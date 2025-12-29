9 điểm nhấn vòng 18 Ngoại hạng Anh

Wirtz ghi bàn đầu tại Ngoại hạng Anh. Tiền vệ công người Đức chuyển đến Liverpool hè năm nay bằng thương vụ bom tấn 170 triệu USD. Và ít ai nghĩ anh phải chờ tới lần ra sân thứ 23 mới lần đầu lập công trong màu áo đội ĐKVĐ.
"Tôi muốn ghi bàn và kiến tạo sớm hơn", Florian Wirtz nói sau trận thắng Wolves 2-1 trên sân Anfield ngày 27/12.
Pha lập công đặc biệt này mang đúng hình ảnh mà Liverpool kỳ vọng ở Wirtz: di chuyển không bóng thông minh, xử lý kỹ thuật gọn gàng và dứt điểm hiệu quả. Vì thế, HLV Arne Slot tỏ ra rất hài lòng. "Cậu ấy đặc biệt ở nhiều thời điểm và đang tiến bộ từng ngày", nhà cầm quân người Hà Lan nói.
Wirtz ghi bàn đầu tại Ngoại hạng Anh. Tiền vệ công người Đức chuyển đến Liverpool hè năm nay bằng thương vụ bom tấn 170 triệu USD. Và ít ai nghĩ anh phải chờ tới lần ra sân thứ 23 mới lần đầu lập công trong màu áo đội ĐKVĐ.
"Tôi muốn ghi bàn và kiến tạo sớm hơn", Florian Wirtz nói sau trận thắng Wolves 2-1 trên sân Anfield ngày 27/12.
Pha lập công đặc biệt này mang đúng hình ảnh mà Liverpool kỳ vọng ở Wirtz: di chuyển không bóng thông minh, xử lý kỹ thuật gọn gàng và dứt điểm hiệu quả. Vì thế, HLV Arne Slot tỏ ra rất hài lòng. "Cậu ấy đặc biệt ở nhiều thời điểm và đang tiến bộ từng ngày", nhà cầm quân người Hà Lan nói.
Vấn đề dứt điểm của Arsenal. Arsenal vẫn đang vật lộn với cơn bão chấn thương nơi hàng thủ, nhưng vấn đề lớn hơn lúc này lại nằm ở hàng công. Chiến thắng sít sao trước Brighton là minh chứng mới nhất cho sự phung phí cơ hội - điều suýt khiến họ phải trả giá.
Trước đó ít ngày, "Pháo thủ" cần loạt luân lưu mới loại được Crystal Palace ở tứ kết Cup Liên đoàn. Họ cũng phải nhờ tới bàn phản lưới ở phút bù giờ của Yerson Mosquera mới đánh bại CLB bét bảng Wolves ở Ngoại hạng Anh. Còn trong trận gặp Brighton vừa qua, nếu không có pha cứu thua xuất thần của David Raya, Arsenal đã bị chia điểm trên sân nhà.
Điều đáng nói là Arsenal đều áp đảo hoàn toàn ở cả ba trận. Tổng cộng, chủ sân Emirates tung ra 65 cú dứt điểm trước Brighton, Crystal Palace và Wolves nhưng chỉ ghi được 5 bàn, trong đó 4 bàn đến từ cầu thủ đối phương phản lưới, với Georginio Rutter là cái tên mới nhất.
Vấn đề dứt điểm của Arsenal. Arsenal vẫn đang vật lộn với cơn bão chấn thương nơi hàng thủ, nhưng vấn đề lớn hơn lúc này lại nằm ở hàng công. Chiến thắng sít sao trước Brighton là minh chứng mới nhất cho sự phung phí cơ hội - điều suýt khiến họ phải trả giá.
Trước đó ít ngày, "Pháo thủ" cần loạt luân lưu mới loại được Crystal Palace ở tứ kết Cup Liên đoàn. Họ cũng phải nhờ tới bàn phản lưới ở phút bù giờ của Yerson Mosquera mới đánh bại CLB bét bảng Wolves ở Ngoại hạng Anh. Còn trong trận gặp Brighton vừa qua, nếu không có pha cứu thua xuất thần của David Raya, Arsenal đã bị chia điểm trên sân nhà.
