8 điểm nhấn vòng 27 Ngoại hạng Anh

Dấu ấn tân binh của Man Utd. 4 tân binh đình đám được Man Utd tuyển mộ hè 2025 đều tỏa sáng trước Everton. Bàn thắng duy nhất có dấu giầy của ba ngôi sao trên hàng công. Từ đường chuyền dài của Matheus Cunha, Bryan Mbeumo thoát xuống bên cánh phải rồi chuyền ngang cho Benjamin Sesko băng lên đặt lòng một chạm về góc xa, tung lưới Jordan Pickford. Một pha phản công tốc độ và đầy sát thương - hình ảnh mà CĐV Man Utd chờ đợi suốt nhiều tháng qua.
Không chỉ hàng công lên tiếng, tuyến dưới cũng mang đến sự yên tâm hiếm thấy. Senne Lammens có trận đấu xuất sắc bậc nhất kể từ khi cập bến Manchester, với bốn pha cứu thua quan trọng. Thủ thành người Bỉ làm chủ hoàn toàn vòng cấm, liên tiếp hóa giải những quả treo bóng và các tình huống bóng bổng sở trường của Everton. Mỗi pha bay người cản phá của anh đều nhận về những tràng pháo tay tán thưởng.
Màn tỏa sáng đồng loạt của các tân binh không chỉ mang về ba điểm, mà còn tiếp thêm niềm tin cho kỷ nguyên mới dưới thời HLV Michael Carrick. Man Utd nâng chuỗi bất bại lên 6 trận, trong đó có 5 chiến thắng. Quan trọng hơn, thắng Everton giúp "Quỷ Đỏ" bứt phá trong cuộc đua top 4, tạo khoảng cách ba điểm hơn Chelsea và Liverpool.
Sau nhiều biến động, Old Trafford một lần nữa được sống trong bầu không khí của khát vọng và niềm tin - điều tưởng chừng đã xa vời ở giai đoạn đầu mùa.
"Cỗ máy tranh chấp" Arsenal. Điều khiến Arsenal trở thành tập thể bền bỉ, đều đặn tích lũy điểm số với hiệu suất tiệm cận các đội vô địch, chính là sự mạnh mẽ và thể chất tốt hơn bất kỳ đối thủ nào.
"Pháo thủ" không phải lúc nào cũng mang đến thứ bóng đá đẹp mắt, mãn nhãn. Nhưng đây là đội bóng luôn biết cách giành quyền kiểm soát bằng sự quyết liệt và lì lợm khi không có bóng.
Chiến thắng trước Tottenham là minh chứng rõ ràng nhất: tất cả xoay quanh cuộc chiến thể lực, từ đó mở đường để những cá nhân chất lượng hơn của Arsenal quyết định trận đấu ở một phần ba cuối sân. Arsenal thắng 58,3% các pha tranh chấp - con số rất lớn, và là điều bắt buộc trong một trận derby rực lửa.
Riêng Declan Rice, William Saliba và Gabriel Magalhae đã thắng tới 28 trong tổng số 34 pha tranh chấp. Gabriel nổi bật vì toàn thắng cả 10 lần đối đầu trực tiếp. Một thống kê phi thường, đặc biệt khi đối diện với đối thủ giàu năng lượng như Randal Kolo Muani.
Vai trò mới của Haaland. Sự hiệu quả của Erling Haaland thường được đánh giá bằng số bàn thắng cũng như kỷ lục - điều đã nhiều lần tạo khác biệt cho Man City. Tại Ngoại hạng Anh mùa này, trung phong người Na Uy góp dấu giày vào 29 bàn - nhiều hơn 11 so với cầu thủ đứng thứ hai là Igor Thiago.
Tuy nhiên, màn trình diễn mới nhất của Haaland lại không xoay quanh những pha dứt điểm hay khoảnh khắc hào nhoáng trong vòng cấm. Dù không ghi bàn trong trận thắng Newcastle 2-0, Haaland vẫn được HLV Pep Guardiola ca ngợi là cầu thủ hay nhất trận và để lại tầm ảnh hưởng đáng kinh ngạc.
Tiền đạo 25 tuổi di chuyển rộng, chủ động thu hút hai trung vệ Dan Burn và Malick Thiaw, tạo khoảng trống cho Omar Marmoush và Nico O'Reilly hoạt động. Tầm quan trọng của anh thể hiện rõ trong cách Man City xé toang hệ thống phòng ngự Newcastle.
