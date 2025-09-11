9.000 runner VM Cần Thơ chăm sóc cơ với Tiger Balm

Các sản phẩm chăm sóc cơ, xoa bóp, giảm đau của Tiger Balm được sử dụng tại VnExpress Marathon Cần Thơ 2025, hỗ trợ hơn 9.000 runner chinh phục cuộc đua.

VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 khởi tranh 14/9, quy tụ 9.000 runner. Tiger Balm – thương hiệu chăm sóc sức khỏe đến từ Singapore, giữ vai trò đối tác y tế.

Thương hiệu gắn bó hệ thống VnExpress Marathon suốt 7 năm, nhận được nhiều tình cảm, phản hồi tích cực từ runner. Tại VM Cần Thơ, Tiger Balm tiếp tục mang đến khu trải nghiệm chăm sóc và phục hồi chuyên biệt ngay tại khu vực expo, giúp VĐV làm ấm cơ thể trước giờ xuất phát, thư giãn và massage giãn cơ sau khi về đích. Đội ngũ kỹ thuật viên đến từ Bệnh viện Y học Cổ truyền hỗ trợ 9.000 runner trong quá trình này.

Gian hàng Tiger Balm tại khu vực sự kiện VnExpress Marathon. Ảnh: Tiger Balm

Tại gian hàng, runner sẽ được trải nghiệm trực tiếp bộ sản phẩm - từ miếng dán giảm đau, dầu xoa đến cao xoa nóng. Công thức từ y học phương Đông với mùi hương bạc hà, khuynh diệp, tinh dầu tràm... tạo cảm giác ấm nóng, thư giãn và xoa dịu nhức mỏi. Điểm đặc biệt là sản phẩm miếng dán Tiger Balm, thiết kế mỏng nhẹ, bám dính và hiệu ứng nóng ấm kéo dài.

Đại diện thương hiệu cho biết việc làm nóng cơ bắp trước giờ xuất phát giúp hạn chế nguy cơ chấn thương trên đường đua. Đồng thời, việc giãn cơ đúng cách sau khi về đích sẽ giúp phục hồi thể lực và giữ phong độ cho những chặng đua tiếp theo. "Với thông điệp ấm nóng xoa dịu - bền bỉ đồng hành, chúng tôi mong muốn trở thành nguồn tiếp sức cả về thể chất lẫn tinh thần, giúp mỗi runner vững vàng vượt giới hạn và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc trên đường đua", vị đại diện nói.

Anh Nam Nguyễn - runner phong trào tại Cần Thơ cho biết Tiger Balm là thương hiệu yêu thích. Anh thường dùng miếng dán trong các giải chạy vì hiệu quả giảm đau, có miếng dán phụ giúp cố định. Cấu trúc này giúp miếng dán giữ chặt cả lúc đang thi đấu. "Trước giờ xuất phát, tôi thường có thói quen hít một hơi cao xoa Tiger Balm để thoải mái hơn khi bước vào đường đua", runner chia sẻ.

Hồng Nhung Trần, runner hai năm liên tiếp giữ top 1 Cát Tiên Jungle Paths 50km cho biết Tiger Balm là bạn đồng hành trong nhiều hoạt động tập luyện và thi đấu. Việc thương hiệu xuất hiện tại VM Cần Thơ sẽ giúp runner như Nhung yên tâm hơn trong hành trình khám phá thành phố bên sông Hậu. "Tôi sẽ đến booth để được thư giãn, làm nóng, tiếp thêm năng lượng trước giờ chạy", bóng hồng nói.

VM Cần Thơ là giải đầu tiên của hệ thống VnExpress Marathon tại khu vực miền Tây, sau 7 năm xây dựng thương hiệu ở các thành phố lớn của miền Trung, miền Bắc. Giải phát race-kit trong hai ngày 12-13/9. Cự ly đầu tiên - 42km sẽ bắt đầu lúc 2h30, ngày 14/9.

Hoài Phương