Điều đáng nói là Arsenal đều áp đảo hoàn toàn ở cả ba trận. Tổng cộng, chủ sân Emirates tung ra 65 cú dứt điểm trước Brighton, Crystal Palace và Wolves nhưng chỉ ghi được 5 bàn, trong đó 4 bàn đến từ cầu thủ đối phương phản lưới, với Georginio Rutter là cái tên mới nhất.
Cherki có thể là "quân bài tẩy" của Pep Guardiola. Trận Man City thắng Nottingham Forest 2-1 nhắc nhở rằng bóng đá vẫn luôn có chỗ cho sự ngẫu hứng. Rayan Cherki, với một bàn và một kiến tạo, đã bẻ lái cục diện theo hướng có lợi cho Man City.
Tiền vệ công người Pháp đang cho thấy anh là mẫu cầu thủ có thể tạo ra khoảnh khắc quyết định trận đấu. Hệ thống của Guardiola dựa trên sự ổn định, dễ đoán giữa các đồng đội và sự khó lường đối với đối phương - và Cherki chính là người đảo ngược phương trình ấy.
Mỗi lần Cherki nhận bóng giữa các tuyến của Nottingham Forest, hàng thủ chủ nhà lại rơi vào trạng thái chao đảo. Khả năng thoát pressing bằng một cú xoay hông hay một pha chạm bóng tinh tế của anh mang đậm chất nghệ sĩ.
Không chỉ ngẫu hứng, Cherki còn biết tăng tốc lối chơi. Pha kiến tạo là minh chứng rõ ràng - một chạm để kéo giãn hàng thủ, chạm tiếp theo để đặt Tijjani Reijnders vào thế thuận lợi. Nếu Man City cần một yếu tố bất ngờ trong cuộc đua đường dài, Cherki hoàn toàn có thể trở thành "quân bài tẩy" trong tay Guardiola mùa này.
Cherki có thể là "quân bài tẩy" của Pep Guardiola. Trận Man City thắng Nottingham Forest 2-1 nhắc nhở rằng bóng đá vẫn luôn có chỗ cho sự ngẫu hứng. Rayan Cherki, với một bàn và một kiến tạo, đã bẻ lái cục diện theo hướng có lợi cho Man City.
Tiền vệ công người Pháp đang cho thấy anh là mẫu cầu thủ có thể tạo ra khoảnh khắc quyết định trận đấu. Hệ thống của Guardiola dựa trên sự ổn định, dễ đoán giữa các đồng đội và sự khó lường đối với đối phương - và Cherki chính là người đảo ngược phương trình ấy.
Mỗi lần Cherki nhận bóng giữa các tuyến của Nottingham Forest, hàng thủ chủ nhà lại rơi vào trạng thái chao đảo. Khả năng thoát pressing bằng một cú xoay hông hay một pha chạm bóng tinh tế của anh mang đậm chất nghệ sĩ.
Không chỉ ngẫu hứng, Cherki còn biết tăng tốc lối chơi. Pha kiến tạo là minh chứng rõ ràng - một chạm để kéo giãn hàng thủ, chạm tiếp theo để đặt Tijjani Reijnders vào thế thuận lợi. Nếu Man City cần một yếu tố bất ngờ trong cuộc đua đường dài, Cherki hoàn toàn có thể trở thành "quân bài tẩy" trong tay Guardiola mùa này.
Amorim thay đổi quá muộn? Rubin Amorim tạo bất ngờ khi cho các cầu thủ khởi động với hàng thủ ba người, trước khi Man Utd ra sân với bốn hậu vệ trong trận thắng Newcastle 1-0. Đó là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, ông xuất phát với sơ đồ này, và ngay lập tức đội bóng của ông có trận sạch lưới đầu tiên sau gần ba tháng.