Bàn mở tỷ số đến từ pha đánh đầu chuyền bóng của Haaland sau khi anh tranh chấp thắng ở khu vực giữa sân. Ở bàn thứ hai, tiền đạo này dạt phải rồi tạt vào vòng cấm để O’Reilly đánh đầu ghi bàn. Anh cũng để lại dấu ấn lớn trong lối chơi tập thể, khi tranh chấp thắng 11 lần, chỉ kém Rodri (13), tham gia không chiến nhiều nhất trận, kiếm về ba quả phạt và chạm bóng trong vòng cấm đối phương nhiều nhất (7 lần).
Haaland "tiến hóa" thành mẫu tiền đạo toàn diện hơn, háo hức kiến tạo không kém gì ghi bàn. "Trước lối kèm người, bạn phải chơi trực diện hơn. Nếu không thắng được các pha tranh chấp hay bóng 50/50 thì coi như hết cơ hội. Cậu ấy đã làm được điều đó. Rất nhiều điều tích cực", Guardiola nói thêm về màn trình diễn của học trò.
Nỗi lo thể lực của Liverpool. Trận thắng 1-0 trên sân Nottingham Forest có nhiều điểm sáng, như Alexis Mac Allister ghi bàn ở phút bù thứ bảy, Dominik Szoboszlai thể hiện sự điềm tĩnh đáng nể, hay cầu thủ trẻ Rio Ngumoha để lại dấu ấn rõ nét sau khi vào sân từ ghế dự bị.
Nhưng sẽ cần nhiều hơn khoảnh khắc lóe sáng của Mac Allister ở phút 97 để xóa nhòa ký ức về hiệp một tệ hại - màn trình diễn mà chính HLV Arne Slot thừa nhận là tồi tệ nhất ông từng chứng kiến kể từ khi dẫn dắt đội bóng.
Thua thiệt rõ ràng về thể chất trước Nottingham Forest, Liverpool bị "nuốt chửng" theo cách nói của cựu hậu vệ Jamie Carragher, đồng thời tỏ ra quá bị động khi kiểm soát bóng. Ngay cả trong những lời khen ngợi, chủ đề này vẫn xuyên suốt buổi họp báo sau trận của Slot tại City Ground.
Liverpool có trọn một tuần nghỉ hiếm hoi trước trận gặp Nottingham Forest. Song với việc Liverpool vẫn còn chinh chiến ở Cup FA và vòng knock-out UEFA Champions League, những quãng nghỉ như vậy sẽ không còn nhiều.
Chelsea bất ổn đến khi nào? Chelsea chưa thể bứt phá lên nhóm đua vô địch, sau khi bị Burnley cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Cả ba đội mới thăng hạng mùa này đều đã bị dẫn trước nhưng vẫn rời Stamford Bridge với ít nhất một điểm.
Sau trận, HLV Liam Rosenior nhấn mạnh tiềm năng và tài năng trong đội hình Chelsea. Chính điều này giúp "The Blues", dưới thời Enzo Maresca, gây ấn tượng mạnh khi dễ dàng vô địch Conference League rồi đoạt FIFA Club World Cup 2025. Nhưng như chính Rosenior đang dần nhận ra, phong độ ấy hiếm khi kéo dài với tập thể này.
Những tiếng hô "Chelsea, nhà vô địch" từ khán đài trước giờ bóng lăn nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác hụt hẫng quen thuộc. Người hâm mộ hiểu rằng con đường để Chelsea đạt được sự ổn định - cả trong 90 phút lẫn xuyên suốt các trận đấu - vẫn còn rất dài nếu muốn trở thành ứng viên nghiêm túc cho chức vô địch Ngoại hạng Anh.
Trước Burnley, Chelsea tỏ ra kém sắc bén ở cả hai vòng cấm trong những thời khắc then chốt. Họ không chuyển hóa được thế trận áp đảo trước các đối thủ yếu hơn thành số điểm tối đa, trong khi số thẻ đỏ ngày càng nhiều cho thấy một tập thể còn thiếu kỷ luật, hoặc ít nhất là thiếu sự điềm tĩnh.
Milner lập kỷ lục 'không thể bị phá'. James Milner ra mắt Ngoại hạng Anh ngày 10/11/2002. Cũng đúng ngày đó, Eduardo Camavinga chào đời. Jude Bellingham khi ấy còn chưa xuất hiện trên bản đồ bóng đá. Còn HLV hiện tại của Milner, Fabian Hurzeler, mới 9 tuổi.
