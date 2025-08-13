8 đặc sản Nha Trang giúp runner nạp năng lượng trước VnExpress Marathon

Bún sứa là món đặc sản nổi tiếng Nha Trang với sứa giòn, nước dùng ngọt thanh từ xương cá và gia vị biển đặc trưng. Sứa là nguồn protein nhẹ, dễ tiêu và giàu collagen, hỗ trợ phục hồi mô liên kết, giúp cơ bắp nhanh hồi phục sau bài chạy dài.

Runner có thể ghé quán Bún cá sứa số 24 Hàn Thuyên, phục vụ từ 7h đến khoảng 21h; bún sứa và chả cá chợ Đầm trên đường Lý Quốc Sư, phục vụ từ 5h đến 17h; bún cá sứa Nguyên Loan 123 Ngô Gia Tự...

Ảnh: @phillipnguyen2811/Instagram