Không ít người sẽ tự hỏi: vì sao phải chờ lâu đến vậy, sau hơn một năm nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gần như cố chấp trung thành với một hệ thống duy nhất. Còn Amorim thì giải thích với Sky Sports sau trận: "Tôi cảm thấy đó là cách duy nhất để tạo ra nhiều mối đe dọa hơn, có nhiều cơ hội hơn, chơi với hàng thủ bốn người và nhiều cầu thủ hoạt động ở trung lộ".
Sau đó, ông nói về Patrick Dorgu - tác giả bàn thắng duy nhất - và việc cầu thủ này hưởng lợi ra sao khi được đá như một tiền vệ cánh thay vì wing-back. "Khi cậu ấy chơi cao hơn, trách nhiệm phòng ngự không còn như trước và có nhiều tự do hơn, kể cả quyền được mất bóng. Tôi nghĩ điều đó giúp Patrick chơi tốt hơn", Amorim giải thích.
Đó chính là những lập luận mà nhiều chuyên gia đã nhắc đến từ rất lâu, ngay khi Amorim tiếp quản đội bóng. Nếu ông lắng nghe sớm hơn, Man Utd đã có thể không trải qua mùa giải 2024-2025 bết bát.
Amorim thay đổi quá muộn? Rubin Amorim tạo bất ngờ khi cho các cầu thủ khởi động với hàng thủ ba người, trước khi Man Utd ra sân với bốn hậu vệ trong trận thắng Newcastle 1-0. Đó là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, ông xuất phát với sơ đồ này, và ngay lập tức đội bóng của ông có trận sạch lưới đầu tiên sau gần ba tháng.
Không ít người sẽ tự hỏi: vì sao phải chờ lâu đến vậy, sau hơn một năm nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gần như cố chấp trung thành với một hệ thống duy nhất. Còn Amorim thì giải thích với Sky Sports sau trận: "Tôi cảm thấy đó là cách duy nhất để tạo ra nhiều mối đe dọa hơn, có nhiều cơ hội hơn, chơi với hàng thủ bốn người và nhiều cầu thủ hoạt động ở trung lộ".
Sau đó, ông nói về Patrick Dorgu - tác giả bàn thắng duy nhất - và việc cầu thủ này hưởng lợi ra sao khi được đá như một tiền vệ cánh thay vì wing-back. "Khi cậu ấy chơi cao hơn, trách nhiệm phòng ngự không còn như trước và có nhiều tự do hơn, kể cả quyền được mất bóng. Tôi nghĩ điều đó giúp Patrick chơi tốt hơn", Amorim giải thích.
Đó chính là những lập luận mà nhiều chuyên gia đã nhắc đến từ rất lâu, ngay khi Amorim tiếp quản đội bóng. Nếu ông lắng nghe sớm hơn, Man Utd đã có thể không trải qua mùa giải 2024-2025 bết bát.
Chelsea vẫn thiếu ổn định. Mùa này, Chelsea đã đánh rơi 11 điểm trên sân nhà Stamford Bridge trong những trận dẫn bàn ở Ngoại hạng Anh, và trận thua ngược Aston Villa là cú sảy chân đắt giá nhất. Chelsea áp đảo trong gần 60 phút đầu, rồi bất ngờ trở nên mong manh và thủng lưới liền hai bàn cuối trận. Kịch bản ngược lại diễn ra ở vòng 17, khi họ để Newcastle dẫn trước hai bàn rồi mới bừng tỉnh.
Nguyên nhân có thể đến từ việc Chelsea không có thủ lĩnh trên sân. Trước Aston Villa, "The Blues" thi đấu mà không có cầu thủ nào trên 30 tuổi, và sự non nớt ấy đã lộ rõ khi Unai Emery điều chỉnh thế trận đầy cao tay, xoay chuyển cục diện.
HLV Enzo Maresca thừa nhận đội bóng cần rút ra bài học về kiểm soát cảm xúc và thế trận, nhưng vấn đề lớn nhất của tập thể trẻ trung này dường như không thể giải quyết trong ngày một ngày hai.
