8 thói quen hàng ngày giúp 'bỏ đói' tế bào ung thư

Bác sĩ Eric Berg, chuyên gia y học dự phòng, chỉ ra nhịn ăn gián đoạn, tắm nước lạnh, hay đơn giản là thay đổi cách nấu ăn có thể trở thành "vũ khí" hiệu quả giúp ngăn ngừa ung thư.

Tỷ lệ ung thư ngày càng gia tăng và trở thành mối lo ngại toàn cầu. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WTO), khoảng 30-50% ca mắc có thể được phòng tránh nếu duy trì lối sống khoa học và bền vững.

Trong một bài viết về y học dự phòng, bác sĩ Eric Berg, một nhân vật có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, nêu ra 8 thói quen hằng ngày giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đồng thời hỗ trợ cơ thể phục hồi sau tổn thương.

Giữ mức vitamin D ổn định

Hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt các tế bào bất thường nhờ vitamin D. Nghiên cứu của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ cho thấy, nồng độ vitamin D thấp làm tăng nguy cơ ung thư vú, đại tràng và tuyến tiền liệt.

Tiếp xúc với ánh nắng 15-25 phút mỗi ngày là cách tự nhiên nhằm duy trì vitamin D. Bạn cũng có thể bổ sung qua các thực phẩm như lòng đỏ trứng, cá béo, đặc biệt vào mùa đông.

Dành 30-45 phút mỗi ngày đi bộ nhanh giúp tăng cường sức khỏe toàn diện. Ảnh: Nguyễn Đông

Thử áp dụng nhịn ăn gián đoạn

Nhịn ăn gián đoạn giúp ổn định insulin và giảm viêm mạn tính. Một nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) năm 2023, ghi nhận phương pháp này kích hoạt quá trình tự thực bào, hỗ trợ "dọn dẹp" tế bào hư hại và cải thiện sức khỏe lâu dài.

Giảm carbohydrate hoặc theo chế độ keto

Tiêu thụ ít carbohydrate hạn chế sự phụ thuộc insulin, ổn định đường huyết. Các tế bào ung thư sử dụng glucose làm năng lượng chính, việc nạp ít đường và tinh bột khiến quá trình phát triển của một số khối u bị chậm lại. Cắt đồ uống ngọt cũng là cách đơn giản nhưng mang lại lợi ích đáng kể.

Luyện tập liệu pháp lạnh

Liệu pháp lạnh giúp kích hoạt mỡ nâu và cải thiện chức năng ti thể. Tắm nước lạnh hoặc tiếp xúc với nhiệt độ thấp hỗ trợ tuần hoàn và giảm stress oxy hóa - yếu tố góp phần kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư.

Đổi phương pháp nấu và dùng thêm gia vị tự nhiên

Nấu ăn ở nhiệt độ quá cao dễ tạo ra hợp chất amin dị vòng liên quan mật thiết đến ung thư đại trực tràng. Hấp hoặc nấu chậm có thể hạn chế nguy cơ này. Các gia vị như nghệ, hương thảo, tỏi, gừng chứa nhiều chất chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ DNA.

Ưu tiên thực phẩm chống ung thư tự nhiên

Rau họ cải (bông cải xanh, bắp cải) giàu sulforaphane, trung hòa độc tố tốt. Quả mọng chứa lượng lớn chất chống oxy hóa, giúp giảm tổn thương các gốc tự do. Trong trà xanh có nhiều catechin, hỗ trợ phục hồi tế bào. Bổ sung nhóm thực phẩm này mỗi ngày góp phần xây dựng "hàng rào" bảo vệ vững chắc.

Hạn chế dùng dụng cụ nấu ăn bằng sắt

Chảo sắt khiến nồng độ sắt trong cơ thể tăng lên, dẫn đến stress oxy hóa và gây hại tế bào. Tốt nhất là nên chuyển sang thép không gỉ hoặc dụng cụ phủ gốm để đảm bảo an toàn hơn.

Duy trì vận động đều đặn

Tập thể dục giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phát hiện và loại bỏ tế bào bất thường, đồng thời giảm kháng insulin. Hãy dành 30-45 phút mỗi ngày đi bộ nhanh, đạp xe hoặc yoga để cải thiện sức khỏe toàn diện.

