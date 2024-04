Á hậu Kim Duyên: 'Tôi chiến thắng chính mình tại VnExpress Marathon Huế'

Kim Duyên - Á hậu Miss Supranational 2022 - nói cô chiến thắng chính bản thân mình khi hoàn thành cự ly 10km tại tại VnExpress Marathon Huế sau 1:32:17.

Hôm 21/4, á hậu Kim Duyên cùng 8.000 runner tham gia VnExpress Marathon Huế 2024, thi cự ly 10km. Hai ngày sau cuộc đua, cô dần hồi phục thể lực, quay trở lại công việc. Dịp này, người đẹp nói về lần đầu tiên thi chạy tại VnExpress Marathon và điều ấn tượng trên đất Huế

- Cảm xúc của chị khi lần đầu tham gia giải thuộc hệ thống VnExpress Marathon và đua marathon ở Huế?

- Ban đầu tôi hơi lo lắng nhưng dần thả lỏng khi được chị em trong "gia đình Hoàn vũ (Unicorp)" động viên, khuyến khích và truyền kinh nghiệm chạy bộ. Không khí đường chạy sôi động, tạo hứng khởi, vui vẻ. Anh chị em runner rất dễ thương, do đó, tinh thần tôi luôn ở trạng thái tốt nhất. Đây chắc chắn là một trong những trải nghiệm đầu tiên tôi khó có thể quên.

Ngoài ra, tôi vui khi được người dân lẫn runner cổ vũ, vẫy tay. Nhờ sự yêu thương, giúp đỡ của mọi người, tôi mới có thể hoàn thành đường chạy 10km với thời gian 1:32:17, quan trọng nhất chiến thắng bản thân mình.

Cảm ơn Huế vì mọi người rất đáng yêu và đường chạy xinh đẹp, cổ kính. Hy vọng trong tương lai, tôi có cơ hội tham gia nhiều giải chạy tuyệt thế này.

Khoảnh khắc Kim Duyên cán đích cự ly 10km trong cuộc đua ở Huế, ngày 21/4. Ảnh: Đức Đồng

- Chị đặt mục tiêu thế nào và phân phối sức ra sao?

- Ban đầu, tôi không đặt mốc thời gian về đích cụ thể, chỉ mong không bỏ cuộc giữa chừng. Như tôi đã nói, VnExpress Marathon Huế 2024 là giải chạy chuyên nghiệp đầu tiên tôi tham gia, do đó, hoàn thành trọn vẹn 10km khiến tôi hạnh phúc, tự hào về mình.

Thật ra, cự ly này với tôi khá thách thức, khó khăn. Vì chưa có kinh nghiệm, ở chặng đầu, tôi bị sốc hông, mất sức rất nhiều, may mắn sau đó được mọi người chỉ dẫn cách giữ nhịp tim, duy trì sức bền và không mất sức. Giữa chặng và gần cuối, tôi cân đối tốt tinh thần lẫn sức lực, từ đó băng băng về đích.

- Trở ngại lớn nhất với chị và 8.000 runner trong buổi đua ngày 21/4?

- Tôi không gặp vấn đề với thời tiết, mà thấy không khí dễ chịu, tinh thần càng đẩy lên cao khi được chạy qua những cung đường đẹp.

Khó khăn duy nhất của tôi là chưa chuẩn bị tốt tâm lý, sức khỏe cho đường chạy dài. Chắc chắn từ VnExpress Marathon Huế 2024, tôi sẽ có nhiều bí kíp bỏ túi để đạt thành tích tốt hơn ở các cuộc đua sau.

Kim Duyên nói hành trình đua marathon của cô dễ dàng hơn nhờ sự hướng dẫn của đồng nghiệp thân thiết, runner cùng chạy. Ảnh: Đức Đồng

- Chị đánh giá thế nào về công tác tổ chức VnExpress Marathon Huế 2024?

- Tôi ấn tượng với cách ban tổ chức thiết kế đường chạy, bố trí các điểm tiếp nước và cả công tác rào đường. Mọi khâu đều chuyên nghiệp, thấy rõ sự tận tâm của từng nhân sự. Đội ngũ tình nguyện viên lẫn người dân cũng nhiệt tình.

Tôi và 8.000 chân chạy cũng nhận được sự cổ vũ tinh thần từ ban tổ chức. Cảm ơn mọi người đã làm việc hết mình, yêu thương runner như chúng tôi.

- Chị có lời khuyên nào cho runner nhập môn?

- Tôi cũng là tân binh, do đó không có quá nhiều lời khuyên cho mọi người (cười). Từ kinh nghiệm của mình, tôi mong các bạn sẽ tập luyện bài bản, chuẩn bị thật tốt trước khi tham gia một cuộc đua - cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi người cũng không cần lo lắng trong lần đầu thi chạy chuyên nghiệp, bởi vì ban tổ chức và "đồng run" luôn sẵn sàng hướng dẫn, giúp đỡ các bạn.

Ngoài ra, các bạn nên đọc kỹ thể lệ và mốc giới hạn thời gian - cut off time (COT) của bốn cự ly. Đây là thời hạn tối đa VĐV hoàn thành cuộc đua với cự ly đã đăng ký, bằng việc vượt qua điểm cuối cùng của đường chạy (vạch đích). Nếu không kịp qua các mốc COT, BTC sẽ thu hồi và viết chữ "DNF" (Did not finish, không hoàn thành) lên Bib.

Kim Duyên khoe huy chương chạy bộ đầu tiên trong đời. Ảnh: NVCC

- Dự định sắp tới của chị?

- Tôi tiếp tục tập trung công việc của mình, bên cạnh đó sẽ tích cực rèn luyện, tập thể lực mỗi ngày để có thể đồng hành các giải chạy VnExpress Marathong sắp tới.

Tôi tin rằng với công tác tổ chức chu đáo cùng những cung đường đẹp, các giải tiếp theo của VnExpress Marathon đáng để mong đợi.

Thi Quân