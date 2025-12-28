Wirtz ghi bàn đầu tiên ở Ngoại hạng Anh

AnhTiền vệ công Florian Wirtz giải cơn khát ghi bàn trong trận Liverpool thắng đội khách Wolves 2-1 ở vòng 18 Ngoại hạng Anh.

Florian Wirtz, bản hợp đồng kỷ lục trị giá 170 triệu USD, từng trở thành tâm điểm của những ánh nhìn hoài nghi khi không ghi bàn hay kiến tạo sau 16 vòng đầu tại Ngoại hạng Anh. Áp lực dành cho tiền vệ người Đức là rất lớn, nhất là khi anh được kỳ vọng sẽ trở thành nhạc trưởng mới trong lối chơi của Liverpool.

Tuy nhiên, Wirtz đang từng bước giải tỏa gánh nặng đè nặng trên vai. Vòng trước, anh ghi dấu ấn bằng pha chọc khe tinh tế giúp Alexander Isak lập công trong trận thắng Tottenham 2-1. Đó như lời khẳng định đầu tiên rằng Wirtz đang dần bắt nhịp với môi trường khắc nghiệt nhất thế giới. Và đến vòng 18, khoảnh khắc mà các CĐV Liverpool chờ đợi suốt nhiều tháng cuối cùng cũng đã đến: Wirtz chính thức "mở tài khoản" tại Ngoại hạng Anh.

Florian Wirtz chích mũi giày ghi bàn...

Rồi chia vui cùng Hugo Ekitike trong trận Liverpool thắng Wolves 2-1 ở vòng 18 Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, Merseyside, Anh ngày 27/12/2025. Ảnh: AP

Phút 42, từ một pha lên bóng nhanh, Hugo Ekitike - tân binh đình đám khác của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng hè 2025 - dẫn bóng từ giữa sân, vượt qua sự truy cản của hàng thủ Wolves trước khi tung đường chọc khe sắc lẹm. Wirtz băng xuống đúng nhịp, đối mặt với thủ thành Jose Sa và dứt điểm bằng cú chích mũi giày đầy tinh tế. Bóng lăn vào lưới trong sự vỡ òa của khán đài Anfield. Ở lần ra sân thứ 17 và sau cú sút thứ 21 tại Ngoại hạng Anh, tiền vệ người Đức cuối cùng cũng có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Liverpool.

Trước đó chỉ 90 giây, một tân binh khác của đội chủ nhà cũng để lại dấu ấn đậm nét. Jeremie Frimpong - hậu vệ được Liverpool chiêu mộ từ Leverkusen với giá 40 triệu USD - thoát xuống đầy tốc độ bên cánh phải, rồi nhả bóng vừa tầm ra tuyến hai. Ryan Gravenberch băng lên dứt điểm một chạm quyết đoán về góc gần, không cho Jose Sa bất kỳ cơ hội cản phá nào, mở tỷ số cho Liverpool.

Ryan Gravenberch (phải) dứt điểm mở tỷ số. Ảnh: AFP

Trong hiệp một, Liverpool hoàn toàn áp đảo. Đội chủ nhà kiểm soát thế trận, liên tục khoét sâu vào hai biên và lẽ ra đã có thể dẫn trước với cách biệt lớn hơn nếu may mắn đứng về phía họ. Hugo Ekitike ở phút 11 và Alexis Mac Allister ở phút 28 lần lượt đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành Wolves trong sự tiếc nuối của khán giả nhà.

Đầu hiệp hai, Wolves bất ngờ vùng lên và rút ngắn cách biệt. Trung vệ Santiago Bueno có mặt đúng lúc để đá bồi vào lưới trống sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Liverpool, thắp lại hy vọng cho đội khách. Những phút còn lại chứng kiến thế trận đôi công hấp dẫn, khi cả hai đội đều tạo ra thêm cơ hội nhưng không bên nào tận dụng.

Santiago Bueno mừng bàn rút ngắn cách biệt cho Wolves. Ảnh: AP

Với kết quả 2-1, Liverpool nối dài chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường lên bảy trận (thắng 5, hòa 2). Đoàn quân dưới trướng HLV Arne Slot tạm vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 32 điểm, tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu trong cuộc đua đầy khốc liệt.

Trái ngược với niềm vui của đội chủ sân Anfield, Wolves tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng. Họ trở thành CLB Anh đầu tiên trong lịch sử chỉ giành được hai điểm sau 18 vòng đầu tại hạng đấu cao nhất, đồng thời là đội đầu tiên không thắng trận nào sau 18 vòng trong suốt 123 năm qua. Viễn cảnh xuống hạng với Wolves lúc này gần như đã hiện rõ trước mắt.

Ở vòng đấu tiếp theo, Liverpool tiếp tục được chơi trên sân nhà để tiếp đón Leeds, trong khi Wolves phải hành quân tới Old Trafford chạm trán Man Utd.

Hồng Duy