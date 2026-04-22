Á hậu Khánh Như thi Miss International 2026

Lê Phương Khánh Như, 22 tuổi, có khoảng nửa năm chuẩn bị để đại diện nhan sắc trong nước thi Hoa hậu Quốc tế 2026 ở Nhật Bản.

Tối 22/4, đơn vị nắm bản quyền cử thí sinh Việt đến với Miss International cho biết chọn Khánh Như vì cô phù hợp các tiêu chí của cuộc thi. Trước đó, nhiều ứng viên được ban tổ chức hướng tới như: Hoa hậu Ý Nhi, Á hậu Phương Thanh, Cẩm Ly, Trương Tâm Như.

Khánh Như được chọn đến với sân chơi quốc tế sau khoảng một tháng tham gia Miss World Vietnam 2025, đoạt á hậu 1. Cô cho biết sẵn sàng đón nhận cơ hội. Khánh Như nói: "Tôi nỗ lực để nối tiếp thành công của các đàn chị, mang về niềm tự hào cho fan".

Á hậu Khánh Như. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Khánh Như có khoảng nửa năm để trau dồi mọi thứ, gồm kiến thức, kỹ năng catwalk, ứng xử, dự án cộng đồng. Cô sẽ đồng hành nhiều nhà thiết kế để chuẩn bị trang phục.

Người đẹp quê Khánh Hòa, là sinh viên năm cuối của Đại học Kinh tế TP HCM. Cô sinh ra trong gia đình có bố mẹ bán quán ăn nhỏ trong một con hẻm ở quê nhà, còn anh trai đã lập gia đình, hiện sinh sống ở TP HCM.

Khánh Như có gương mặt sáng, nụ cười ngọt ngào. Cô cao 1,69 m, nặng 53 kg, số đo ba vòng lần lượt là 85-59-95 cm. Người đẹp đang là MC song ngữ Anh - Việt. Tại Miss World Vietnam 2025, cô được giám khảo nhận xét tự tin, từng thắng giải thưởng phụ Người đẹp bản lĩnh.

Khánh Như nói về chặng đường thi Miss World Vietnam 2025 Khánh Như nói về chặng đường thi Miss World Vietnam 2025. Video: Tân Cao - Minh Hoàng

Mùa giải thứ 64 dự kiến diễn ra vào tháng 11 ở Nhật Bản, quy tụ hàng chục thí sinh khắp nơi trên thế giới. Đương kim hoa hậu Catalina Duque, người Columbia sẽ trao vương miện cho tân hoa hậu.

Miss International hiện là một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn thế giới, bên cạnh Miss World, Miss Universe, tổ chức lần đầu năm 1960, diễn ra hàng năm ở Nhật Bản. Sân chơi hướng đến tinh thần hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia.

Kết quả tốt nhất của người đẹp Việt tại sân chơi nhan sắc này thuộc về Huỳnh Thị Thanh Thủy - đăng quang năm 2024. Trước đó là các người đẹp Thúy Vân (đoạt á hậu 3 năm 2015), Tường San (top 8 năm 2019), Phương Nhi (top 15 năm 2020). Năm 2025 Hoa hậu Kiều Duy đến với cuộc thi nhưng không đi sâu.

Tân Cao