Dàn sao khuấy động lễ rước dâu của Á hậu Quỳnh Châu

Họ sẽ tiếp tục dự tiệc cưới của Quỳnh Châu - Phát Nguyễn vào tối 26/10.

Người đẹp Chế Nguyễn Quỳnh Châu, 31 tuổi, quê Lâm Đồng, cao 1,75 m, số đo 82-61-87 cm. Cô được công chúng biết đến qua các chương trình thời trang như Project Runway, Vietnam's Next Top Model 2014. Tháng 9/2022, Quỳnh Châu tham gia Miss Grand Vietnam, đoạt á hậu 1. Cô còn lấn sân sang lĩnh vực MC, từng đóng phim điện ảnh Hoa hậu giang hồ, Bố già.

Doanh nhân Phát Nguyễn tên đầy đủ Nguyễn Ngọc Phát, hơn Quỳnh Châu năm tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ở Anh.