh: Team Hải Nguyễn