9 phim Việt vượt 100 tỷ đồng nửa đầu năm 2025

Nửa đầu năm 2025 ghi nhận kỷ lục chưa từng có ở phòng vé trong nước khi đến chín phim Việt đạt hơn 100 tỷ đồng.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, dẫn đầu doanh thu nội địa là Bộ tứ báo thủ với 332 tỷ đồng, theo sau là các phim thể loại trinh thám, hài, kinh dị như Thám tử Kiên, Nhà gia tiên hay Lật mặt 8: Vòng tay nắng. Theo giới chuyên môn, thành tích của loạt phim trên cho thấy đà phát triển và sức hút lớn của điện ảnh trong nước.

1. Bộ tứ báo thủ (322 tỷ đồng)

Trích đoạn nhân vật Quỳnh Anh (Tiểu Vy) và Kiều (Uyển Ân) tâm sự trong "Bộ tứ báo thủ" Trích đoạn nhân vật Quỳnh Anh (Tiểu Vy) và Kiều (Uyển Ân) tâm sự trong "Bộ tứ báo thủ". Video: Trấn Thành Town

Phim của Trấn Thành ra mắt dịp Tết, xoay quanh Quỳnh Anh (Tiểu Vy), sống chung nhà với bạn trai Quốc Anh (Quốc Anh). Những bất đồng về lối sống dần nổ ra, cũng là lúc cô nghi người yêu ngoại tình với Karen (Kỳ Duyên).

Phim vượt 100 tỷ đồng sau 2,5 ngày khởi chiếu, sớm hơn nửa ngày so với Mai (phim Trấn Thành đạo diễn năm 2024). Tác phẩm có màu sắc giải trí, ba diễn viên chính đóng tròn vai. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho rằng yếu tố hài không bù đắp được câu chuyện nhạt nhòa của cuộc tình tay ba.

2. Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (249 tỷ đồng)

Trailer phim 'Thám tử Kiên' Trailer "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu". Video: Galaxy Studio

Tác phẩm công chiếu dịp lễ 30/4-1/5, là phần kế tiếp của Người vợ cuối cùng (2023), đều do Victor Vũ đạo diễn. Nhân vật Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp) viết thư cầu cứu quan tra án (Quốc Huy) khi Nga - cháu của cô - mất tích bí ẩn.

Nửa tháng sau khi ra rạp, phim vượt 200 tỷ đồng, được đánh giá cao về bối cảnh lẫn tạo hình nhân vật. Ngoài ra, phần kịch bản cuốn hút, diễn xuất chắc tay. Victor Vũ đan xen yếu tố "án trong án", nhân vật chính vừa truy lùng tung tích của Nga, vừa đi tìm lời giải cho một thảm kịch ở địa phương vài chục năm về trước. Diễn viên Quốc Huy thể hiện chân dung thám tử Kiên với vẻ ngoài điềm tĩnh, tính quyết đoán, còn Đinh Ngọc Diệp lấy được tiếng cười.

3. Nhà gia tiên (243 tỷ đồng)

Trailer 'Nhà gia tiên' Trailer "Nhà gia tiên". Video: CJ HK

Phim ra mắt cuối tháng 2, xoay quanh Mỹ Tiên (Phương Mỹ Chi) quay video căn nhà cổ gia đình cô đang sinh sống, từ đó gặp nhiều hiện tượng tâm linh. Mọi chuyện thay đổi khi cô nhìn thấy Gia Minh (Huỳnh Lập) - người anh qua đời 10 năm trước. Nhiều tình huống bi hài diễn ra khi hai anh em nỗ lực giữ lấy căn nhà cổ - vốn bị người thân đòi bán để chia gia sản.

Huỳnh Lập hướng đến thông điệp gia đình, gửi gắm tình thương, sự biết ơn mỗi người dành cho tiền nhân. Đạo diễn lồng ghép một số phân cảnh khai thác ẩm thực, nghề truyền thống như đổ bánh xèo, nghệ thuật làm tranh kiếng. Khi phim ra mắt, Huỳnh Lập tiếp thu ý kiến cho rằng tác phẩm còn hạn chế về kỹ xảo do thời gian và kinh phí, cùng việc thiếu góc máy mang chất điện ảnh.

4. Lật mặt 8: Vòng tay nắng (232 tỷ đồng)

Trailer chính thức của "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" Trailer "Lật mặt 8: Vòng tay nắng". Video: CGV

Tác phẩm cạnh tranh Thám tử Kiên của Victor Vũ dịp lễ 30/4-1/5, lấy bối cảnh ở một vùng quê nghèo miền Trung, xoay quanh Tâm (Đoàn Thế Vinh đóng) học giỏi, muốn theo đuổi đam mê âm nhạc. Tuy nhiên, cha của Tâm cho rằng con trai không thể đậu đại học nếu chỉ tập trung ca hát, từ đó khó thoát được cái nghèo ở vùng cát. Cao trào mâu thuẫn là khi gia đình Tâm nổ ra tranh cãi, anh nhất quyết theo đuổi khát khao làm "idol". Dù nội dung dừng ở mức an toàn, mắc một số lỗ hổng về dàn cảnh, tác phẩm vẫn gây ấn tượng với khán giả nhờ thông điệp gia đình - dòng phim là thế mạnh của đạo diễn.

