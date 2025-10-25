Thứ bảy, 25/10/2025
Thứ bảy, 25/10/2025, 17:24 (GMT+7)

Dàn sao khuấy động lễ rước dâu của Á hậu Quỳnh Châu

TP HCMHoa hậu Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc, ca sĩ Mai Tiến Dũng hát, nhảy tạo không khí vui vẻ tại lễ rước dâu của Quỳnh Châu - Phát Nguyễn.

Chiều 25/10, Quỳnh Châu lên xe hoa từ TP HCM về nhà chồng ở Đồng Nai. Sự kiện diễn ra sôi động nhờ có sự góp mặt của dàn phù dâu, phù rể toàn gương mặt quen của showbiz.

Dàn phù dâu gồm các người đẹp trong showbiz, thân thiết với cô dâu nhiều năm qua. Từ trái qua: người mẫu Kim Dung, diễn viên Ngọc Trân, Ngọc Thảo, ca sĩ Khổng Tú Quỳnh, cô dâu Quỳnh Châu, Miss World Vietnam Lương Thùy Linh, Á hậu Hoàng Thùy, Mai Ngô, Hoa hậu Bảo Ngọc.

Trong dàn phù rể có ca sĩ Quốc Thiên, MC Minh Xù, stylist Hoàng Ku, Mai Tiến Dũng (hàng sau, từ trái qua).

Dàn mỹ nhân làm phù dâu cho Á hậu Quỳnh Châu
 
 


Quỳnh Châu đứng ở ban công, hô vang "có chồng rồi", phía dưới dàn phù dâu hưởng ứng, tạo không khí vui nhộn.

Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh (đứng đầu hàng) tiết lộ vui rằng tráp sính lễ của nhà trai rất nặng, có mâm lên đến 24 kg, khiến đội phù dâu phải dùng hết sức mới bê nổi vào nhà.

Học trò trao vương miện cho Quỳnh Châu tại lễ vu quy
 
 


Các học trò tại Miss International Queen Vietnam dựng cảnh trao vương miện và đeo dải sash in dòng chữ "Miss có chồng" cho Quỳnh Châu.

Dàn sao khuấy động lễ rước dâu của Quỳnh Châu
 
 


Dàn sao pha trò nhảy, múa theo trend (xu hướng) trên TikTok tại sự kiện.

Họ sẽ tiếp tục dự tiệc cưới của Quỳnh Châu - Phát Nguyễn vào tối 26/10.

Người đẹp Chế Nguyễn Quỳnh Châu, 31 tuổi, quê Lâm Đồng, cao 1,75 m, số đo 82-61-87 cm. Cô được công chúng biết đến qua các chương trình thời trang như Project Runway, Vietnam's Next Top Model 2014. Tháng 9/2022, Quỳnh Châu tham gia Miss Grand Vietnam, đoạt á hậu 1. Cô còn lấn sân sang lĩnh vực MC, từng đóng phim điện ảnh Hoa hậu giang hồ, Bố già.

Doanh nhân Phát Nguyễn tên đầy đủ Nguyễn Ngọc Phát, hơn Quỳnh Châu năm tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ở Anh.

Tân Cao
Ảnh: Hải Nguyễn

