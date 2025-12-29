9 điểm nhấn vòng 18 Ngoại hạng Anh

Amorim thay đổi quá muộn? Rubin Amorim tạo bất ngờ khi cho các cầu thủ khởi động với hàng thủ ba người, trước khi Man Utd ra sân với bốn hậu vệ trong trận thắng Newcastle 1-0. Đó là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, ông xuất phát với sơ đồ này, và ngay lập tức đội bóng của ông có trận sạch lưới đầu tiên sau gần ba tháng.

Không ít người sẽ tự hỏi: vì sao phải chờ lâu đến vậy, sau hơn một năm nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gần như cố chấp trung thành với một hệ thống duy nhất. Còn Amorim thì giải thích với Sky Sports sau trận: "Tôi cảm thấy đó là cách duy nhất để tạo ra nhiều mối đe dọa hơn, có nhiều cơ hội hơn, chơi với hàng thủ bốn người và nhiều cầu thủ hoạt động ở trung lộ".

Sau đó, ông nói về Patrick Dorgu - tác giả bàn thắng duy nhất - và việc cầu thủ này hưởng lợi ra sao khi được đá như một tiền vệ cánh thay vì wing-back. "Khi cậu ấy chơi cao hơn, trách nhiệm phòng ngự không còn như trước và có nhiều tự do hơn, kể cả quyền được mất bóng. Tôi nghĩ điều đó giúp Patrick chơi tốt hơn", Amorim giải thích.

Đó chính là những lập luận mà nhiều chuyên gia đã nhắc đến từ rất lâu, ngay khi Amorim tiếp quản đội bóng. Nếu ông lắng nghe sớm hơn, Man Utd đã có thể không trải qua mùa giải 2024-2025 bết bát.