Sau 653 trận, Milner trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Trải dài 23 mùa giải và khoác áo sáu CLB khác nhau, kỷ lục của Milner không chỉ phản ánh nền tảng thể lực phi thường và sự bền bỉ đáng nể ở tuổi 40, mà còn là minh chứng cho chất lượng chuyên môn không thể phủ nhận của anh.
Milner từng ba lần vô địch Ngoại hạng Anh, đăng quang Champions League, giành danh hiệu FIFA Club World Cup, và mang băng đội trưởng của một trong những tập thể thành công nhất lịch sử giải đấu - Liverpool dưới thời Jurgen Klopp.
Milner gắn liền với tất cả những phẩm chất được kỳ vọng ở một cầu thủ vừa phá kỷ lục tưởng chừng không thể bị xô đổ: chăm chỉ, bản lĩnh lãnh đạo và cái đầu lạnh. Những giá trị ấy vẫn đang tỏa sáng, cho thấy Milner ở tuổi 40 vẫn hữu dụng không kém so với chàng trai 16 tuổi ngày nào - khi anh mới bắt đầu hành trình cách đây 654 lần ra sân.
Bailey chật vật, phơi bày sự bất ổn của Aston Villa. Màn trình diễn mờ nhạt của Leon Bailey trong trận hòa đội khách Leeds 1-1 đã khắc họa rõ nét trạng thái mong manh của Aston Villa ở giai đoạn then chốt mùa giải.
Bailey và HLV Unai Emery từng phát đi những tín hiệu tích cực về việc cầu thủ chạy cánh này trở lại đội hình sau khi thời gian cho mượn không thành công tại Roma kết thúc tháng trước. Tuy nhiên, ở lần đá chính đầu tiên tại Ngoại hạng Anh kể từ khi trở lại Villa Park, Bailey lại gây thất vọng lớn.
Những tiếng la ó vang lên khi Bailey bị thay ra trong bối cảnh Aston Villa đang bị Leeds dẫn bàn ngay trên sân nhà. Không chỉ Bailey, Emi Buendia - cầu thủ từng được đem cho mượn - cũng đã được Emery tạo điều kiện tái hòa nhập, tin tưởng cho đá chính. Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Tammy Abraham và Douglas Luiz cũng trở lại Villa Park theo dạng cho mượn.
Điều đó giúp Aston Villa có chiều sâu đội hình nhất định, khi Abraham vào sân từ ghế dự bị để ghi bàn gỡ hòa. Không đội nào tại Ngoại hạng Anh giành nhiều điểm hơn Villa ở những trận bị dẫn trước. Tuy vậy, những gì thể hiện cho thấy mục tiêu thực tế lúc này của họ không còn là cuộc đua vô địch, mà là bảo vệ vị trí trong nhóm dự Champions League.
Màn tái xuất đúng lúc của Xhaka. Sunderland là hiện tượng thú vị của Ngoại hạng Anh mùa này, thậm chí từng manh nha giấc mơ dự Cup châu Âu ngay sau khi thăng hạng từ Championship. Nhưng 4 thất bại trong 5 trận gần nhất đã giáng đòn mạnh vào tham vọng ấy, đồng thời làm bầu không khí hứng khởi nhanh chóng tan biến.
Chuỗi kết quả tệ hại này càng khẳng định Granit Xhaka chính là bản hợp đồng có tầm ảnh hưởng lớn nhất của Sunderland mùa giải năm nay. Tiền vệ người Thụy Sĩ vắng mặt bốn trận vì chấn thương và chỉ kịp vào sân 20 phút cuối trong trận thua Fulham 1-3 ngay trên sân nhà.
Sự xuất hiện của Xhaka lập tức tiếp lửa cho khán đài Ánh sáng, đồng thời mang đến quãng thời gian chơi tốt nhất của Sunderland trong trận. Dẫu vậy, hy vọng ấy nhanh chóng tắt lịm sau quả phạt đền của Enzo Le Fee và pha phản công sắc sảo được kết thúc bởi Alex Iwobi.
Không có Xhaka, Sunderland thiếu hẳn sự điềm tĩnh khi kiểm soát bóng và độ chính xác ở một phần ba cuối sân. 4 pha kiến tạo từ những đường chuyền vượt tuyến của Xhaka - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại Ngoại hạng Anh mùa này - nói lên tầm quan trọng của cầu thủ 33 tuổi.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP, Sky Sports, AMA