Trong bối cảnh đó, các giải đấu Cup có thể mang đến cơ hội, bởi Chelsea vẫn có khả năng bùng nổ trong từng thời điểm. Nhưng để vươn mình trở thành ứng viên thực sự ở Ngoại hạng Anh - sân chơi đòi hỏi sự ổn định lâu dài - họ vẫn đang ở rất xa mục tiêu đó, chẳng khác gì mùa trước.
Chelsea vẫn thiếu ổn định. Mùa này, Chelsea đã đánh rơi 11 điểm trên sân nhà Stamford Bridge trong những trận dẫn bàn ở Ngoại hạng Anh, và trận thua ngược Aston Villa là cú sảy chân đắt giá nhất. Chelsea áp đảo trong gần 60 phút đầu, rồi bất ngờ trở nên mong manh và thủng lưới liền hai bàn cuối trận. Kịch bản ngược lại diễn ra ở vòng 17, khi họ để Newcastle dẫn trước hai bàn rồi mới bừng tỉnh.
Nguyên nhân có thể đến từ việc Chelsea không có thủ lĩnh trên sân. Trước Aston Villa, "The Blues" thi đấu mà không có cầu thủ nào trên 30 tuổi, và sự non nớt ấy đã lộ rõ khi Unai Emery điều chỉnh thế trận đầy cao tay, xoay chuyển cục diện.
HLV Enzo Maresca thừa nhận đội bóng cần rút ra bài học về kiểm soát cảm xúc và thế trận, nhưng vấn đề lớn nhất của tập thể trẻ trung này dường như không thể giải quyết trong ngày một ngày hai.
Trong bối cảnh đó, các giải đấu Cup có thể mang đến cơ hội, bởi Chelsea vẫn có khả năng bùng nổ trong từng thời điểm. Nhưng để vươn mình trở thành ứng viên thực sự ở Ngoại hạng Anh - sân chơi đòi hỏi sự ổn định lâu dài - họ vẫn đang ở rất xa mục tiêu đó, chẳng khác gì mùa trước.
Aston Villa sẽ tạo cuộc đua tam mã? HLV Unai Emery vẫn giữ đôi chân chạm đất. Sau khi thắng ngược Chelsea, khi được hỏi liệu Aston Villa có phải ứng viên vô địch hay không, HLV người Tây Ban Nha thẳng thừng từ chối. Ông khẳng định ngay cả khi có kết quả tốt trước Arsenal ở vòng tới, quan điểm ấy cũng không thay đổi.
"Ngay cả khi duy trì sự ổn định và phong độ rất tốt như hiện tại, Arsenal và Man City vẫn đang ở phía trước chúng tôi", Emery nói, và thừa nhận Villa không có chiều sâu lực lượng như hai đội đầu bảng, thậm chí thua cả Liverpool hay Chelsea trong nhóm bám đuổi.
Thực tế, Emery đang cho thấy ông có khả năng khai thác tối đa tiềm năng của tập thể hiện có. Ba sự thay đổi người mang tính bước ngoặt mới nhất là minh chứng rõ ràng cho tư duy chiến thuật sắc sảo của Emery, đủ để khiến các khán đài Villa Park vang lên tiếng hát "chúng ta sẽ vô địch".
Aston Villa sẽ tạo cuộc đua tam mã? HLV Unai Emery vẫn giữ đôi chân chạm đất. Sau khi thắng ngược Chelsea, khi được hỏi liệu Aston Villa có phải ứng viên vô địch hay không, HLV người Tây Ban Nha thẳng thừng từ chối. Ông khẳng định ngay cả khi có kết quả tốt trước Arsenal ở vòng tới, quan điểm ấy cũng không thay đổi.
"Ngay cả khi duy trì sự ổn định và phong độ rất tốt như hiện tại, Arsenal và Man City vẫn đang ở phía trước chúng tôi", Emery nói, và thừa nhận Villa không có chiều sâu lực lượng như hai đội đầu bảng, thậm chí thua cả Liverpool hay Chelsea trong nhóm bám đuổi.
Thực tế, Emery đang cho thấy ông có khả năng khai thác tối đa tiềm năng của tập thể hiện có. Ba sự thay đổi người mang tính bước ngoặt mới nhất là minh chứng rõ ràng cho tư duy chiến thuật sắc sảo của Emery, đủ để khiến các khán đài Villa Park vang lên tiếng hát "chúng ta sẽ vô địch".
