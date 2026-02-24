8 điểm nhấn vòng 27 Ngoại hạng Anh

Dấu ấn tân binh của Man Utd. 4 tân binh đình đám được Man Utd tuyển mộ hè 2025 đều tỏa sáng trước Everton. Bàn thắng duy nhất có dấu giầy của ba ngôi sao trên hàng công. Từ đường chuyền dài của Matheus Cunha, Bryan Mbeumo thoát xuống bên cánh phải rồi chuyền ngang cho Benjamin Sesko băng lên đặt lòng một chạm về góc xa, tung lưới Jordan Pickford. Một pha phản công tốc độ và đầy sát thương - hình ảnh mà CĐV Man Utd chờ đợi suốt nhiều tháng qua.

Không chỉ hàng công lên tiếng, tuyến dưới cũng mang đến sự yên tâm hiếm thấy. Senne Lammens có trận đấu xuất sắc bậc nhất kể từ khi cập bến Manchester, với bốn pha cứu thua quan trọng. Thủ thành người Bỉ làm chủ hoàn toàn vòng cấm, liên tiếp hóa giải những quả treo bóng và các tình huống bóng bổng sở trường của Everton. Mỗi pha bay người cản phá của anh đều nhận về những tràng pháo tay tán thưởng.

Màn tỏa sáng đồng loạt của các tân binh không chỉ mang về ba điểm, mà còn tiếp thêm niềm tin cho kỷ nguyên mới dưới thời HLV Michael Carrick. Man Utd nâng chuỗi bất bại lên 6 trận, trong đó có 5 chiến thắng. Quan trọng hơn, thắng Everton giúp "Quỷ Đỏ" bứt phá trong cuộc đua top 4, tạo khoảng cách ba điểm hơn Chelsea và Liverpool.

Sau nhiều biến động, Old Trafford một lần nữa được sống trong bầu không khí của khát vọng và niềm tin - điều tưởng chừng đã xa vời ở giai đoạn đầu mùa.