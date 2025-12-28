Arteta kinh ngạc với pha cứu thua của Raya

AnhHLV Mikel Arteta ca ngợi thủ môn đồng hương David Raya về pha bay người cản phá quyết định, giúp Arsenal thắng Brighton 2-1 ở vòng 18 Ngoại hạng Anh.

Phút 76, khi Arsenal đang dẫn 2-1, Brighton luân chuyển bóng từ cánh phải vào trung lộ. Từ pha đánh gót của đồng đội, Yankuba Minteh cứa lòng chân trái găm bóng vào góc xa. Nhưng David Raya vẫn kịp phản xạ, bay người đẩy bóng hết biên ngang. Martin Zubimendi, William Saliba đến chia vui cùng Raya sau pha cứu thua, còn nhiều cầu thủ Brighton ôm đầu tiếc nuối.

David Raya bay người cản cú đá của Yankuba Minteh trong trận Arsenal thắng Brighton 2-1 ở vòng 18 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 27/12/2025.

"Rất hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ, cả tập thể lẫn cá nhân", Arteta nói sau trận. "Với số cơ hội tạo ra, chúng tôi lẽ ra phải tạo cách biệt lớn hơn 2-1. Nhưng đây là Ngoại hạng Anh, và đó là bước tiến mà chúng tôi phải trải qua. Brighton ghi bàn từ cú sút đầu tiên, và sau đó, Raya có pha cứu thua xuất sắc để bảo toàn kết quả".

Trên Sky Sports, Paul Merson, cựu tiền vệ từng khoác áo Arsenal giai đoạn 1985-1997, cũng thán phục pha bay người cản phá của Raya. Ông thậm chí đánh giá đây có thể trở thành khoảnh khắc then chốt trong hành trình chinh phục danh hiệu Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm của CLB cũ.

"Tôi đã hét lên 'bàn thắng' vì tưởng Brighton đã ghi bàn, nhưng Raya xuất hiện từ đâu đó và đẩy bóng qua xà", Merson bình luận. "Một pha cứu thua không thể tin nổi, thực sự xuất sắc. Nếu Arsenal vô địch, chúng ta sẽ phải nhắc đến pha cứu thua của Raya. 9 trong 10 trường hợp như vậy, bóng sẽ bay vào lưới. Đây là một pha cứu thua rất quan trọng".

Hè 2023, Arsenal mượn Raya từ Brentford rồi mua đứt thủ môn này với giá 35 triệu USD ở kỳ chuyển nhượng hè 2024. Raya lập tức trở thành trụ cột, hai lần giành Găng Tay Vàng Ngoại hạng Anh mùa 2023-2024, 2024-2025, và vào đội hình tiêu biểu của năm theo bình chọn của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) mùa 2023-2024.

HLV Mikel Arteta mừng bàn của Arsenal. Ảnh: PA Wire

Trên sân Emirates hôm qua, Arsenal dứt điểm 18 lần nhưng chỉ ghi hai bàn nhờ công Martin Odegaard và pha phản lưới của Georginio Rutter. Việc để Diego Gomez rút ngắn cách biệt ở phút 64 khiến "Pháo thủ" trải qua nửa giờ cuối căng thẳng. Dù vậy, kết quả 2-1 là đủ để Arsenal tái chiếm đỉnh bảng, sau khi Man City thắng Nottingham Forest với tỷ số tương tự ở trận đấu sớm, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu.

Arteta khẳng định không bận tâm tới kết quả của Man City, mà chỉ cùng các học trò tập trung vào từng trận. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh Arsenal cần giữ đội hình tươi mới và chờ các cầu thủ trở lại để có nhiều lựa chọn hơn trong bối cảnh mật độ thi đấu dày đặc. "Chúng tôi chỉ kiểm soát những gì bản thân làm được, và đang làm nhiều điều tốt. Mỗi ba ngày là một thử thách, và chúng tôi sẵn sàng đối mặt", ông bày tỏ.

Trận này, Arsenal thi đấu với hàng thủ chắp vá. Jurrien Timber, Ben White, Cristhian Mosquera chấn thương, Gabriel Magalhaes chỉ đủ thể lực ngồi dự bị, còn Riccardo Calafiori gặp vấn đề ngay trong lúc khởi động. Arteta, vì thế, phải kéo Declan Rice về đá hậu vệ phải.

Arteta đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt, sáng tạo của các cầu thủ trong việc tạo cơ hội và tinh thần sẵn sàng nhận thử thách. "Khi tôi yêu cầu đá hậu vệ phải, Rice đồng ý và nói sẽ nỗ lực hết sức. Thật tuyệt khi chứng kiến thái độ như vậy", ông nói. "Tôi thích cách chúng tôi thi đấu, cách tạo cơ hội, cách các cầu thủ chủ động và quyết liệt để làm nên khác biệt. Brighton là đối thủ rất khó chơi và chúng tôi đã làm tốt phần lớn trận đấu".

Tuần tới, Arsenal lần lượt chạm trán Aston Villa vào ngày 30/12, trước khi hành quân đến sân Bournemouth ngày 3/1.

Hồng Duy (theo Arsenal.com)