Tiền vệ 19 tuổi giải cứu Tottenham. Archie Gray trở thành người hùng của Tottenham khi ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp giúp CLB thắng 1-0 trên sân Crystal Palace. Ở 19 tuổi 291 ngày, đây là cầu thủ người Anh trẻ nhất ghi bàn cho "Gà trống" tại Ngoại hạng Anh kể từ Dele Alli hồi tháng 1/2016.
Dù còn rất trẻ, Gray đã có nhiều trải nghiệm ở cấp độ cao nhất với 112 trận đấu chuyên nghiệp. Mùa trước, anh được sử dụng hiệu quả ở hàng thủ, còn hiện tại trở lại vai trò tiền vệ trung tâm và bắt đầu bộc lộ rõ tiềm năng.
Dưới thời tân HLV Thomas Frank, Gray ngày càng chiếm được niềm tin. Anh đá chính bảy trong tám trận gần nhất của Tottenham trên mọi đấu trường, và nhà cầm quân người Đan Mạch không giấu sự hài lòng. "Tôi nghĩ Archie đang trưởng thành lên từng ngày", Frank nhận xét.
HLV trưởng của Tottenham cũng nhấn mạnh bản lĩnh của Gray, đặc biệt là cách anh vượt qua sai lầm ở trận gặp Nottingham Forest. Bàn thắng vào lưới Crystal Palace cho thấy sự nhạy bén, trong khi khả năng di chuyển không bóng tiếp tục được đánh giá cao. Tất cả tạo nên hình ảnh một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng và hứa hẹn sẽ còn tiến xa trong tương lai.
Tiền vệ 19 tuổi giải cứu Tottenham. Archie Gray trở thành người hùng của Tottenham khi ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp giúp CLB thắng 1-0 trên sân Crystal Palace. Ở 19 tuổi 291 ngày, đây là cầu thủ người Anh trẻ nhất ghi bàn cho "Gà trống" tại Ngoại hạng Anh kể từ Dele Alli hồi tháng 1/2016.
Dù còn rất trẻ, Gray đã có nhiều trải nghiệm ở cấp độ cao nhất với 112 trận đấu chuyên nghiệp. Mùa trước, anh được sử dụng hiệu quả ở hàng thủ, còn hiện tại trở lại vai trò tiền vệ trung tâm và bắt đầu bộc lộ rõ tiềm năng.
Dưới thời tân HLV Thomas Frank, Gray ngày càng chiếm được niềm tin. Anh đá chính bảy trong tám trận gần nhất của Tottenham trên mọi đấu trường, và nhà cầm quân người Đan Mạch không giấu sự hài lòng. "Tôi nghĩ Archie đang trưởng thành lên từng ngày", Frank nhận xét.
HLV trưởng của Tottenham cũng nhấn mạnh bản lĩnh của Gray, đặc biệt là cách anh vượt qua sai lầm ở trận gặp Nottingham Forest. Bàn thắng vào lưới Crystal Palace cho thấy sự nhạy bén, trong khi khả năng di chuyển không bóng tiếp tục được đánh giá cao. Tất cả tạo nên hình ảnh một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng và hứa hẹn sẽ còn tiến xa trong tương lai.
West Ham nguy cơ xuống hạng. "Chào mừng đến với QPR", các CĐV Fulham mỉa mai khi chứng kiến West Ham thua 0-1 và lún sâu vào khủng hoảng. Pha lập công muộn của Raul Jimenez ngay tại London không chỉ mang về chiến thắng cho Fulham, mà còn khiến viễn cảnh West Ham phải ghé Loftus Road ở Championship mùa tới trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Sau 18 vòng Ngoại hạng Anh mùa này, West Ham mới giành 13 điểm - thành tích tệ nhất của họ qua cùng kỳ kể từ 2010-2011, mùa giải mà họ đứng bét bảng và rớt hạng. Những con số hiện tại đều mang dáng dấp của một đội bóng xuống hạng: 7 trận liên tiếp không thắng, không giữ sạch lưới kể từ tháng 8, thua 7 trong 9 trận sân nhà tại giải.
