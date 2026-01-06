9.000 runner đăng ký Giải chạy đêm TP HCM sau 20 ngày

VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 ghi nhận 9.000 lượt đăng ký giai đoạn Super Early Bird, báo hiệu sức nóng của giải chạy đêm lớn nhất Việt Nam.

Giải diễn ra ngày 22/3. Theo ban tổ chức, sau 20 ngày đầu mở bán, cự ly 21km hút đông VĐV nhất với gần 4.000 lượt đăng ký. Ở cự ly 42km, giải ghi nhận khoảng 1.500 runner nhập cuộc sớm. Nhóm runner quốc tế cũng tạo điểm nhấn khi có khoảng 300 người đến từ 40 quốc gia, trong đó Hàn Quốc chiếm hơn 100 VĐV. Khoảng 80% runner đến từ các tỉnh, thành miền Nam như TP HCM, Đồng Nai, Cần Thơ.

VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2025 thu hút 12.000 runner tham dự. Ảnh: VnExpress Marathon

"Con số 9.000 lượt đăng ký giai đoạn Super Early Bird là cao nhất từ trước đến nay trong hệ thống VnExpress Marathon. Điều này cho thấy sức hút của giải đấu ngày càng rõ nét, đồng thời đặt ra cho ban tổ chức trách nhiệm nâng chuẩn vận hành để đáp lại kỳ vọng của runner", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight diễn ra ba tuần sau Tết Nguyên đán, thời điểm TP HCM bước vào giai đoạn thời tiết đẹp nhất năm với không khí khô ráo, nhiệt độ dễ chịu và nhịp sống sôi động trở lại sau kỳ nghỉ dài. Đây cũng là dịp nhiều runner chọn để mở màn mùa thi đấu, kết hợp chạy bộ với du xuân, khám phá thành phố.

Sau ba mùa tổ chức, quy mô giải liên tục tăng. Năm 2023 ghi nhận khoảng 10.000 VĐV, tăng lên 11.000 năm 2024 và chạm mốc 12.000 người ở mùa 2025. Việc đạt 9.000 lượt đăng ký ngay giai đoạn bán sớm cho mùa 2026 được xem là tín hiệu cho thấy quy mô giải tiếp tục mở rộng.

Sau khi kết thúc Super Early Bird, giải bước sang giai đoạn Early Bird với mức phí tăng dần theo từng mốc, trước khi đóng cổng đăng ký vào ngày 5/3/2026. Song song vé cá nhân, ban tổ chức duy trì chính sách ưu đãi cho nhóm và doanh nghiệp với mức giảm tối đa lần lượt 25% và 30%, tùy quy mô đăng ký.

Điểm hấp dẫn của giải nằm ở trải nghiệm chạy bộ giữa không gian "Sài Gòn về đêm", khi runner có cơ hội băng qua các trục đường và địa danh trung tâm như công viên Tao Đàn, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà và phố đi bộ Nguyễn Huệ. Runner quan tâm đăng ký tại đây.

Hải Long