5. Nụ hôn bạc tỷ (212 tỷ đồng)

Trailer 'Nụ hôn bạc tỷ' Trailer "Nụ hôn bạc tỷ". Video: V Pictures

Dự án đối đầu tác phẩm của Trấn Thành trong dịp Tết, giúp Thu Trang trở thành nữ đạo diễn Việt đầu tiên có tác phẩm vượt mốc trăm tỷ. Lấy thể loại gia đình, nội dung xoay quanh Vân (Thiên Ân) - cô gái thừa hưởng tiệm bánh mì do mẹ để lại. Biến cố xảy ra khi chị gái Thúy Kiều (Thu Trang) cầm cố nhà để lấy tiền cho bạn trai (Huy Khánh) kinh doanh.

Tác phẩm đào sâu tâm lý nhân vật, làm nổi bật xung đột giàu nghèo, giữa vật chất và tình cảm. Êkíp gợi suy ngẫm về giá trị đồng tiền và ý nghĩa cuộc sống. Tuy nhiên, các tình tiết trong kịch bản thiếu bất ngờ, một số khâu kỹ xảo kém chân thật.

6. Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (173 tỷ đồng)

Trích đoạn trailer 'Địa đạo' Trích đoạn trailer "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối". Video: Galaxy Studio

Phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thực hiện dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nội dung xoay quanh nhóm du kích 21 người bám trụ ở Củ Chi (TP HCM), sau trận càn Cedar Falls (năm 1967) của Mỹ. Đội trưởng Bảy Theo (Thái Hòa đóng) và các đồng đội được giao nhiệm vụ bảo vệ địa bàn cho nhóm thông tin tình báo chiến lược. Tuy nhiên, các cuộc liên lạc của họ bị quân địch phát hiện. Những chiến sĩ du kích rơi vào tình thế nguy hiểm, đối mặt nhiều trận càn.

Bùi Thạc Chuyên cho biết anh đề cao tính chân thực để khán giả cùng suy ngẫm và rút ra bài học lịch sử, nhiều cảnh lấy cảm hứng từ nguyên mẫu. Đoàn phim đầu tư trang phục, nghiên cứu kỹ giai đoạn cuối thập niên 1960 nhằm tránh sai sót gây tranh cãi.

7. Quỷ nhập tràng (150 tỷ đồng)

Trailer "Quỷ nhập tràng" - dán nhãn 18+ Trailer "Quỷ nhập tràng". Video: V Pictures

Phim công chiếu trong nước đầu tháng 3, kể về cuộc sống của vợ chồng Quang (Quang Tuấn) và Như (Khả Như) đảo lộn khi phát hiện quan tài vô chủ trên đất nhà, kéo theo hàng loạt biến cố. Tác phẩm do Nhất Trung sản xuất trở thành phim kinh dị Việt ăn khách nhất từ trước đến nay, xô đổ kỷ lục trước đó của Ma da cũng do anh thực hiện. Dự án gây ấn tượng khi khai thác đề tài về truyền thuyết linh dị, có không khí rùng rợn kéo dài. Tuy nhiên, điểm trừ là cốt truyện dễ đoán, các phân đoạn chiến đấu giữa người và quỷ lê thê.

8. Mang mẹ đi bỏ (127 tỷ đồng)

Trailer "Mang mẹ đi bỏ" Trailer "Mang mẹ đi bỏ". Video: CJ HK

Tác phẩm hợp tác Việt - Hàn, do Mo Hong Jin chấp bút và đạo diễn, ra mắt hôm 1/8, vượt 100 tỷ đồng sau bảy ngày. Nội dung xoay quanh Hạnh (Hồng Đào), người mẹ bị Alzheimer, được con trai tên Hoan (Tuấn Trần) chăm sóc. Khi bệnh bà ngày càng nặng, không thể tiếp tục nuôi mẹ, Hoan lên kế hoạch đưa bà sang Hàn Quốc - nơi bà sống thời trẻ - để đoàn tụ với người con đầu Ji Hwan (Go Kyung Pyo).

Hai phần ba thời lượng phim khắc họa đời sống mẹ con Hoan, đạo diễn để nhân vật bộc bạch mộc mạc nhưng mang sức nặng. Hồng Đào và Tuấn Trần có nhiều đất diễn, thể hiện trường đoạn nặng tâm lý.

Tạo hình của Tuấn Trần trong "Mang mẹ đi bỏ". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

9. Đèn âm hồn (106 tỷ đồng)

Hậu trường cảnh trục vong trong 'Đèn âm hồn' Hậu trường cảnh trục vong trong "Đèn âm hồn". Video: Đoàn phim cung cấp

Phim do Hoàng Nam đạo diễn kiêm biên kịch, lấy ý tưởng từ Chuyện người con gái Nam Xương - nằm trong sách Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ. Nội dung lấy bối cảnh làng quê Bắc bộ thời phong kiến, xoay quanh Thương, người vợ có chồng đi lính, một mình nuôi con nhỏ. Sau khi con trai nhặt được chiếc đèn có khả năng triệu hồi cõi âm, mẹ con cô bị ác linh đeo bám và phải nhờ thầy cúng Liễu giúp đỡ. Khi trở về, người chồng nghi ngờ Thương ngoại tình vì con trai không nhận cha, dẫn đến bi kịch. Để cứu vợ, Đinh phải bước vào âm giới đối đầu thế lực tà ác.

Tác phẩm lồng ghép yếu tố tâm linh dân gian, đưa vào giai thoại như ma giấu người, quỷ nhập tràng, gửi thông điệp về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Phim gây chú ý chủ yếu do hiệu ứng truyền miệng, nhiều khán giả nhận xét "doanh thu không tương xứng chất lượng" do kịch bản khiên cưỡng, diễn xuất yếu, kỹ xảo tệ.

Quế Chi