Sự tự tin của West Ham đang ở mức rất thấp, điều thể hiện rõ qua khả năng dứt điểm trước Fulham. Jarrod Bowen, Callum Wilson hay Soungoutou Magassa đều bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. "Khi bạn không ghi được bàn, trong hoàn cảnh như chúng tôi lúc này, mọi điều tệ hại đều xảy ra", HLV Nuno Espirito Santo thừa nhận.
West Ham nguy cơ xuống hạng. "Chào mừng đến với QPR", các CĐV Fulham mỉa mai khi chứng kiến West Ham thua 0-1 và lún sâu vào khủng hoảng. Pha lập công muộn của Raul Jimenez ngay tại London không chỉ mang về chiến thắng cho Fulham, mà còn khiến viễn cảnh West Ham phải ghé Loftus Road ở Championship mùa tới trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Sau 18 vòng Ngoại hạng Anh mùa này, West Ham mới giành 13 điểm - thành tích tệ nhất của họ qua cùng kỳ kể từ 2010-2011, mùa giải mà họ đứng bét bảng và rớt hạng. Những con số hiện tại đều mang dáng dấp của một đội bóng xuống hạng: 7 trận liên tiếp không thắng, không giữ sạch lưới kể từ tháng 8, thua 7 trong 9 trận sân nhà tại giải.
Sự tự tin của West Ham đang ở mức rất thấp, điều thể hiện rõ qua khả năng dứt điểm trước Fulham. Jarrod Bowen, Callum Wilson hay Soungoutou Magassa đều bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. "Khi bạn không ghi được bàn, trong hoàn cảnh như chúng tôi lúc này, mọi điều tệ hại đều xảy ra", HLV Nuno Espirito Santo thừa nhận.
Wolves lập kỷ lục buồn. Sự chờ đợi của Rob Edwards chưa có hồi kết. Sau bảy trận dẫn dắt Wolves, ông vẫn chưa giành điểm nào, dù màn trình diễn của đội bóng đã có dấu hiệu khởi sắc.
Làm khách tại Anfield, Wolves thủng lưới hai bàn trong hiệp một và tưởng như sẽ sụp đổ. Nhưng 45 phút sau mang đến đôi chút hy vọng, khi họ có bàn gỡ nhờ công Santi Bueno và tung ra nhiều cú sút trúng đích hơn đội chủ nhà. Vấn đề là niềm tin mong manh ấy cần được chuyển hóa thành điểm số cụ thể.
Wolves toàn hòa và thua qua 18 trận đầu mùa - quãng thời gian chờ chiến thắng dài nhất của một đội bóng trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, va mới giành hai điểm. Chuỗi 11 trận thua liên tiếp hiện tại cũng là tệ nhất của họ kể từ khi Norwich để thua 16 trận liền vào năm 2021.
Wolves lập kỷ lục buồn. Sự chờ đợi của Rob Edwards chưa có hồi kết. Sau bảy trận dẫn dắt Wolves, ông vẫn chưa giành điểm nào, dù màn trình diễn của đội bóng đã có dấu hiệu khởi sắc.
Làm khách tại Anfield, Wolves thủng lưới hai bàn trong hiệp một và tưởng như sẽ sụp đổ. Nhưng 45 phút sau mang đến đôi chút hy vọng, khi họ có bàn gỡ nhờ công Santi Bueno và tung ra nhiều cú sút trúng đích hơn đội chủ nhà. Vấn đề là niềm tin mong manh ấy cần được chuyển hóa thành điểm số cụ thể.
Wolves toàn hòa và thua qua 18 trận đầu mùa - quãng thời gian chờ chiến thắng dài nhất của một đội bóng trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, va mới giành hai điểm. Chuỗi 11 trận thua liên tiếp hiện tại cũng là tệ nhất của họ kể từ khi Norwich để thua 16 trận liền vào năm 2021.
Hồng Duy
Ảnh: PA Wire, Reuters, AP