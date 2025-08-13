8 đặc sản Nha Trang giúp runner nạp năng lượng trước VnExpress Marathon

Bún sứa là món đặc sản nổi tiếng Nha Trang với sứa giòn, nước dùng ngọt thanh từ xương cá và gia vị biển đặc trưng. Sứa là nguồn protein nhẹ, dễ tiêu và giàu collagen, hỗ trợ phục hồi mô liên kết, giúp cơ bắp nhanh hồi phục sau bài chạy dài.
Runner có thể ghé quán Bún cá sứa số 24 Hàn Thuyên, phục vụ từ 7h đến khoảng 21h; bún sứa và chả cá chợ Đầm trên đường Lý Quốc Sư, phục vụ từ 5h đến 17h; bún cá sứa Nguyên Loan 123 Ngô Gia Tự...
Ảnh: @phillipnguyen2811/Instagram
Bánh căn làm từ bột gạo, được đổ vào khuôn đất nung nướng giòn ngoài mềm trong. Có nhiều loại nhân, từ tôm, mực đến trứng. Bánh cung cấp tinh bột đơn giản, thuận lợi để nhanh chóng bù glycogen đã mất mà không tạo áp lực tiêu hóa quá lớn.
Runner có thể thưởng thức món bánh tại quán Bánh căn cô Trang số 3A đường Tháp Bà, hoặc các quán trên đường Hoàng Văn Thụ, đường Nguyễn Trãi...
Ảnh: Hải Trình
Một tô bún chả cá Nha Trang mang đậm vị biển với chả cá dai, nước dùng thanh ngọt từ xương và cá tươi. Chả cá cung cấp vitamin D, canxi và omega-3, hỗ trợ giảm viêm khớp và tăng cường hấp thu khoáng chất cho xương, hữu ích trong quá trình hồi phục của vận động viên sau marathon.
Địa chỉ gợi ý: Bún cá Nguyên Loan - 123 Ngô Gia Tự; Bún cá Năm Beo - Lô B2 Chung cư Chợ Đầm, đường Phan Bội Châu.
Ảnh: Xuân Phương
Nem nướng cuốn kèm bún hoặc bánh tráng, rau, đồ chua và nước chấm đặc biệt tạo nên hương vị khó quên. Nem nướng Nha Trang được giới ẩm thực quốc tế đánh giá là món "must-try" khi đến phố biển.
Địa chỉ gợi ý: Nem nướng Đặng Văn Quyên, 16A đường Lãn Ông; Nem nướng Phú Phương, 319 Lê Hồng Phong
Ảnh: Bảo Ngân
Bò nướng Lạc Cảnh là địa chỉ ẩm thực có tiếng đông khách hơn 40 năm tại Nha Trang. Quán nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thịt bò cắt vuông, tẩm ướp theo công thức gia truyền từ mật ong và hơn 10 nguyên liệu khác, nướng trên than hồng.
Ngoài ra quán còn phục vụ các món lươn nướng mỡ chài, bò nhúng dấm...
Ảnh: Instagram jjungelove
Ốc Lương Sơn là một trong những món ăn runner không nên bỏ qua sau race. Cách trung tâm Nha Trang khoảng 15km về hướng Bắc, làng chài Lương Sơn có nhiều quán phục vụ ốc, hải sản bình dân.
Ốc Nhưng là một trong những địa chỉ được người Nha Trang giới thiệu cho du khách. Quán có không gian lớn tại số 7, đường Thu Bồn
Ảnh: Huỳnh Nhi
Lẩu mực là một trong những món ăn giàu dinh dưỡng runner có thể thử sau khi hoàn thành cuộc đua. Nước dùng lẩu ít dầu mỡ, có vị chua ngọt từ rau củ, cay nhẹ từ ớt. Tùy khẩu vị mỗi người, có thể kêu thêm các phần cá bớp, tôm nhúng kèm với lẩu mực.
Địa chỉ gợi ý: Lẩu mực Đại Lãnh, đường Tố Hữu, Nha Trang.
Quán bánh xèo mực 70 năm tuổi trên đường Trần Kim Hùng là món ăn được nhiều người dân địa phương giới thiệu cho du khách. Bánh làm từ bột bột gạo, đổ trên khuôn phết sẵn dầu, đường kính hơn nửa gang tay. Phần nhân bánh là mực cơm (hay còn gọi mực trứng) nguyên con, giá, hành.
Thực khách ăn kèm rau sống và chấm nước mắm ớt.
Lan Anh
VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 quy tụ 13.000 VĐV, với các cự ly từ 5km đến 42km. Giải diễn ra trên cung đường ven biển qua cầu Trần Phú, tháp Trầm Hương và đèo Lương Sơn. Sự kiện khép lại chuỗi giải mùa hè của VnExpress Marathon, hướng đến nhóm runner yêu thích du lịch kết hợp thể thao.