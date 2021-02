8 mẹo phân biệt quần áo chất lượng tốt

Giá cả không phải lúc nào cũng là chỉ số đánh giá chất lượng. Đôi khi chiếc áo "hàng chợ" dùng được cả thập kỷ, món đồ hàng hiệu lại hỏng sau ba lần giặt.

Brightside chỉ ra những mánh khóe không trung thực của nhà sản xuất để móc túi bạn, cũng như cách chọn được đồ tốt.

1. Cảm quan khi cầm món đồ trên tay

Các nhà công nghệ may sử dụng một thuật ngữ đặc biệt gọi là "mật độ diện tích", viết tắt của trọng lượng trên một mét vuông vải. Chỉ số này càng cao thì vải càng đắt. Bạn sẽ không cần các công cụ đặc biệt để đo mật độ. Cầm một món đồ trong tay và ước lượng mật độ của nó. Chất liệu siêu mỏng sẽ nhanh chóng bị rách và giãn.

Một phương pháp khác để kiểm tra chất lượng là soi quần áo dưới ánh sáng. Độ trong suốt không đồng đều là dấu hiệu cho thấy mặt hàng kém chất lượng.

2. Lớp lót

Để trang phục vừa vặn với cơ thể, lớp lót phải dày dặn nhưng mềm mại. Nếu một món đồ được làm từ vải co giãn thì lớp lót cũng phải đàn hồi. Tương tự nếu món đồ được làm từ vải không thể chống thấm như len hoặc bông thì chất liệu lớp lót cũng không được co giãn quá.

3. Xoa vải

Một trong các thành phần của vải là viên nén, ảnh hưởng đến hình dáng tổng thể của vải. Các loại vải tổng hợp (polyester, elastane, acrylic, polyamide hoặc nylon) được bao phủ bởi nhiều loại viên nén trên bề mặt. Bạn không cần quan tâm đến điều này, chỉ cần lúc mua cọ xát mạnh một mảnh vải này vào mảnh vải khác, nếu thấy vải xù lông và bị co lại, đó là hàng kém chất lượng.

4. Kiểm tra túi

Trước khi bán, nhà sản xuất uy tín sẽ khâu kín túi bên hông áo khoác, với mục đích giúp quần áo trang nhã. Những chiếc túi được may theo cách này sẽ không bị chảy hoặc phồng lên sau nhiều lần thử.

5. Phai màu

Quần áo nhuộm kém chất lượng có thể phai màu lên da bạn, đặc biệt quần jean. Để kiểm tra xem quần áo có ra màu không, hãy lấy một chiếc khăn ướt và chà xát vải. Nếu thấy khăn dính màu thì không nên mua.

6. Khuy, khóa

Sử dụng khuy, khóa kém chất lượng là một cách để tiết kiệm chi phí, giảm giá thành. Hàng may mặc chất lượng đồng nghĩa khóa tốt và được giấu kín, cũng như cách may khéo léo để những răng cưa không cấu hỏng vải. Những thương hiệu tốt thậm chí in cả logo thương hiệu lên khuy. Nếu bạn vẫn chọn chiếc áo khuy nhựa, hãy cân nhắc đến độ hài hòa giữa khuy và trang phục bạn chọn.

7. Ngửi

Bạn đã bao giờ nhận thấy một số cửa hàng phổ thông, đặc biệt là đồ cũ, có một mùi nhất định? Tất cả là do formaldehyde (phoóc môn). Nó là một loại khí hữu cơ để khử trùng quần áo và ngăn ngừa sự xuất hiện của nấm mốc trên đồ vật. Điều này có nghĩa chúng ta không chỉ nên sờ và thử quần áo mà còn phải ngửi. Hàng may mặc chất lượng cao không được có mùi khó chịu. Thông thường, chúng sẽ có mùi trung tính hoặc mùi nước hoa nhẹ.

8. Đốt

Đôi khi, các nhà sản xuất quần áo che giấu thành phần của một mặt hàng, khiến người mua không nhận được sự pha trộn giữa cotton và polyester thay vì 100% cotton. Để tìm ra thành phần của vải, bạn có thể thực hiện tại nhà bằng cách một mẹo đơn giản.

Hãy lấy sợi vải dự phòng ở quần áo và đốt. Vải cotton 100% thì cháy rất nhanh, muội than tan hết, ngửi thấy có mùi khét như giấy cháy. Các loại vải pha khi cháy để lại mùi khét như đốt nhựa.

Bảo Nhiên