90 CEO Mỹ kêu gọi Biden tăng viện trợ vaccine cho Việt Nam

90 CEO của các nhãn hàng hàng đầu Mỹ kiến nghị Tổng thống Joe Biden tăng tốc viện trợ vaccine phòng Covid-19 cho Việt Nam.

Theo thông tin từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam, trong thư gửi Tổng thống Joe Binden, CEO các nhãn hàng hàng đầu của Mỹ như Adidas, Coach, Gap, Hanebrands, Nike, VF, Under Amour... nhấn mạnh Việt Nam là một đối tác kinh tế và chuỗi cung ứng quan trọng của Mỹ. Tuy nhiên, nhà cung cấp hàng may mặc, giày dép lớn thứ hai cho thị trường Mỹ đang trải qua một đợt bùng phát dịch nghiêm trọng.

Do tính liên thông trong chuỗi giá trị, ngành sản xuất của Việt Nam trong vai trò cung ứng với các ngành sản xuất sử dụng 3 triệu lao động tại Mỹ. Ngành này phụ thuộc trực tiếp và rất lớn vào "sức khoẻ" của công nghiệp Việt Nam.

Vì thế, nếu khôi phục nhanh chóng các ngành sản xuất công nghiệp trọng yếu của Việt Nam, thông qua chương trình cung cấp vaccine, sẽ làm giảm thiểu các ảnh hưởng đang tác động trực tiếp đến nguy cơ phá vỡ chuỗi cung ứng ở những lĩnh vực, ngành hàng liên quan đến thị trường và doanh nghiệp Mỹ.

Một lọ chứa vaccine Moderna sản xuất tại Mỹ. Ảnh: AFP

Cũng theo Vitas, ngày 10/8, đại diện Vitas và Hiệp hội Da giày túi xách Việt Nam (Lefaso) đã có cuộc họp cùng các CEO nhãn hàng Mỹ, bàn về cách thức vận động vaccine và các giải pháp phục hồi từng bước cho sản xuất của các nhà máy.

Vitas hy vọng trong cuộc họp cấp cao giữa Phó tổng thống Mỹ Kamala Haris và lãnh đạo Chính phủ Việt Nam vào cuối tháng 8 sẽ thảo luận chi tiết giải pháp bảo toàn "sức khỏe" chuỗi cung ứng Việt Nam và Mỹ. Trên cơ sở này, các hành động bảo toàn chuỗi cung ứng giữa 2 nước sẽ được thực thi ngay trong tháng 9.

Trước đó, cuối tháng 7, Hiệp hội May mặc và giày dép Mỹ (AAFA) đại diện cho 1.000 doanh nghiệp đã gửi thư đề nghị Tổng thống Joe Biden gửi thêm vaccine phòng Covid-19 cho Việt Nam, trong đó nhấn mạnh vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng hàng hoá cho thị trường Mỹ.

Giữa tháng 7, Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam 5 triệu liều vaccine Moderna thông qua cơ chế COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh Toàn cầu về Vaccine và Tiêm chủng (GAVI).

Đến nay, Việt Nam nhận được khoảng 19 triệu liều vaccine phòng Covid-19 các loại, được cung ứng từ ba nguồn là hợp đồng của VNVC, Cơ chế Covax và viện trợ giữa chính phủ các nước. Trong đó, 11,5 triệu liều AstraZeneca, 12.000 liều Sputnik V, 746.000 liều Pfizer, hơn 5 triệu liều Moderna, 1,5 triệu liều Sinopharm.

Hiện cả nước đã tiêm chủng hơn 12,5 triệu liều vaccine phòng Covid-19 các loại, trong đó tiêm một mũi là 11,2 triệu người, tiêm mũi 2 là 1,3 triệu người.

Anh Minh